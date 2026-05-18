Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией (The Athletic)

Ямаль пропустит начало ЧМ-2026.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит старт чемпионата мира из-за травмы.

18-летний футболист получил травму во время исполнения пенальти в матче Ла Лиги против «Сельты» 22 апреля (1:0).

По информации The Athletic, Ямаль пропустит первый матч сборной Испании на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде , который пройдет 15 июня. Участие Ламина во второй игре турнира – против Саудовской Аравии 21 июня – также под вопросом.

Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) находится на связи с «Барселоной» и Ямалем, а члены медицинского штаба сборной регулярно посещают расположение клуба, чтобы следить за прогрессом вингера.