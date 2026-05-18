  Валерий Газзаев: «Я за то, чтобы Гусев продолжил работать в «Динамо». Он показал себя с самой лучшей стороны даже в стрессовой ситуации. Чужие ошибки сложно исправлять»
Валерий Газзаев: «Я за то, чтобы Гусев продолжил работать в «Динамо». Он показал себя с самой лучшей стороны даже в стрессовой ситуации. Чужие ошибки сложно исправлять»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил работу Ролана Гусева в «Динамо» и хотел бы, что специалист остался во главе команды.

«Я за то, чтобы Гусев продолжил работу. Он показал себя даже в стрессовой ситуации с самой лучшей стороны. Чужие ошибки всегда сложно исправлять. Для этого нужно время.

Да, не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России, но пенальти – лотерея. Обе команды были достойны выхода в суперфинал Кубка, но повезло «Краснодару».

Поэтому я за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работать в московском «Динамо». Он уже освоился.

Даже в последних играх, которые ничего не значили, мы видели результат и что игроки бились за тренера», – сказал Валерий Газзаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
)))Болельщики ходят и в год миллионы приносят клубу билетами,а биться игроки оказывается должны за тренера а не за них и эмблему клуба.
На короткой дистанции-да. Максимум сезон, по инерции.
"Да, не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России"

Прямо так и сказал?
А про количество игроков Динамо, вызванных на Бетбум матчи сборной России ничего не сказал?

п.с. по ссылке на оригинал - слова "Фонбет" в реплике Газзаева не было.
У Гусева есть будущее
Совершенно справедливо у Гусева есть задатки на успешное руководство клубом Динамо Москва удачи ему в этом!!!
Газзаев здесь прав, команда при нем показала хороший результат, чуть лучше только у Зенита, Краснодара и на 1 очко у Спартака.
Гусев в Динамо: Вылетел из кубка, закончил на 7м месте = прекрасный тренер.
Карседо в Спартаке: В финале кубка, имеет шансы его выиграть. Закончил на 4м месте = «кипрский ноунейм».
Ясно. Понятно.
ОтветАлексей Бордовский
Гусев в Динамо: Вылетел из кубка, закончил на 7м месте = прекрасный тренер. Карседо в Спартаке: В финале кубка, имеет шансы его выиграть. Закончил на 4м месте = «кипрский ноунейм». Ясно. Понятно.
Состав у спартака гораздо сильнее,там все леги уровня Бителло. Гусев совершил подвиг. Ему никого не купили. А Карседу он 5-2 вынес. Нашими парнями,россиянами .
ОтветОлег Королев_1116263347
Состав у спартака гораздо сильнее,там все леги уровня Бителло. Гусев совершил подвиг. Ему никого не купили. А Карседу он 5-2 вынес. Нашими парнями,россиянами .
Один раз вынес, а в ответке? А где теперь Спартак и где Гусев-победитель?
Ему никого не купили, «а зачем?» там выздоровели все, кто был хромой-косой при Карпине. Этого состава не хватает, чтоб Оренбург обыграть и с Акроном на шару отскочить? Карседо может кого купили, кто при Станковиче не был?
Ну ок, прекрасный тренер. Прям вижу перспективы на следующий сезон.
Еще бы Газзаев был не против, он же по сути в ухо шепчет Гусеву, что делать)
В Думе этот вопрос надо решить окончательно.
Материалы по теме
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
18 мая, 13:09
