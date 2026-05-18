Вахания об удалении Чистякова: «Ребята из «Зенита» сказали, что даже ничего говорить не будут – просто молчали. Они тоже не совсем понимают, думаю»

Илья Вахания высказался об удалении «Ростова» в матче с «Зенитом».

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался об удалении Дмитрия Чистякова в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 71-й минуте игры Чистяков бросился в подкат недалеко от своей штрафной, пытаясь помешать Венделу добраться до мяча после неудачного паса партнера, и сбил бразильца.

Сперва главный судья Сергей Карасев показал защитнику «Ростова » желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».

– Заслуженное ли чемпионство «Зенита»?

– Поздравляю их с этим.

– Что думаете по поводу судейства?

– Я не видел ни того, ни другого момента.

Когда было удаление, когда пошел просмотр, мы с ребятами из «Зенита» стояли. Они сказали, что даже ничего говорить не будут, просто молчали.

Я думаю, они тоже не совсем понимают, – сказал Илья Вахания .