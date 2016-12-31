Генеральный менеджер Леонид Вайсфельд ответил на вопросы о нападающем .

– Вы довольны приобретением Капризова?

– Да, наверное, это самое удачное приобретение. Мы очень довольны, безусловно. Есть, конечно, определенные сложности. Но мы довольны его прогрессом.

– Не боитесь, что с ним может получиться так же, как с Прохоркиным?

– Может. Но я не боюсь.

– Отдадите?

– У него еще год по контракту. Но все зависит от ситуации. Может, будет такое предложение, которое мы просто повторить не сможем. Все зависит от ситуации, – сказал функционер.

Нападающий Николай Прохоркин по окончании прошлого сезона покинул уфимскую команду и стал игроком .