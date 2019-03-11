Кравцов о разногласиях в руководстве СБР: «Министр спорта предупредил, что не допустит подобного рода вакханалии и бардака»

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов поделился мнением насчет разногласий в руководстве .

– Это последнее дело, когда люди пытаются выносить на поверхность то, что можно решить в рабочем порядке внутри. Проблема биатлона от того, что все вынесли на поверхность и растиражировали. Они так и останутся проблемами биатлона. Ни больше ни меньше.

Есть хороший принцип, который не учло сегодняшнее руководство СБР – «несказанное не приносит неприятностей».

Министр предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти никоим образом не допускал и не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существует подобного рода вакханалия и бардак.

– Чем завершится история в СБР? Останется ли на посту президента по итогам внеочередной отчетно-выборной конференции?

– Не буду говорить о результатах, которые выберет биатлонное сообщество, голосуя за первого, второго, пятого, десятого. До этого еще дожить надо.

Могу только сказать единственное: подобного управленческого стиля и подобной системы не будет, это точно. Поэтому неслучайно министр спорта в своем выступлении, говоря об отношении государства к ситуации, дал людям деликатно понять: ребята, вы либо приведете все в порядок, либо, как говорится, в порядок приведут, но уже без вас, – сказал Кравцов.

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