Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Департамент чиновницы Глацких, заявлявшей, что государство ничего не должно детям, подозревается в растрате 131 млн рублей

    Теги политика Ольга Глацких Гимнастика

    Следователи Свердловского следственного комитета проверят данные о нецелевых тратах 131 миллиона рублей, выделенных на поддержку молодежи.

    Ранее свердловская чиновница и олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Глацких заявила в обращении к детям, что «государство им ничего не должно». После этого чиновница была отстранена от должности.

    «Сегодня следственными органами СК по Свердловской области организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

    Одна из структур, возглавляемая директором областного департамента молодежной политики Глацких, получила в 2018 году 131 миллион рублей, предназначенный для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи.

    «Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона», – говорится в пресс-релизе.

    Глацких отстранили от должности. Все из-за слов «государство не просило вас рожать»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться