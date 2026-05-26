Вахания о Карпине: «Постоянно говорит, чтобы я сбрил усы – они ему не нравятся. Неплохо, когда такой величины тренер и человек выстраивает диалог в шуточной форме»

Илья Вахания: Карпин постоянно говорит, чтобы я сбрил усы.

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания в интервью Спортсу’‘ рассказал, что его мотивируют ироничные замечания Валерия Карпина .

– Ироничный стиль Карпина и молодые игроки. Жуткая смесь?

– Нет, отлично сочетается. Когда такой величины тренер и человек выстраивает с тобой диалог в шуточной форме, это очень даже неплохо. Если это немного в стеб, то больше мотивирует. Лично меня очень заряжали его установки.

– Главная мудрость, которую тебе сказал Карпин?

– Мудрость не вспомню, но в последнее время он постоянно говорит, чтобы я сбрил усы. Но об этом я стараюсь не думать. Аргументов не было – они ему просто не нравятся, – сказал Вахания.

«Карпин требует сбрить усы». Интервью Вахании, который переходит из «Ростова» в «Краснодар»