Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»

Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: это связано с тактическими соображениями.

И.о. тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (3:1) в Мир РПЛ рассказал, почему в стартовом составе армейцев вышли 9 россиян.

— Сегодня на поле вышли девять игроков с российским паспортом. Это с чем связано?

— Мы не смотрим на паспорт. Есть обойма игроков, есть их качества, и мы решаем, кто нам нужен на поле. Это связано с тактическими соображениями. Паспорт тут не имеет значения.

То, что кто-то сегодня не вышел — это нормально, это футбол, игроки должны принимать решения главного тренера. Сегодня было так, завтра будет по-другому – это нормальная, рабочая ситуация, – сказал Игдисамов.