Валерий Газзаев: «Я за то, чтобы Гусев продолжил работать в «Динамо». Он показал себя с самой лучшей стороны даже в стрессовой ситуации. Чужие ошибки сложно исправлять»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил работу Ролана Гусева в «Динамо» и хотел бы, что специалист остался во главе команды.
«Я за то, чтобы Гусев продолжил работу. Он показал себя даже в стрессовой ситуации с самой лучшей стороны. Чужие ошибки всегда сложно исправлять. Для этого нужно время.
Да, не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России, но пенальти – лотерея. Обе команды были достойны выхода в суперфинал Кубка, но повезло «Краснодару».
Поэтому я за то, чтобы Ролан Гусев продолжил работать в московском «Динамо». Он уже освоился.
Даже в последних играх, которые ничего не значили, мы видели результат и что игроки бились за тренера», – сказал Валерий Газзаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Прямо так и сказал?
А про количество игроков Динамо, вызванных на Бетбум матчи сборной России ничего не сказал?
п.с. по ссылке на оригинал - слова "Фонбет" в реплике Газзаева не было.
Карседо в Спартаке: В финале кубка, имеет шансы его выиграть. Закончил на 4м месте = «кипрский ноунейм».
Ясно. Понятно.
Ему никого не купили, «а зачем?» там выздоровели все, кто был хромой-косой при Карпине. Этого состава не хватает, чтоб Оренбург обыграть и с Акроном на шару отскочить? Карседо может кого купили, кто при Станковиче не был?
Ну ок, прекрасный тренер. Прям вижу перспективы на следующий сезон.