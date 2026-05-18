Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией (The Athletic)
Ямаль пропустит начало ЧМ-2026.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит старт чемпионата мира из-за травмы.
18-летний футболист получил травму во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги против «Сельты» 22 апреля (1:0).
По информации The Athletic, Ямаль пропустит первый матч сборной Испании на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде, который пройдет 15 июня. Участие Ламина во второй игре турнира – против Саудовской Аравии 21 июня – также под вопросом.
Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) находится на связи с «Барселоной» и Ямалем, а члены медицинского штаба сборной регулярно посещают расположение клуба, чтобы следить за прогрессом вингера.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
На мантах и лагмане можно уже обожраться
Все это гадания на кофейной гуще. Не надо ожидать чего-то, пускай Ямаль восстанавливается столько, сколько это необходимо, и выходит тогда, когда будет полностью готов.
А вот кстати, я тут наеду на болел Барсы, которые не болеют за Испанию. Что же это такое? Вы за значок или за игроков??? Вам радость кто приносит - жирный бухгалтер клуба или Педри?
Могу сказать за себя, начинал болеть за Барсу с 98-00 годов , там была практически вся сборная Голландии , за них топил , плюс история и вклад Кройфа (голландского футбола) в Барсу , когда голландцы разъехались из Барсы , как-то уже и никого особо кроме СНГ стран и не поддерживаю , уже на уровне кто больше понравится футболом .
То что ты влюбился и женился/вышел замуж за своего партнёра , не обозначает , что ты автоматически должен и любить всю её/его семью .
для испанцев это даже не товарняки, а разминка во время ЧМ