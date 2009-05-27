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    Автомобиль волейболиста Волкова, полученный за победу в Лондоне-2012, найден в пруду Петербурга

    Теги Александр Волков происшествия фото Лондон-2012 Зенит Санкт-Петербург Волейбол

    Машина олимпийского чемпиона Лондона-2012 по волейболу Александра Волкова была найдена 26 мая в Петровском пруду Санкт-Петербурга.

    Audi A8, подаренная Волкову за победу на Олимпиаде, была затоплена, в кузове автомобиля обнаружены следы от выстрелов, а в салоне лежали тряпки с пятнами крови, сообщает «Фонтанка».

    Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, застали двух мужчин, скручивающих номера с машины. Молодые люди 24-25 лет были задержаны. По информации NevaSport, волейболист подал заявление в полицию.

    В «Зените», за который выступает Волков, подтвердили информацию об инциденте, однако опровергли заявления о следах от пуль.

    «Сейчас ведется расследование, которое мы не можем комментировать. Но из того, что можно сказать – информация про пулевые отверстия не является достоверной, не соответствует действительности», – цитирует «Р-Спорт» главу пресс-службы клуба Владимира Можайцева.

    «Клуб сообщает, что автомобиль, принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование», – говорится на сайте «Зенита».

    На прошлой неделе Волков в своем инстаграме выложил фото автомобиля после тюнинга.

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