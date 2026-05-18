  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вахания об удалении Чистякова: «Ребята из «Зенита» сказали, что даже ничего говорить не будут – просто молчали. Они тоже не совсем понимают, думаю»
0

Вахания об удалении Чистякова: «Ребята из «Зенита» сказали, что даже ничего говорить не будут – просто молчали. Они тоже не совсем понимают, думаю»

Илья Вахания высказался об удалении «Ростова» в матче с «Зенитом».

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался об удалении Дмитрия Чистякова в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 71-й минуте игры Чистяков бросился в подкат недалеко от своей штрафной, пытаясь помешать Венделу добраться до мяча после неудачного паса партнера, и сбил бразильца.

Сперва главный судья Сергей Карасев показал защитнику «Ростова» желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».

– Заслуженное ли чемпионство «Зенита»?

– Поздравляю их с этим.

– Что думаете по поводу судейства?

– Я не видел ни того, ни другого момента.

Когда было удаление, когда пошел просмотр, мы с ребятами из «Зенита» стояли. Они сказали, что даже ничего говорить не будут, просто молчали.

Я думаю, они тоже не совсем понимают, – сказал Илья Вахания.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27105 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoИлья Вахания
logoРостов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Чистяков
logoВендел

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы, наверное, красную не давал. Но какие вопросы? Удалил за формулировку "фол последней надежды", но там еще и шипы на высоте колена были. В современной РПЛ, где ставят пенальти за то, что Бакаев услышал звук соприкосновения ногтя Дивеева и мяча - какие вопросы?
ОтветSirArktic
Я бы, наверное, красную не давал. Но какие вопросы? Удалил за формулировку "фол последней надежды", но там еще и шипы на высоте колена были. В современной РПЛ, где ставят пенальти за то, что Бакаев услышал звук соприкосновения ногтя Дивеева и мяча - какие вопросы?
Услышал причем уже из раздевалки после замены
ОтветSirArktic
Я бы, наверное, красную не давал. Но какие вопросы? Удалил за формулировку "фол последней надежды", но там еще и шипы на высоте колена были. В современной РПЛ, где ставят пенальти за то, что Бакаев услышал звук соприкосновения ногтя Дивеева и мяча - какие вопросы?
Комментарий скрыт
Вот поэтому они так и играют. Они не понимают, что удары в лицо, по ногам, зацепы, захваты, подножки, удары в колено это всё грубые нарушения правил. Ведь тренер на предматчевой установке им говорил, что именно так и надо играть, что им за это ничего не будет.
ОтветВиктор
Вот поэтому они так и играют. Они не понимают, что удары в лицо, по ногам, зацепы, захваты, подножки, удары в колено это всё грубые нарушения правил. Ведь тренер на предматчевой установке им говорил, что именно так и надо играть, что им за это ничего не будет.
соболеву же можно махать крыльями и бить по лицу и его не удаляют. почему ростовчанам нельзя?
ОтветРжевский
соболеву же можно махать крыльями и бить по лицу и его не удаляют. почему ростовчанам нельзя?
Ну примерно потому же, почему витюгову посторонние предметы можно в праздновании гола,а соболеву нельзя. Ужасное непоследовательное судейство по личным ощущениям а не по правилам
Блин, там же вообще выход 2 в 0 Чистый сорвал. О чем вообще речь.

Но Вахания получается бродил по полю и пытал игроков Зенита, что они думают, пока Карась ВАР смотрел? Ну-ну. В Краснодаре как влитой будет.
Был ли фол? Был - 💯%. Степень наказания определяет судья. Я бы не удалял. Но в лиге, где у ВАР "есть доказательства" за ноготь Дивееаа, если быть последовательеым, Чистякову уголовная светит.
ОтветВиталик Украинский
Был ли фол? Был - 💯%. Степень наказания определяет судья. Я бы не удалял. Но в лиге, где у ВАР "есть доказательства" за ноготь Дивееаа, если быть последовательеым, Чистякову уголовная светит.
Степень наказания судья определяет судья по Правилам. Красная спорная.
Типовой по нынешним временам "фол последней надежды". Между игроком с мячом и лицевой нет никого, кроме вратаря, по нынешним правилам это красная, что даже в этом сезоне РПЛ уже встречалось и разбиралось.

В данном случае к тому же есть еще и дополнительное обстоятельство - игрок атаки на той же линии, но уже напротив ворот. Обычно можно рассуждать на тему, что с края поля до ворот реально добежать не получится (что разумно, но правила есть правила), но конкретно тут пошел бы пас именно этому игроку, который выходил бы один на один с вратарем уже без всяких оговорок.

Я бы на месте игроков "Ростова" не по поводу красной бы страдал, а по поводу того дурака, который отдал безумный пас назад и все это организовал. Чистякова собственный партнер загнал в ситуацию, в которой ему надо было либо виртуозно отбирать мяч, либо фолить на красную. Первое не получилось, так что выбора просто не было.
фол последней надежды... по ТВ посмотри матч, видно же сразу, 2 зенитовца на вратаря выходило, это по сути 100%-ный гол должен был быть
Ответwestport70
фол последней надежды... по ТВ посмотри матч, видно же сразу, 2 зенитовца на вратаря выходило, это по сути 100%-ный гол должен был быть
И никого из игроков Ростова и близко не было?
А чего там понимать то? Защитник Ростова умом тронулся и со всего маху в эпизоде без мяча залепил Педро по физиономии.
Зачем он это сделал, надо у него спросить. Это действие ничем не продиктовано - ни движением защитника, ни опасным моментом. Просто хамский поступок.
Ответkorablev
А чего там понимать то? Защитник Ростова умом тронулся и со всего маху в эпизоде без мяча залепил Педро по физиономии. Зачем он это сделал, надо у него спросить. Это действие ничем не продиктовано - ни движением защитника, ни опасным моментом. Просто хамский поступок.
Комментарий скрыт
ОтветМаксим Лемаев
Комментарий скрыт
Так уже было, когда Фернандо ногой в голову Дриусси заехал, и того в больницу отправили. А судья, по моему Москалёв и ухом не повёл.
А что не так с удалением. Там по сути два игрока Зенита выходили на одного вратаря. Я сразу сказал, что это КК. Потом ещё удивился, что судья дал только ЖК. Но хоть пересмотрел, всё стало на свои места.
Формулировка "лишение явной возможности забить гол" - просто идеально подходит под этот момент. Если бы не фол - Вендел катит на Глушенкова, который один перед воротами и имеет гектар пространства. Если это не КК за лишение явной возможности забить гол - то непонятно что тогда КК.
И в целом понятно, что мнение футболистов непосредственно с поля никогда не бывает объективно. Это те самые футболисты в конце концов, которые после любого стыка устраивают пантомиму типа "да я его вообще не трогал даже" или "я же в мяч играл" - да так искренне, что веришь, ну просто хоть сейчас в голливуд! А потом повтор смотришь - мяча и близко не было, просто в ногу въехал. Но как играют, как играют!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
18 мая, 13:15
Чистяков получил красную, сбив Вендела в подкате возле штрафной «Ростова». Карасев сперва предупредил защитника, а после повтора удалил
17 мая, 16:40Фото
Рекомендуем
Главные новости
Моуринью возвращается в «Реал». Помните его первый период в Мадриде?
3 минуты назадТесты и игры
Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
4 минуты назадВидео
«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
14 минут назад
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
32 минуты назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
48 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
51 минуту назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
57 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем