Мудрость Салаха. Перед уходом дал игрокам «Ливерпуля» совет
Энди Робертсон и Мохамед Салах провели последнюю тренировку в качестве игроков «Ливерпуля». Парни улыбались.
Легенд запечатлели с завоеванными трофеями.
Игрокам вручили памятные подарки.
Перед уходом Мо дал партнерам, которые остаются в клубе, совет:
«Быть в «Ливерпуле», брать трофеи с «Ливерпулем», побеждать в матчах с «Ливерпулем» – лучшее, что может с вами произойти. Это лучший в мире клуб в моменты побед. И худший в мире клуб в моменты поражений. Так что вам, ребята, лучше победить в следующем году!»
