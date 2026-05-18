  Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»
Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»

Ассистент тренера «Динамо» Роман Шаронов оценил перспективы бело-голубых в следующем сезоне Мир РПЛ. 

В прошедшем сезоне московский клуб занял в таблице 7-е место.

— На что этот состав в оптимальной форме может рассчитывать в будущем сезоне?

— Мы знаем игроков, знаем, как сбалансировать состав для того, чтобы команда была еще сильнее. Многие футболисты пропустили сборы и не могли нам помочь. На некоторых позициях у нас даже не было возможности проводить ротацию. 

В этом плане у нас есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Но футбол не строится на одном составе – есть командный дух, и это не менее важный момент, чем комплектация команды, – сказал Шаронов.

Каждый год одно и то же.
Если смотреть по результатам, то после назначения Гусева Динамо набрало 28 очков в 12 играх чемпионата, очень хороший результат. И это после Карпинской разрухи
Ответsnork
Если смотреть по результатам, то после назначения Гусева Динамо набрало 28 очков в 12 играх чемпионата, очень хороший результат. И это после Карпинской разрухи
Нет
ОтветП-Н-Д
Нет
Нет. За весну (12 игр) набрали 24 очка. 28 очков при Гусеве набрали за второй круг, в котором он был сначала и. о, а потом и главный тренер
Полузащита смешная, кроме Бителло атакующие полузащитники уровня К/С, Пари НН. Два чистых выхода один на один вчера не забито. Раз в год Артур гол индивидуально сделал, теперь ждать когда он снова разродится
Командный дух ... Зовите тогда в штаб Глушакова, с 3-х - литровой банкой его фирменного напитка! Дух гарантирован! )
