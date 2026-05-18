🤔 Вам нужно переосмыслить хет-трики Роналду – Месси лучше даже здесь 😎
Криштиану Роналду забил больше голов за карьеру, чем Лионель Месси. Пока.
Часто в аргументах «за португальца» звучат трофеи Лиги чемпионов, те самые голы и количество хет-триков. С последним есть нюанс.
У португальца их действительно больше – 66 против 61. Но если брать хет-треки без пенальти, то статистика сокрушит ауру Криша: аргентинец ведет разгромно – 51 против 28.
Отдельно по Ла Лиге – аналогично.
В топ-4, оказывается, инопланетный отрыв только у Месси.
Комментарии