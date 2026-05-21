В Ливерпуле открыли мурал Робертсона. Энди тронут
«Ливерпуль» чтит легенд, сохраняя образы кумиров на улицах города. Разумеется, свой мурал получил и Энди Робертсон, который совсем скоро простится с мерсисайдцами.
Шотландец лично приехал на открытие фрески с его изображением. Надпись на мурале гласит: «Рожден в Глазго, сделан в Ливерпуле».
Эндрю делится переживаниями: «Я испытал сильные эмоции, когда узнал, что для меня готовят такое. Немногие люди удосуживаются подобной чести. Для меня это значит очень многое. Получается, я останусь здесь, даже когда меня уже не будет в клубе».
Легенда.
Что за выносливость была у парня на пике.
