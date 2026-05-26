  • Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о деле Негрейры: «Был интерес, чтобы это ни к чему не привело, пока «Барса» не вышла из Суперлиги. Мы не приняли мер с самого начала»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что проект Суперлиги помешал наказать «Барселону» по делу Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

– Что вы можете сказать о деле Негрейры?

– На Генеральной ассамблее в 2024 году прозвучало заявление, что нам нужна сильная «Барса» – тогда о деле Негрейры было уже известно.

Была определенная заинтересованность в том, чтобы дело Негрейры ни к чему не привело, но как только «Барса» вышла из Суперлиги, оно стало предметом интереса.

Вероятно, причина, по которой «Барселона» не понесла абсолютно никакой ответственности по делу Негрейры, заключается в том, что мы с самого начала не приняли надлежащих мер для решения этой проблемы. Если бы мы это сделали, результат был бы другим, – сказал Рикельме.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ABC
В целом прав. Перес закрывал на это глаза, продвигая свой мертворожденный проект Суперлиги. Как Лапорта вышел из него - сразу стало самым важным делом. Если оно такое важное, чего ж закрывали глаза?
Карло Анчелотти под фейковым аккаунтом Игорь Новиков говорит правильные вещи!
На что он закрыл глаза? если бы были доказательства влияния на результат, их давно бы показали. Дело изначально пшик, только что бы генерировать негатив вокруг Барсы и больше никаких перспектив. Но и в Испании это быстро всем надоело, пыхтит только мадрид, но это и понятно.
То есть очередное признание того, что медийный вой управляем и поднимается соответственно выгоде Реала. Нужно, чтоб был «сильный и чистый» партнёр по утопичной Суперлиге - никаких проблем нет. Начинается двухлетнее обзырянивание шоколадных галактикос 3.0, в том числе, и в очных противостояних - тут же оказывается, что Негрейра лично отнял 200 очков🤣
Медийный вой управляем, но это никак не отменяет факта платежей Барсы Негрейре. Речь о том, что Перес даже в этом деле руководствовался своими шкурными интересами.
Динозавр, а что ты в ЧС кинул? Ответил и сразу смелость переполнила? Ну ладно, сюда отвечу:

Согласен, оплачивали разгромы Реала🙏
Судя по всему, даже с предоплатой: Негрейра уже не работает, а сливки в шоколаде до сих пор взбивают каталонским миксером(
Нормас, все были в курсе, но т.к нас поддержали в суперлиге то и ничего страшного.
А как только оттуда вышли (причём это скорее формальность) так всё, опять враги и вообще вы судьям платили!11
я понимаю почему реал молчал, перец прекрасно осознавал что речь идет не о спортивной коррупции а о воровстве денег руководством барселоны. по вине казнокрадов реал получил шанс чтобы обвинить барсу в подкупе, лишить титулов, понизить в классе, исключить из еврокубков, в общем все то о чем мечтал еще франко.
мотивы реала мне ясны а вот действия сосьос - нет, почему никто через инициативные группы все еще не заявил в полицию? если судейских анализов / отчетов практически не было следовательно деньги просто украли, а раз украли то кто то должен их вернуть. пускай закончится суд по делу, рано или поздно вопрос надо поднять, кто украл и кто будет возвращать.
Я не болею ни за одну из этих команд. Как-то так сложилось, что нелюбовь к ним обоим перевешивает любовь к кому-то одному из них. Но складывается ощущение, что дело Негрейры было раздуто именно с целью вовлечения Барселоны в Суперлигу. Представители Барселоны многократно заявляли, что это дело представляет из себя мыльный пузырь. Их словам сложно доверять, поскольку они являются заинтересованной стороной и могут пытаться отмазываться. Но вот теперь кандидат в президенты Реала фактически сейчас это подтверждает.
Ситуация с Суперлигой началась ДО скандала по делу Негрейры, если что.
А сам скандал начался вообще автономно относительно Реала - после того, как Негрейра стал шантажировать Барсу сливом инфы о том, что он тучу лет сидел на зарплате у каталонцев.

И да, Реал стал последним клубом в Испании, кто присоединился к критике Барсы на эту тему - мадридский клуб демонстративно дистанцировался от этого разбирательства, пока каталонские власти не предъявили официальное обвинение и не возбудили уголовное дело.
только вот Барсу по прежнему судейки в ЛЧ давят, как хотят, принимая очень спорные решения не в ее пользу! И это отрицать глупо, с учетом уровня игры которую показывает команда в последние 2 сезона практически без трансферов и составом со средним возрастом 25.5 лет! Удивляет как топ клубы друг на друга сливают помои при этом кормятся из одной кормушки! Ведь что Реал без Барселоны не то пальто, так и Барселона без Реала! вот кого кого я бы хотел чтобы в выгребную яму спустили так это мерзких матрасов с их отвратительной игрой и поведением на поле!
Да ладно, просто ты болельщик Барсы
Да когда уже народ примет простой факт что барса платила судьям? Это не помои и не фантазия, это - факт. Дело в суде уже. Единственное что их отмажет - срок исковой давности.
Любой кто хоть как-то в жизни занимался предпринимательством поймет что барса платила судьям за фикцию, никаких отчетов не было.
Два тренера барсы заявили в суде что не видели никаких отчетов судей. Вот:

Бывший главный тренер «Барселоны» дал показания суду (в т. ч. удалённо, по видеосвязи) и однозначно заявил, что не знал о существовании таких отчётов и никогда их не видел. Конкретно он сказал:
«За шесть лет моей работы тренером никто не упоминал при мне о каких‑либо отчётах и не показывал мне никаких отчётов — ни мне, ни кому‑либо из моего персонала. Могу вас в этом заверить».
Другие показания. Аналогичную позицию занял ещё один экс‑тренер «Барсы» — Эрнесто Вальверде. Он подчеркнул, что не запрашивал такие отчёты, ему их не предлагали, и у него не было к ним доступа: «Я не использовал их в своей работе».

Вот как после такого можно быть наивным и думать что барса не влияла на судей? И не важно как их сейчас судят в матчах ЛЧ или где либо еще.
Надо же, на третий год, мадридским начали открывать глаза, что «дело Негрейры» - это морковка Переса, которую он активно продвигал, отвлекая внимание фанов от собственных неудач.
Если ты хочешь стать президентом Реала, тебе нужно сделать следующее:
1. Всегда упоминать Барселону, но не говорить о проблемах Реала
2. Не забывать о деле Негрейры - а как по другому хайп ловить?
Перес хотел сильную Барсу. Он ее и получил. После высказывания два чемпионства из двух
