Валерий Газзаев: «Я за то, чтобы Гусев продолжил работать в «Динамо». Он показал себя с самой лучшей стороны даже в стрессовой ситуации. Чужие ошибки сложно исправлять»

Валерий Газзаев: я за то, чтобы Гусев продолжил работать в «Динамо».

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил работу Ролана Гусева в «Динамо » и хотел бы, что специалист остался во главе команды.

«Я за то, чтобы Гусев продолжил работу. Он показал себя даже в стрессовой ситуации с самой лучшей стороны. Чужие ошибки всегда сложно исправлять. Для этого нужно время.

Да, не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России, но пенальти – лотерея. Обе команды были достойны выхода в суперфинал Кубка, но повезло «Краснодару».

Поэтому я за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работать в московском «Динамо». Он уже освоился.

Даже в последних играх, которые ничего не значили, мы видели результат и что игроки бились за тренера», – сказал Валерий Газзаев.