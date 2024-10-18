Рублев чуть не лишился яичка. Повезло, что быстро пошел к врачу и сделал операцию

На этой неделе Андрей Рублев выступает в Стокгольме и после первого матча на турнире (победил Александра Мюллера) он наконец рассказал, какая именно операция ему потребовалась после US Open.

«Я не знаю, как это рассказать – по-умному или смешно.

Я чуть не лишился яйца (смеется). Мне очень повезло. Говорят, что есть всего 5-6 часов, если там возникает проблема с кровотоком – а потом ампутация.

Мне повезло, что я почему-то решил поехать в больницу, как только у меня появились странные ощущения. Врачи посмотрели и сразу же сделали срочную операцию. С момента появления этих ощущений прошло 3-4 часа.

И все прошло хорошо. Мне повезло (усмехается).

Но перед тем, как сработал наркоз, я подписал бумагу, что разрешаю им ампутировать мне яйцо », – рассказал Рублев на пресс-конференции.

О проблемах со здоровьем россиянин говорил не первый раз, но только сейчас он ответил, что именно с ним случилось. До этого конкретики не было.

27 сентября Рублев провел первый матч после US Open – в Пекине. И после него рассказал на корте: «Не знал, смогу ли сыграть в Китае из-за некоторых проблем, которые у меня были. Изначально мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати , но потом все прошло хорошо, операция прошла успешно. <…>

Мы не рассчитывали, что я выступлю в Пекине, потому что последние две недели я почти не играл в теннис. Я только на прошлой неделе начал немного тренироваться и в последние четыре дня уже играл чуть больше».

2 октября он дал интервью своему бывшему менеджеру Софье Тартаковой для «Больше!», в котором рассказал о восстановлении:

– [Врач] не был уверен. Он говорил: если бы гипотетически можно было поставить, все будет нормально или нет, то из того, как все прошло – операция, реабилитация – из того, что мы ему рассказали, он сказал, что он бы поставил, что все будет нормально. Но ты же никогда не знаешь. То есть, возможно, были бы и побочные эффекты, и тогда бы уже точно был конец сезона. Но это было моим решением, и все меня знают, поэтому я сказал, что буду играть.

– Ты сумасшедший?

– Я сказал, что посмотрю: понятное дело, если прилечу в Пекин и буду чувствовать, что боюсь или не могу двигаться, то я не буду играть. Но в итоге за день до этого уже стал полностью двигаться, бегать. Уровня игры такого не было, потому что не тренировался. А играть я уже чувствовал, что могу. Вышел как есть, а в итоге даже выиграл матч, чему все оказались рады, – объяснил Андрей.

А в другом интервью он сказал: «Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация . В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось».

Теперь все прояснилось.

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Исходя из описаний картины болезни, есть предположение, что у Рублева случился так называемый перекрут яичка.

Это патология, в рамках которых яичко поворачивается относительно нормального положения – и это приводит к передавливанию кровеносных сосудов и нервов . Что в свою очередь может привести к некрозу.

Обычно яичко поворачивается на 80-180 градусов, но зафиксированы и более экстремальные случаи – вплоть до 1080 градусов, то есть трех оборотов вокруг собственной оси.

Как заявляют специалисты из Mayo Clinic, точные причины возникновения перекрута неизвестны : «Большинство мужчин, которые сталкиваются с перекрутом яичка, имеют врожденный признак, который позволяет яичку свободно вращаться внутри мошонки. <…> Зачастую перекрут возникает после нескольких часов физической активности, после небольшой травмы яичка или во сне. Холодная температура или быстрый рост яичка во время полового созревания тоже могут играть роль». Еще встречается мнение, что к перекруту может приводить ношение тесной одежды.

Зачастую перекрут случается у молодых людей от 12 до 18 лет – на него приходится 65% всех случаев . Но вообще он возможен в любом возрасте.

Основной симптом перекрута – острая боль в мошонке или низу живота. Но еще возможны такие проявления, как отек яичка, жар, тошнота, учащенное мочеиспускание.

Перекрут требует срочного лечения. По статистике, если вернуть яичко в правильное положение в течение 6 часов после развития паталогии, то шансы на его сохранение составляют 90%, если в течение 12 часов – 50%, а в течение суток – 10%. Если прошло больше суток, то яичко практически всегда остается нежизнеспособным – и его нужно удалять .

А удаление одного яичка может сделать мужчину бесплодным.

Фото: Gettyimages.ru /Shi Tang, Jamie Squire