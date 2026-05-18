Арбелоа о Хейсене, Карвахале, Питарче и Фране: «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками»
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа доволен игрой испанских футболистов «Мадрида» в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0).
«Все они сыграли хорошо, четыре великолепных футболиста. «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками. Ну, и в данном случае все четверо… что тут скажешь?
Дин [Хейсен] провел отличный матч. Карвахаль сыграл 90 минут на очень высоком уровне, солидно. Тьяго [Питарч] тоже, как всегда, внес свой вклад. Фран [Гарсия]… В общем, я очень доволен ими. А Гонсало и Рауль [Асенсио] сегодня не играли (Гонсало Гарсия вышел на замену на 77-й минуте – Спортс”).
У нас отличный подбор испанских игроков, многие из них молоды, с большим будущим. Мы очень рады, что они в «Реале», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Голландец Хейсен, Карвахаль, которого прокачали в Байере и четыре бревна из кастильской лесопилки, суммарный скилл которых ниже, чем у Жерара Мартина - Реал всегда славился лучшими испанскими игроками 🤣🤣🤣