Вахания об удалении Чистякова: «Ребята из «Зенита» сказали, что даже ничего говорить не будут – просто молчали. Они тоже не совсем понимают, думаю»
Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался об удалении Дмитрия Чистякова в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).
На 71-й минуте игры Чистяков бросился в подкат недалеко от своей штрафной, пытаясь помешать Венделу добраться до мяча после неудачного паса партнера, и сбил бразильца.
Сперва главный судья Сергей Карасев показал защитнику «Ростова» желтую карточку, но после изучения повтора решил удалить его за «лишение явной возможности забить гол».
– Заслуженное ли чемпионство «Зенита»?
– Поздравляю их с этим.
– Что думаете по поводу судейства?
– Я не видел ни того, ни другого момента.
Когда было удаление, когда пошел просмотр, мы с ребятами из «Зенита» стояли. Они сказали, что даже ничего говорить не будут, просто молчали.
Я думаю, они тоже не совсем понимают, – сказал Илья Вахания.
Но Вахания получается бродил по полю и пытал игроков Зенита, что они думают, пока Карась ВАР смотрел? Ну-ну. В Краснодаре как влитой будет.
В данном случае к тому же есть еще и дополнительное обстоятельство - игрок атаки на той же линии, но уже напротив ворот. Обычно можно рассуждать на тему, что с края поля до ворот реально добежать не получится (что разумно, но правила есть правила), но конкретно тут пошел бы пас именно этому игроку, который выходил бы один на один с вратарем уже без всяких оговорок.
Я бы на месте игроков "Ростова" не по поводу красной бы страдал, а по поводу того дурака, который отдал безумный пас назад и все это организовал. Чистякова собственный партнер загнал в ситуацию, в которой ему надо было либо виртуозно отбирать мяч, либо фолить на красную. Первое не получилось, так что выбора просто не было.
Зачем он это сделал, надо у него спросить. Это действие ничем не продиктовано - ни движением защитника, ни опасным моментом. Просто хамский поступок.