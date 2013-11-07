Департамент чиновницы Глацких, заявлявшей, что государство ничего не должно детям, подозревается в растрате 131 млн рублей

Следователи Свердловского следственного комитета проверят данные о нецелевых тратах 131 миллиона рублей, выделенных на поддержку молодежи.

Ранее свердловская чиновница и олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Глацких заявила в обращении к детям, что «государство им ничего не должно». После этого чиновница была отстранена от должности.

«Сегодня следственными органами СК по Свердловской области организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.



Одна из структур, возглавляемая директором областного департамента молодежной политики Глацких, получила в 2018 году 131 миллион рублей, предназначенный для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи.

«Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона», – говорится в пресс-релизе.

Глацких отстранили от должности. Все из-за слов «государство не просило вас рожать»