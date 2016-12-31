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    Леонид Вайсфельд: «С Капризовым может получиться так же, как с Прохоркиным. Но я не боюсь»

    Теги Салават Юлаев СКА возможные переходы Леонид Вайсфельд КХЛ Николай Прохоркин Кирилл Капризов

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ответил на вопросы о нападающем Кирилле Капризове.

    – Вы довольны приобретением Капризова?

    – Да, наверное, это самое удачное приобретение. Мы очень довольны, безусловно. Есть, конечно, определенные сложности. Но мы довольны его прогрессом.

    – Не боитесь, что с ним может получиться так же, как с Прохоркиным?

    – Может. Но я не боюсь.

    – Отдадите?

    – У него еще год по контракту. Но все зависит от ситуации. Может, будет такое предложение, которое мы просто повторить не сможем. Все зависит от ситуации, – сказал функционер.

    Нападающий Николай Прохоркин по окончании прошлого сезона покинул уфимскую команду и стал игроком СКА.

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