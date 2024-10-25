Вопросы по мотивам истории Андрея Рублева.

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев недавно рассказал, что чуть не лишился яичка. Предположительно, у него случился перекрут яичка, а от ампутации спасло только то, что он быстро обратился к врачу и ему сделали срочную операцию.

Мы спросили у члена Российского общества урологов и онкоурологов, уролога-андролога сети клиник «Будь здоров» Тембулата Руслановича Индарокова , чем опасен перекрут, чем мужчине грозит потеря одного или двух яичек и опасно ли сидеть, сложив ногу на ногу.

Зачем вообще мужчине яички? Какова их роль?

Яички, или тестикулы – мужские репродуктивные органы, в которых находятся клетки, вырабатывающие сперматозоиды и гормоны. В яичках производится основное количество мужского полового гормона – тестостерона.

Тестостерон отвечает за развитие вторичных половых признаков у мужчин, за рост мышц, волос на лице и теле, снижение тембра голоса, половое влечение. Кроме того, тестостерон влияет на общий уровень энергии и настроение, на работу мозга.

Если не будет яичек, то не будет и тестостерона, потому что другие органы вырабатывают его в ограниченном количестве. Без яичек невозможно зачать ребенка.

При столь важной роли яички – крайне хрупкие и нежные органы: они вынесены за пределы организма, защищены лишь тонким слоем кожи и крайне чувствительны к сдавлению, перепадам температур, травмам. Все эти причины могут привести к трудностям при зачатии и бесплодию.

Почему обычно яички разного размера?

Нормальные размеры яичек составляют около 4–6 см в длину, 2,5–3 см в ширину, объем варьируется от 12 до 20 см³. При этом у одного человека объем яичек практически всегда одинаковый, но возможна небольшая асимметрия (из-за которой может казаться, что яички разного размера, хотя на деле это не так) – это вполне естественное явление.

Часто одно яичко находится чуть ниже другого. Считается, что это своего рода биологическая адаптация, которая защищает мужские репродуктивные органы от повреждений и трения при ходьбе.

Хотя небольшие различия в размере яичек и их расположении не считаются патологией, важно помнить, что любые внезапные изменения (например, резкое увеличение или уменьшение одного из яичек, появление боли или уплотнений) могут указывать на возможные проблемы. Поэтому, если яичко стало сильно отличаться по размеру, форме или другим показателям, важно как можно скорее записаться на консультацию к урологу.

Как потеря одного яичка влияет на организм? Как это отражается на уровне тестостерона и способности к зачатию? Возможен ли секс в таком случае?

Потеря одного яичка возможна из-за травмы, заболевания или хирургического вмешательства при определенных патологиях. Эта ситуация может вызывать беспокойство у мужчин, но на самом деле глобального урона здоровью не наносит. Возможно снижение уровня тестостерона, некоторые сложности при зачатии. Но обычно в такой ситуации организм адаптируется, другое яичко берет на себя функцию потерянного, из-за этого оно даже увеличивается в размерах.

У мужчин с одним яичком способность к зачатию обычно сохраняется на нормальном уровне, если оставшееся яичко функционирует как следует.

Сексуальная функция, включая эрекцию, половое влечение и возможность совершать половые акты при потере одного яичка, как правило, тоже не страдает. Здесь важно, чтобы в норме был уровень тестостерона, тогда мужчина может продолжать вести нормальную сексуальную жизнь. В результате ни функционально, ни гормонально, ни в плане репродуктивной функции мужчина может ничего не потерять.

Однако потеря одного яичка может эмоционально угнетать, часто это становится причиной стресса, повышенного беспокойства о самооценке и сексуальной привлекательности. Важно понимать, что такие страхи часто не имеют под собой оснований, большинству мужчин нужно время на адаптацию к новому состоянию, чтобы не испытывать реальных проблем с сексуальной жизнью. Часто самостоятельно с этим не справится, требуется помощь психолога или сексолога.

Как на эти же показатели влияет потеря обоих яичек?

Потеря обоих яичек крайне негативно влияет на организм мужчины, из-за этого резко снижается уровень тестостерона, что приводит к снижению сексуального интереса, проблемам с эрекцией, потере мышечной массы и силы, снижению плотности костей, депрессии, раздражительности.

Обычно в таком случае для компенсации назначают заместительную гормональную терапию препаратами тестостерона. Это помогает поддерживать нормальный уровень гормона и минимизировать негативные последствия.

Способность к зачатию при потере яичек полностью теряется, так как только они производят сперматозоиды. Если яички были удалены не экстренно, а, например, планируется плановое хирургическое удаление, чтобы мужчина мог иметь детей в будущем, ему могут предложить криоконсервацию спермы – замораживание сперматозоидов для использования в будущем при искусственном оплодотворении.

Что такое перекрут яичка и возможен ли перекрут обоих яичек?

Перекрут яичка – это довольно частое явление, особенно у молодых людей до 25 лет. Это чрезвычайно болезненное состояние, при котором перекручивается семенной канатик – сплетение мышц, нервов, сосудов, семявыносящего протока, на который «подвешено» яичко. Из-за этого кровь перестает поступать к яичку, ткани отмирают. При перекруте важно действовать быстро: если помощь не оказать в первые 4–6 часов, вероятность потерять яичко очень велика.

Распознать перекрут можно по внезапной острой боли в мошонке, тошноте, яичко может увеличиваться в размерах, синеть. В этом случае нужно немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

Перекрут обоих яичек одновременно возможен, хотя это крайне редкий случай.

Какие самые распространенные патологии яичек?

Самые распространенные патологии яичек (и их придатков) – различные воспалительные процессы, кисты и другие состояния, которые, как правило, не опасны, но требуют наблюдения.

Киста придатка яичка – это доброкачественное новообразование, заполненное жидкостью, которое образуется в придатке яичка (структуре, расположенной над яичком, отвечающей за транспортировку и хранение спермы). Это состояние обычно не вызывает симптомов и обнаруживается случайно во время медицинского осмотра или планового УЗИ. В большинстве случаев подобные кисты не требуют лечения, только динамического наблюдения. Оперативное вмешательство может понадобиться, если киста провоцирует боль или значительно увеличивается в размерах.

Воспаление яичек (орхит) и придатков яичек (эпидидимит) – еще одни распространенные состояния, которые часто связаны с инфекциями, в том числе с вирусом эпидемического паротита (свинкой) или бактериальными инфекциями, передающимися половым путем (хламидиозом, гонореей). При таких состояниях человек ощущает боль, отек и покраснение в области мошонки. Лечат их обычно антибиотиками (при бактериальных инфекциях) и симптоматически (при вирусных инфекциях). Без лечения хроническое воспаление может приводить к бесплодию.

Можно ли стать бесплодным, если получить сильный удар?

Обычно от удара в пах «сыпятся искры из глаз», но к бесплодию это не приводит. Однако в некоторых случаях, например, если травма была очень серьезной, могут возникнуть тяжелые последствия.

Сильный удар может привести к разрыву яичка или к его перекруту, эти состояния требуют немедленной медицинской помощи и могут закончиться проблемами с фертильностью в будущем.

Как часто встречается рак яичек и что делать для профилактики?

Рак яичек – редкая патология, на него приходится не более 1% всех случаев рака у мужчин. Наиболее уязвимая группа – мужчины от 15 до 35 лет, хотя рак яичек может возникнуть и в более позднем возрасте. Прогноз обычно благоприятный: при раннем обнаружении излечимость составляет более 95%.

Основная стратегия профилактики – регулярное самообследование. В положении лежа и стоя надо аккуратно прощупать яички и осмотреть их в зеркале. Заподозрить заболевание можно по странному уплотнению на яичке, отеку, боли, покраснению кожи. Все это поводы как можно скорее проконсультироваться с врачом. Кроме того, важно регулярно обследоваться у уролога – на профилактических осмотрах врач может обнаружить начальные изменения и своевременно принять меры, чтобы не допустить развития болезни. Мужчинам до 40 лет на профосмотры рекомендуется ходить раз в 1–2 года, после 40 лет – ежегодно.

Как правильно одеваться, чтобы поддерживать здоровье яичек? Нужен простор или фиксация?

Ответ зависит от конкретных ситуаций, но в целом нужно стремиться к компромиссу. Так, фиксация с помощью плотно сидящего нижнего белья важна при физических нагрузках, она позволяет предотвратить случайные травмы. Правда такое белье стоит надевать только на время тренировки, не более чем на пару часов. Более долгое ношение может приводить к натяжению лимфатических сосудов и лимфостазу, то есть увеличению лимфатической жидкости в оболочках яичек (гидроцеле). В некоторых случаях в будущем такое состояние требует хирургического вмешательства для удаления избытка жидкости.

В повседневной жизни предпочтение лучше отдавать свободному и удобному белью. Например, боксерам из хлопка. Такое белье поддерживает оптимальную температуру в области мошонки и не передавливает сосуды.

Какая оптимальная температура для яичек? Сидеть в сауне и их перегревать – очень плохо? А холод – наоборот, хорошо?

Оптимальная температура для яичек немного ниже температуры тела и составляет около 34–35°C.

Яички находятся в мошонке за пределами тела именно для того, чтобы их температура оставалась ниже, чем в брюшной полости. Это необходимое условие для производства сперматозоидов (сперматогенеза). Высокая температура может временно снизить количество и подвижность сперматозоидов и негативно повлиять на фертильность.

Врачи не запрещают мужчинам посещать баню и сауну, но советуют не злоупотреблять: не находится в бане более 10–15 минут за сеанс, не принимать слишком горячую ванну, не сидеть с ноутбуком на коленях, включать подогрев сидений не более чем на 20 минут.

При этом сильный и продолжительный холод яички также не любят. При низких температурах они поднимаются ближе к телу благодаря мышце, которая регулирует их положение. Это помогает яичкам поддерживать нужную температуру. Экстремальное или длительное переохлаждение нарушает сперматогенез, приводит к сужению кровеносных сосудов, негативно сказывается на кровообращении.

Вредно ли сидеть нога на ногу? Может ли это нарушить кровообращение в паху и к чему может привести?

Особого вреда здоровью привычка сидеть нога на ногу не приносит, главное – периодически вставать, делать перерывы на разминку и не сидеть так, пока ноги не онемеют.

Когда одна нога находится на другой, кровеносные сосуды в области бедер и паха действительно немного пережимаются, однако, как только человек встает, кровообращение восстанавливается. Долгосрочных последствий для здоровья нет.

Исключение – люди с высоким риском тромбоза, им действительно лучше не сидеть в такой позе.

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Фото: Harald von Radebrecht, Jiri Hubatka/imageBROKER.com, CHROMORANGE / Bilderbox, David Oxberry/moodboard/Global Look Press ; East News /United Artists/All Film Archive/Mary Evans/East News, PIKOVIT / SCIENCE PHOTO LIBRARY / TPA / Science Photo Library via AFP, Kevin A. Somerville/EAST NEWS; Phil Walter