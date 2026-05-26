Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о деле Негрейры: «Был интерес, чтобы это ни к чему не привело, пока «Барса» не вышла из Суперлиги. Мы не приняли мер с самого начала»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что проект Суперлиги помешал наказать «Барселону» по делу Негрейры.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
– Что вы можете сказать о деле Негрейры?
– На Генеральной ассамблее в 2024 году прозвучало заявление, что нам нужна сильная «Барса» – тогда о деле Негрейры было уже известно.
Была определенная заинтересованность в том, чтобы дело Негрейры ни к чему не привело, но как только «Барса» вышла из Суперлиги, оно стало предметом интереса.
Вероятно, причина, по которой «Барселона» не понесла абсолютно никакой ответственности по делу Негрейры, заключается в том, что мы с самого начала не приняли надлежащих мер для решения этой проблемы. Если бы мы это сделали, результат был бы другим, – сказал Рикельме.
Согласен, оплачивали разгромы Реала🙏
Судя по всему, даже с предоплатой: Негрейра уже не работает, а сливки в шоколаде до сих пор взбивают каталонским миксером(
А как только оттуда вышли (причём это скорее формальность) так всё, опять враги и вообще вы судьям платили!11
мотивы реала мне ясны а вот действия сосьос - нет, почему никто через инициативные группы все еще не заявил в полицию? если судейских анализов / отчетов практически не было следовательно деньги просто украли, а раз украли то кто то должен их вернуть. пускай закончится суд по делу, рано или поздно вопрос надо поднять, кто украл и кто будет возвращать.
А сам скандал начался вообще автономно относительно Реала - после того, как Негрейра стал шантажировать Барсу сливом инфы о том, что он тучу лет сидел на зарплате у каталонцев.
И да, Реал стал последним клубом в Испании, кто присоединился к критике Барсы на эту тему - мадридский клуб демонстративно дистанцировался от этого разбирательства, пока каталонские власти не предъявили официальное обвинение и не возбудили уголовное дело.
Любой кто хоть как-то в жизни занимался предпринимательством поймет что барса платила судьям за фикцию, никаких отчетов не было.
Два тренера барсы заявили в суде что не видели никаких отчетов судей. Вот:
Бывший главный тренер «Барселоны» дал показания суду (в т. ч. удалённо, по видеосвязи) и однозначно заявил, что не знал о существовании таких отчётов и никогда их не видел. Конкретно он сказал:
«За шесть лет моей работы тренером никто не упоминал при мне о каких‑либо отчётах и не показывал мне никаких отчётов — ни мне, ни кому‑либо из моего персонала. Могу вас в этом заверить».
Другие показания. Аналогичную позицию занял ещё один экс‑тренер «Барсы» — Эрнесто Вальверде. Он подчеркнул, что не запрашивал такие отчёты, ему их не предлагали, и у него не было к ним доступа: «Я не использовал их в своей работе».
Вот как после такого можно быть наивным и думать что барса не влияла на судей? И не важно как их сейчас судят в матчах ЛЧ или где либо еще.
1. Всегда упоминать Барселону, но не говорить о проблемах Реала
2. Не забывать о деле Негрейры - а как по другому хайп ловить?