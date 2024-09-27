На маркетплейсах стали продавать жвачку с электролитами. Обещают, что она удобнее и эффективнее привычных изотоников

Поможет на трейлах?

Протеиновые чипсы и пирожные, гели с коллагеном, электролитами и витаминами – это только некоторые новинки в мире спортпита. Одно из последних новшеств – жевательная резинка с электролитами, которую производители позиционируют как замену изотоникам. Разбираемся, насколько она действительно эффективна.

Что такое жвачка с электролитами и как она работает

Электролиты – это соли и минеральные соединения, которые имеют электрический заряд (их еще называют ионы). Они находятся в клетках и внеклеточной жидкости и проводят электрические импульсы. Благодаря электролитам функционируют нервы и мышцы, в клетки поступают питательные вещества и выводятся продукты обмена, поддерживается водный баланс и нормальный уровень кислотности.

Основные электролиты:

калий,

натрий,

хлор,

гидрокарбонат.

В норме содержание электролитов в тканях и жидкостях относительно постоянно, но если человек мало пьет или сильно потеет, они активно расходуются, может возникнуть дефицит. Из-за этого может начаться головокружение, рвота, болезненные мышечные спазмы, перебои сердечного ритма. Чтобы такого не допустить, спортсменам рекомендуют употреблять напитки и продукты с электролитами во время или после физической активности.

Производители спортивного питания упаковывают важные для здоровья электролиты в разные формы – напитки, порошки, а теперь еще и в жвачку. В ее состав могут входить сахар, кукурузный сироп, лимонная кислота, глицерин, натуральные ароматизаторы, соевый лецитин, искусственные подсластители и красители, а также собственно сами электролиты в виде цитрата натрия, цитрата калия и других солей.

Изотоники – что это и для чего они нужны спортсменам?

Электролитную жвачку позиционируют как замену изотоникам и рекомендуют бегунам, трейлраннерам, триатлетам, велогонщикам и пловцам, которые за соревнование могут потерять много воды и ценных электролитов. Но если с жидкими и порошкообразными изотониками все более-менее понятно, они действительно помогают восполнить баланс жидкости и уровень кислотности, то с жвачками сложнее. Дело в том, что в них нет воды, а она необходима при изматывающих нагрузках. Производители утверждают, что воду в жвачке частично заменяет сахар, который помогает кишечнику быстрее усваивать натрий и задерживает воду. Но в любом случае полноценной заменой воды он не может быть.

Чтобы найти электролитную жвачку в России, надо постараться. В основном возят под заказ

На популярных российских маркетплейсах электролитные жвачки и жевательные таблетки реализуют в основном индивидуальные предприниматели, а не крупные компании. Например, на Ozon за 819 рублей перепродают солевые жевательные таблетки от бренда POWERUP. Такую же «жвачку» можно было найти и в магазине спортивных товаров «Кант» – она стоила 120 рублей за упаковку из 3 штук. Однако больше ее нет в наличии.

На Wildberries выбор больше: там представлен бренд спортивного питания T-On, который выпускает жевательные таблетки разных вкусов и форм – банками или по одному-три саше. Отзывов на продукцию не очень много, но, судя по имеющимся, продукция T-On подходит в качестве альтернативы зарубежным жвачкам.

Также жвачку с электролитами продают магазины спортивного питания и неофициальные представители неработающих больше в России магазинов витаминов. Например, жвачка от производителя из Германии Squeezy Sports Nutrition GmbH стоит 450 рублей за пакетик 100 г. А баночка с 60 жевательными таблетками Nature’s Truth стоит 2890 рублей. Как утверждают на сайте, в Россию ее привезут с оригинального iHerb.

Электролитные напитки и гели намного доступнее в России, чем жвачка и жевательные таблетки, все-таки их можно купить на любом маркетплейсе.

Что не так с электролитной жвачкой

Маркетологи позиционируют электролитные жвачки как удобную замену привычным напиткам с электролитами: не нужно готовить порошок или носить с собой бутылку. Правда ученые утверждают, что полноценной заменой жвачка стать не сможет. Как отмечает Анджай Растоги, доктор медицинских наук и профессор нефрологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, электролитная жвачка активирует слюнные железы, из-за чего во рту усиливается слюноотделение. Это дает ложное ощущение того, что человек утолил жажду и не хочет пить. При этом на самом деле баланс воды и электролитов продолжает нарушаться. В жару во время продолжительной тренировки такое обманчивое чувство может привести к опасному для жизни обезвоживанию. Кроме того, в жвачке недостаточно электролитов, чтобы дать организму то, что ему нужно.

Поэтому врачи пока не рекомендуют заменять напитки и порошки с электролитами жвачкой или жевательными таблетками, исследований их безопасности и эффективности практически нет.

***

Пока электролитная жвачка – это малоизученный продукт. В теории она может помочь сохранить водный баланс, но проще делать это традиционным путем. В целом, врачи говорят, что электролиты и нутриенты лучше получать из овощей, молочных продуктов и других натуральных продуктов, а не синтетических добавок. Но во время тренировки можно восполнять потерю воды и солей с помощью жвачки или изотоников. Правда потом все равно нужно нормально попить.

Читать также:

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Globallook Press/Global Look Press ; unsplash.com /Tuvalum; Gettyimages.ru /Simone Arveda