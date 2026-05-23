В воскресенье «Тоттенхэм» рискует вылететь из АПЛ, а капитан не поддержит команду в последнем туре: для него важнее матч в Аргентине.

Ромеро поехал на матч родного клуба. Де Дзерби говорит, что капитан проходит реабилитацию

В апрельском матче с «Сандерлендом» Ромеро получил травму колена, с тех пор на поле не выходил и за последние два месяца провел за «Тоттенхэм» всего одну игру. И все равно оказался в предварительной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026.

У «Тоттенхэма» впереди решающий матч в битве за выживание против «Эвертона», но капитан уже улетел в Аргентину: фанат сделал селфи с чемпионом мира на выходе из аэропорта Кордовы.

Можете представить, как бурно в комментариях отреагировали болельщики «Тоттенхэма».

По сведениям аргентинских инсайдеров, Кристиан отправился на родину, чтобы посмотреть матч «Бельграно»: там он несколько лет провел в академии, а потом дебютировал во взрослом футболе. Сейчас «Бельграно» сыграет против «Ривер Плейта» в финале Апертуры.

Тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби сглаживает: «Он поговорил с медицинским штабом. Вместе они решили отправиться в Аргентину, чтобы пройти реабилитацию с аргентинскими врачами.

Я не дурак. Если я понимаю, что какой-то игрок думает больше о себе, чем о клубе, я не могу быть прежним Роберто. Но про Кути Ромеро я ничего не могу сказать, потому что со мной он был корректен с самого начала».

Встреча «Бельграно» с «Ривер Плейтом» пройдет 24 мая – в тот же день «Тоттенхэм» сразится с «Эвертоном». Если «шпоры» проиграют, а «Вест Хэм» обыграет «Лидс», «Тоттенхэм» вылетит. Фанаты не понимают, как капитан может отсутствовать на таком важном матче.

В ответ на критику Ромеро выложил сторис – якобы он в Лондоне, заглянул в барбершоп. Но фотография, кажется, сделана в начале мая – совпадает с постом самого Кристиана! На обоих снимках Ромеро и его сын в почти идентичных позах, Ромеро в той же одежде и обувь, а барбер в той же белой рубашке.

Ромеро продлил контракт прошлым летом до 2029 года, а Томас Франк назначил его капитаном команды.

Ромеро несколько раз ссорился с «Тоттенхэмом»

Аргентинский защитник часто ругается с боссами.

В середине прошлого сезона он раскритиковал руководство: «В последние годы все повторяется: сначала винят игроков, затем меняют тренерский штаб, а виноваты всегда одни и те же люди. Вы видите, как «Ливерпуль» усиливает состав. «Челси» укрепляет свой состав, не добивается успеха, усиливается снова, и теперь они получают результаты. Вот на что нужно равняться».

Дальше чуть выправили ситуацию: «шпоры» остались в АПЛ, заодно выиграли Лигу Европы, Ромеро признали лучшим в финале с «Манчестер Юнайтед».

Но сезон-2025/26 совсем не задался. Ромеро удалился в матче с «Ливерпулем», а в начале 2026-го извинился перед фанатами и вновь намекнул на директоров: «В такие моменты должны говорить и другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются только тогда, когда дела идут хорошо, чтобы наговорить немного лжи».

Вскоре защитника удалили в матче с «МЮ» за наступ шипами на голеностоп Каземиро. А еще через пару месяцев он столкнулся с вратарем Антонином Кински и выбыл до конца сезона.

Где Ромеро начнет новый сезон – неясно. Еще в феврале инсайдер Гастон Эдул уверял, что аргентинец покинет «Тоттенхэм». Недавно была информация о возможном переходе в «Барселону».

