В Ливерпуле открыли мурал Робертсона. Энди тронут

«Ливерпуль» чтит легенд, сохраняя образы кумиров на улицах города. Разумеется, свой мурал получил и Энди Робертсон, который совсем скоро простится с мерсисайдцами.

Шотландец лично приехал на открытие фрески с его изображением. Надпись на мурале гласит: «Рожден в Глазго, сделан в Ливерпуле».

Эндрю делится переживаниями: «Я испытал сильные эмоции, когда узнал, что для меня готовят такое. Немногие люди удосуживаются подобной чести. Для меня это значит очень многое. Получается, я останусь здесь, даже когда меня уже не будет в клубе».

Легенда.