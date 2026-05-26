  • Вахания о Карпине: «Постоянно говорит, чтобы я сбрил усы – они ему не нравятся. Неплохо, когда такой величины тренер и человек выстраивает диалог в шуточной форме»
Вахания о Карпине: «Постоянно говорит, чтобы я сбрил усы – они ему не нравятся. Неплохо, когда такой величины тренер и человек выстраивает диалог в шуточной форме»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания в интервью Спортсу’‘ рассказал, что его мотивируют ироничные замечания Валерия Карпина.

– Ироничный стиль Карпина и молодые игроки. Жуткая смесь?

– Нет, отлично сочетается. Когда такой величины тренер и человек выстраивает с тобой диалог в шуточной форме, это очень даже неплохо. Если это немного в стеб, то больше мотивирует. Лично меня очень заряжали его установки.

– Главная мудрость, которую тебе сказал Карпин?

– Мудрость не вспомню, но в последнее время он постоянно говорит, чтобы я сбрил усы. Но об этом я стараюсь не думать. Аргументов не было – они ему просто не нравятся, – сказал Вахания.

«Карпин требует сбрить усы». Интервью Вахании, который переходит из «Ростова» в «Краснодар»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии

А кто сказал, что он шутит?
Сначала он пиццу есть запрещает, а потом и до усов докапывается. Может быть заняться всё-таки своими прямыми обязанностями?
Так он типа показывает, что для него нет мелочей.
Жаль, тренировать не научился только.
Реально ужасно выглядят эти усы.
"зачем Володька сбрил усы?" (С).
По последним достижениям величина у этого тренера отрицательная
Величины тренер или длинны языка?
Анчелоти,Мауриньо.Бердыев,Газаев,Романцев,это у нас.Вот это великие тренеры.А что этот ,,великий,, достиг? Ну понятно,не похвалят те,кого он вызывает в сборную,значит никто не похвалит.
Какой "такой величины"? Бездарь, работающий ради откатов за игроков??
Носи усы, носи не ссы
Вот - одного из лучших тренеров мира волнуют даже такие мелочи. Как повезло России, что у руля национальной сборной такой замечательный человек. Шутка.
Защекотали уже Валерино эго своими усищами, какие ещё нужны аргументы
