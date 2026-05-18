  • Арбелоа о Хейсене, Карвахале, Питарче и Фране: «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками»
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа доволен игрой испанских футболистов «Мадрида» в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0).

«Все они сыграли хорошо, четыре великолепных футболиста. «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками. Ну, и в данном случае все четверо… что тут скажешь?

Дин [Хейсен] провел отличный матч. Карвахаль сыграл 90 минут на очень высоком уровне, солидно. Тьяго [Питарч] тоже, как всегда, внес свой вклад. Фран [Гарсия]… В общем, я очень доволен ими. А Гонсало и Рауль [Асенсио] сегодня не играли (Гонсало Гарсия вышел на замену на 77-й минуте – Спортс”). 

У нас отличный подбор испанских игроков, многие из них молоды, с большим будущим. Мы очень рады, что они в «Реале», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Да уж конечно, особенно в сборной Испании подавляющее количество игроков из Реала
Roman Popov
... Сосьедада..)
Хахахахаххахахахахахахахах
Голландец Хейсен, Карвахаль, которого прокачали в Байере и четыре бревна из кастильской лесопилки, суммарный скилл которых ниже, чем у Жерара Мартина - Реал всегда славился лучшими испанскими игроками 🤣🤣🤣
blaugrana_man
Он забыл, что выпустил игрока на 77 минуте? Офигеть!
Ли Ск
какой толк? все игры были сыграны плохо
Отличной иллюстрацией к этой новости была бы фотография высунувшего язык и верными глазами смотрящего в объектив шпица.
версус вульгарис
Я так и представил некоторых индивидов из Спортса)))
недавно был матч в ЛЧ , где не было ни одного испанца !!!!
Верно-верно. Поэтому в сборной Испании сейчас ОДИН игрок "Реала", и тот голландец (Хёйсен).
Как этот физрук умудрился в одно предложение засунуть хейсуна и асенсио вместе с лучшими испанскими игроками 🤣
Особенно на Евро-2020 много от Реала испанцев поехало))
как говорят в испании чем меньше игроков реала в сборной тем лучше, питарчи редкостных брусков стругают
От Рауля, Касильяса, Карвахаля дошли до Асенсио и Франа Гарсии...
Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
18 мая, 03:22
Арбелоа о Винисиусе и Мбаппе: «Они в топ-5 самых опасных футболистов мира. Любой клуб хотел бы подписать их»
17 мая, 19:28
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Севильей» – 1:0
17 мая, 18:55
