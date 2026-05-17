«ФК Деревенщины и шлюхины дети». Имитирующий логотип «Баварии» баннер появился на чемпионском параде и попал на клубное ТВ – это была акция фанатов «Мюнхена-1860»

Баннер против «Баварии» появился на чемпионском параде команды.

На площади Мариенплац в Мюнхене, где болельщики приветствовали чемпионов, появился большой баннер, повторяющий логотип «Баварии», но с надписью «ФК Деревенщины и шлюхины дети» (FC Bauern Hurensöhne в оригинале. Слово bauern одной буквой отличается от названия «Баварии» (Bayern) – Спортс’‘).

Сначала многие приняли его за официальную эмблему, он попал в трансляцию клубного канала.

По информации Bild, за акцией стоят фанаты «Мюнхена-1860», выступающего в третьем немецком дивизионе.