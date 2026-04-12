  • Ромеро травмировался в столкновении с Кински. Защитник покинул поле в слезах, вратарь «Тоттенхэма» доигрывал с повязкой на голове
Ромеро травмировался в столкновении с вратарем своей команды.

Защитник и вратарь «Тоттенхэма» нанесли друг другу травмы во время матча АПЛ с «Сандерлендом» (0:1).

Кристиан Ромеро и Антонин Кински-младший столкнулись в ходе игры во втором тайме.

Чешскому голкиперу наложили повязку на голову, однако он остался в воротах.

Ромеро, в свою очередь, не смог продолжить встречу. Он в слезах покинул поле на 70-й минуте игры. Аргентинца заменил Кевин Данзо.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Что за дезу тут пишет Полина Антохина, "нанесли друг другу травмы"! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Бробби весь матч играл в бои без правил, при полном попустительстве судьи. А под конец горилла толкнул Ромеро на Кински, в результате оба получили травмы. И ноль реакции со стороны чучела со свистком.
Такое впечатление от судейства, что в АПЛ решили вернуться к истокам, то есть к регби.
Ответ Caterina
Были бы на поле дядьки вроде Кантоны или Джонса, этот Бробби закончил бы вчера карьеру. А так всё с рук сходит.
Ответ Vvild
И не говорите, тошнит от этих пай-мальчиков. Они еще с ним трепались после этого. Вероятно просили, чтобы больше так не делал 🤦🏻‍♂️
Через 2 месяца ЧМ, надеюсь, он не порвал кресты… На его позиции никого нет, Аргентине будет трудно без него
Надеюсь, что всё же ничего серьезного с Ромеро, скорейшего ему выздоровления и возвращения в строй!
Ответ Alex.K71
Да уж.... Эх, жалко парней! Я очень хочу надеяться, что все будет хорошо и что они справятся! ❤️‍🩹
Феерический анлак с травмами
Весь Тоттенхэм в одном моменте
трудно представить, за счет чего команда сможет выйти из такого положения. мораль у них на полном нуле
По идее Бробби наказать нужно было. Не красиво он замутил
