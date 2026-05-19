После матча заключительного тура Бундеслиги «Баварии» вручили Серебряную салатницу, озадачившую Луиса Диаса . Вечером для игроков, сотрудников клуба и их семей устроили вечеринку. Уже на следующий день команда традиционно отправилась отмечать титул с фанатами на Мариенплац.

После вечеринки на главную площадь Мюнхена забыли привезти трофей чемпионов Германии. Как оказалось, ответственным за Салатницу был Венсан Компани. Главный тренер рассказывает:

«Мы уже были на месте празднования, когда поняли, что трофей пропал. И тогда я вдруг вспомнил: «Точно! Он же у нас дома». Вроде Салатница была на моей кухне. Я совершенно забыл, что ночью кто-то всучил мне трофей со словами: «Винни, завтра захватишь с собой». В итоге награду привезла моя жена».

Венсан с супругой

На этом приключения Салатницы не закончились. Клара, супруга Венсана, привезла трофей к месту празднования, но в ратушу к команде попасть не смогла. Тогда Салатницу передали полиции: четверо полицейских вместе с местным охранником бежали через черный вход, чтобы успеть вручить награду чемпионам.

Вот так Салатница была в очередной раз поднята над городом.

Ни забытый трофей, ни выходка «шестидесятников» не испортили чемпионам праздник.