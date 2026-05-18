  • Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»
И.о. тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над «Локомотивом» (3:1) в Мир РПЛ рассказал, почему в стартовом составе армейцев вышли 9 россиян.

— Сегодня на поле вышли девять игроков с российским паспортом. Это с чем связано?

— Мы не смотрим на паспорт. Есть обойма игроков, есть их качества, и мы решаем, кто нам нужен на поле. Это связано с тактическими соображениями. Паспорт тут не имеет значения.

То, что кто-то сегодня не вышел — это нормально, это футбол, игроки должны принимать решения главного тренера. Сегодня было так, завтра будет по-другому – это нормальная, рабочая ситуация, – сказал Игдисамов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
Говорит всё правильно. И безумно интересно было бы проверить его навыки вдолгую.
Но большой риск того, что он будет учиться на именитой команде...
И неизвестно, готовы ли боссы дать ему 2-3 года на построение нового коллектива.
kapitan.vorobey
Пробовали уже с Оличем, Березуцким(и), Гусевым в Динамо. К сожалению нужен опыт.
IlyaGrain
Согласен. Очередной эксперимент.
Но в нашего спортдира не верю от слова совсем...
Если он себя проявил в клубе и есть предпосылки, что станет вторым Мусаевым, то я бы с интересом понаблюдал за его работой в следующем сезоне.
Если так сложится, то пожелаю только успехов!!
Игорь_1116193088
главное чтоб не стал вторым другим Мусаевым
Alexandr Barsukov
По-идее, в клубе должны понимать его возможности и принять решение о продлении. Галицкий видел потенциал Мусаева и дал ему возможность проявиться. Если боссы верят в Игдисамова и дадут ему возможность реализовать свои идеи, то он может выстрелить.
Время покажет, верят ли в него, дадут ли поработать и что из этого получится..
Опыт не всегда дает нужный результат, иногда новый взгляд, новые идеи продуктивнее. Я бы оставил его на сезон, а потом принимал решение.
ltkmaby
Уж точно не хуже всех прежних физруков.
igor.igorev
Ты конкретно о ком?
Это связано скорее странсферной политикой ЦСКА. Когда в запасе такие маститые леги как Виктор, Попович и Кармо, логично выпустить россиян, которые лучше.
Shuller18
Ну зачем Они были нужны? "Отмывать" деньги? Непонятно...
gifighter76
Спроси Шевелева
В целом, вариант с "дайте Игдисамову поработать" выглядит не таким уж и бредовым; если футбол условных Шварца или Лички мы знаем, то Игдисамов пока что для всех кот в мешке. Хотя бы полгода попробовать посмотреть, что под его руководством покажет текущий состав, + может ещё кто подтянется из молодёжки, а дальше видно будет.
Хорошо то, что даёт результат. Всё остальное – досужие инсинуации.
Молодец, Дмитрий Игдисамов! Продолжай дальше также!!! Пусть возродятся Традиции, высказанные самим Галицким об 11 Воспитанниках в Основном Составе. И образ Зенита-84, со "Своими" Ребятами!!! Только так!!!
gifighter76
И где те воспитанники в Краснодаре? Галицкий умный и быстро понял, что одними воспитанниками ничего не выиграть. Да и Атлетик Бильбао не даст соврать. К тому же воспитанников на поле было четверо.
apossym
Всё равно, как идея - звучит приятно!!!
