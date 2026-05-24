«Энфилд» овациями проводил трех легенд клуба. Про Хендо не забыли

Когда стало известно о скором расставании Мохамеда Салаха с «Ливерпулем», египтянин попросил у фанатов одного: красиво попрощаться с Джорданом Хендерсоном. 

Болельщики услышали легенду. В заключительном матче сезона мерсисайдцев навестил «Брентфорд». На 60-й минуте Хендерсон был заменен – «Энфилд» проводил экс-капитана стоячими овациями. 

На 74-й минуте пришла очередь Салаха. 

Последним с поля ушел Энди Робертсон.

Вместе с ареной шотландцу аплодировал и Хендо.

В этом клубе чтят легенд.

