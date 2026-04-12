Ромеро травмировался в столкновении с Кински. Защитник покинул поле в слезах, вратарь «Тоттенхэма» доигрывал с повязкой на голове

Ромеро травмировался в столкновении с вратарем своей команды.

Защитник и вратарь «Тоттенхэма » нанесли друг другу травмы во время матча АПЛ с «Сандерлендом » (0:1).

Кристиан Ромеро и Антонин Кински-младший столкнулись в ходе игры во втором тайме.

Чешскому голкиперу наложили повязку на голову, однако он остался в воротах.

Ромеро, в свою очередь, не смог продолжить встречу. Он в слезах покинул поле на 70-й минуте игры. Аргентинца заменил Кевин Данзо.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

