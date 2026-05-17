  • «ФК Деревенщины и шлюхины дети». Имитирующий логотип «Баварии» баннер появился на чемпионском параде и попал на клубное ТВ – это была акция фанатов «Мюнхена-1860»
Баннер против «Баварии» появился на чемпионском параде команды.

Во время чемпионского парада «Баварии» произошел связанный с баннером инцидент.

На площади Мариенплац в Мюнхене, где болельщики приветствовали чемпионов, появился большой баннер, повторяющий логотип «Баварии», но с надписью «ФК Деревенщины и шлюхины дети» (FC Bauern Hurensöhne в оригинале. Слово bauern одной буквой отличается от названия «Баварии» (Bayern) – Спортс’‘).

Сначала многие приняли его за официальную эмблему, он попал в трансляцию клубного канала.

По информации Bild, за акцией стоят фанаты «Мюнхена-1860», выступающего в третьем немецком дивизионе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoД3 Германия
logoболельщики
logoМюнхен-1860
телевидение
брань

Идеальное преступление
ОтветВладимир Чехов
Идеальное преступление
Шалость удалась)
Мюнхен 1860 как кузен олигарха, который спился и все потерял
ОтветЫмгыр Ван Эмрайс
Мюнхен 1860 как кузен олигарха, который спился и все потерял
Кроме чести, достоинства и чувства юмора...
Ответtolstiy
Кроме чести, достоинства и чувства юмора...
На счет чести и достоинства - спорный вопрос 🤭
Не плохо придумано! 👍
А может это фанаты Мюнхгладбаха. вторая мюнхенская команда...
ОтветKitay Fanat
А может это фанаты Мюнхгладбаха. вторая мюнхенская команда...
МЮнхенгладбах из Манчестера же 🤷‍♂️
А Менхенгладбах -- это мужская команда из города Хенгладбаха.
Это же база , стыдно такое не знать
ОтветKitay Fanat
А может это фанаты Мюнхгладбаха. вторая мюнхенская команда...
Мёнхенгладбах это не Мюнхен)
К сожалению это единственное противостояние на которое Мюнхен 1860 способен в последние 20 лет)
Через год ещё что нибудь подобное можно будет в одном треде "Бавария", "Мюнхен 1860" прочитать
Всё проср*ли, на футбольном поле ответить ничего не могут, вот и остаётся только оскорблениями пытаться зацепить)
Бастарды вылезли...
ОтветSurviving
Бастарды вылезли...
Так то Бавария бастарды. Мюнхен 1860 более старинный клуб.
ОтветMeasurehead
Так то Бавария бастарды. Мюнхен 1860 более старинный клуб.
говорят до сих пор в Баварии более уважаем, чем клуб Бавария Мюнхен
Мне кажется, что люди в комментариях, которые считают ЭТО хорошей шуткой, сами заслужили подобных слов в свой адрес.
