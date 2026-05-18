Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»
Ассистент тренера «Динамо» Роман Шаронов оценил перспективы бело-голубых в следующем сезоне Мир РПЛ.
В прошедшем сезоне московский клуб занял в таблице 7-е место.
— На что этот состав в оптимальной форме может рассчитывать в будущем сезоне?
— Мы знаем игроков, знаем, как сбалансировать состав для того, чтобы команда была еще сильнее. Многие футболисты пропустили сборы и не могли нам помочь. На некоторых позициях у нас даже не было возможности проводить ротацию.
В этом плане у нас есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Но футбол не строится на одном составе – есть командный дух, и это не менее важный момент, чем комплектация команды, – сказал Шаронов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
