  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией (The Athletic)
0

Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией (The Athletic)

Ямаль пропустит начало ЧМ-2026.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит старт чемпионата мира из-за травмы.

18-летний футболист получил травму во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги против «Сельты» 22 апреля (1:0).

По информации The Athletic, Ямаль пропустит первый матч сборной Испании на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде, который пройдет 15 июня. Участие Ламина во второй игре турнира – против Саудовской Аравии 21 июня – также под вопросом.

Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) находится на связи с «Барселоной» и Ямалем, а члены медицинского штаба сборной регулярно посещают расположение клуба, чтобы следить за прогрессом вингера.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26845 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoСборная Испании по футболу
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoтравмы
logoБарселона
logoЧМ-2026
logoсборная Кабо-Верде
logoСборная Саудовской Аравии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Так вот для чего стало больше матчей на ЧМ. Чтобы топовые игроки могли восстановиться от травм и подойти к основным матчам
По стопам Аршавина выйдет в третьей игре и зарешает
ОтветИлья Сутурин
По стопам Аршавина выйдет в третьей игре и зарешает
Главное, чтобы потом по стопам Аршавина не пришлось объяснять испанским болельщикам, что их ожидания - это их проблемы)
ОтветИлья Сутурин
По стопам Аршавина выйдет в третьей игре и зарешает
Почему то тоже вспомнил в первую очередь о 2008м ..
Лучше не форсировать восстановление, если что в матче с Уругваем может на замену выйти. С СА и КВ Испания справится и без Ямаля.
ОтветФран
Лучше не форсировать восстановление, если что в матче с Уругваем может на замену выйти. С СА и КВ Испания справится и без Ямаля.
Хорошо, учтут
С Кабо пропустит, с Верде сыграет.
Ламин Ямаль пропустит стыковые матчи ЧМ из-за травмы и вернется к первому матчу ЧМ)))
Главное что б к плову восстановился.
ОтветAza Duishenalievich
Главное что б к плову восстановился.
До плова надо ещё дотянуть.
Ответверсус вульгарис
До плова надо ещё дотянуть.
Согласен
На мантах и лагмане можно уже обожраться
Очень жаль, мог бы набить стату на этих командах
Ответster3
Очень жаль, мог бы набить стату на этих командах
Он не набиватель статы. У него и амплуа другое
ОтветGuillermo
Он не набиватель статы. У него и амплуа другое
поэтому требует не менять его в концовках, когда соперники подустали?
Это предварительно, Ламин молодой, может и раньше восстановиться и сыграть во ВСЕХ матчах ЧМ.
Ответduke nukem
Это предварительно, Ламин молодой, может и раньше восстановиться и сыграть во ВСЕХ матчах ЧМ.
Или может словить рецедив в первом же матче ЧМ и вылететь надолго))

Все это гадания на кофейной гуще. Не надо ожидать чего-то, пускай Ямаль восстанавливается столько, сколько это необходимо, и выходит тогда, когда будет полностью готов.
Вообще то это плохо. Он бы раз 8 протянул бы левого, отдал бы на пару мячей Мерино или Оярсаблю. Раз надцать бы сместился в центр и закрутил бы. И раза четыре бы забил... Мечты мечты...
А вот кстати, я тут наеду на болел Барсы, которые не болеют за Испанию. Что же это такое? Вы за значок или за игроков??? Вам радость кто приносит - жирный бухгалтер клуба или Педри?
ОтветАнтоша Спирин
Вообще то это плохо. Он бы раз 8 протянул бы левого, отдал бы на пару мячей Мерино или Оярсаблю. Раз надцать бы сместился в центр и закрутил бы. И раза четыре бы забил... Мечты мечты... А вот кстати, я тут наеду на болел Барсы, которые не болеют за Испанию. Что же это такое? Вы за значок или за игроков??? Вам радость кто приносит - жирный бухгалтер клуба или Педри?
За значок , за стиль , за философию , за историю . Был рад за прошлое поколение , но не то чтобы особо топил за Испанию , хотя там вся Барса играла практически .
Могу сказать за себя, начинал болеть за Барсу с 98-00 годов , там была практически вся сборная Голландии , за них топил , плюс история и вклад Кройфа (голландского футбола) в Барсу , когда голландцы разъехались из Барсы , как-то уже и никого особо кроме СНГ стран и не поддерживаю , уже на уровне кто больше понравится футболом .
То что ты влюбился и женился/вышел замуж за своего партнёра , не обозначает , что ты автоматически должен и любить всю её/его семью .
ОтветАнтоша Спирин
Вообще то это плохо. Он бы раз 8 протянул бы левого, отдал бы на пару мячей Мерино или Оярсаблю. Раз надцать бы сместился в центр и закрутил бы. И раза четыре бы забил... Мечты мечты... А вот кстати, я тут наеду на болел Барсы, которые не болеют за Испанию. Что же это такое? Вы за значок или за игроков??? Вам радость кто приносит - жирный бухгалтер клуба или Педри?
Многие болеют.
ну таких соперников можно побеждать даже если я встану с дивана играть вместо Ямаля.
для испанцев это даже не товарняки, а разминка во время ЧМ
ОтветVadim Vadim_1116553755
ну таких соперников можно побеждать даже если я встану с дивана играть вместо Ямаля. для испанцев это даже не товарняки, а разминка во время ЧМ
Кевин Ленини и Беншимол для тебя какая-то шутка?
ОтветKasper N . P .
Кевин Ленини и Беншимол для тебя какая-то шутка?
Это теннисисты?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый секретарь Соцпартии Франции о том, что Ямаль держал флаг Палестины: «Как это может разжигать ненависть в отношении Израиля? Политике геноцида нужно положить конец»
16 мая, 21:18
Флик о травме Ямаля: «Ламин почувствовал дискомфорт после фола, но решил продолжить игру. Он должен понимать сигналы тела. К ЧМ он успеет восстановиться, вернется еще сильнее»
24 апреля, 13:55
«К уровню Месси никто даже не близок, но Ямаль может стать лучшим игроком в мире. Он привлекает столько внимания, потому что очень хорош». Де Йонг о Лео и Ламине
23 апреля, 13:25
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
24 минуты назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
28 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
34 минуты назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
48 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
52 минуты назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
сегодня, 13:26
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
3 минуты назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
16 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем