Леонид Вайсфельд: «С Капризовым может получиться так же, как с Прохоркиным. Но я не боюсь»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ответил на вопросы о нападающем Кирилле Капризове.
– Вы довольны приобретением Капризова?
– Да, наверное, это самое удачное приобретение. Мы очень довольны, безусловно. Есть, конечно, определенные сложности. Но мы довольны его прогрессом.
– Не боитесь, что с ним может получиться так же, как с Прохоркиным?
– Может. Но я не боюсь.
– Отдадите?
– У него еще год по контракту. Но все зависит от ситуации. Может, будет такое предложение, которое мы просто повторить не сможем. Все зависит от ситуации, – сказал функционер.
Нападающий Николай Прохоркин по окончании прошлого сезона покинул уфимскую команду и стал игроком СКА.
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