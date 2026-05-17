17 мая болельщику «Сандерленда» Брэдли Лоури могло исполниться 15 лет. Мальчик, покоривший сердца футбольных фанатов, ушел из жизни в 2017 году в возрасте шести лет. Храбрый Брэдли скончался после продолжительной борьбы с нейробластомой – одной из форм онкологии.

Перед игрой 37-го тура Премьер-лиги «Эвертон» и «Сандерленд» почтили память ребенка. Когда-то Брэдли выводил игроков любимого клуба на «Гудисон Парк», теперь его фото появилось на трибуне новой домашней арены «ирисок».

На 15-й минуте встречи фанаты обеих команд начали скандировать имя Брэдли. Родители мальчика находились на стадионе.

Хотя малыш переживал за «Сандерленд», у «Эвертона» тоже сложились теплые отношения с семьей Лоури. Еще при жизни Брэдли «ириски» передали 200 тысяч фунтов на лечение ребенка.

Мама Брэдли говорит:

«И «Сандерленд», и «Эвертон» были совершенно замечательными. Они действовали фантастически, когда Брэдли был жив, но особенно ценно то, что и после его смерти клубы продолжили нас поддерживать. Они помогли нам продолжить наследие Брэдли.

Критически важно поднимать осведомленность о детской онкологии. Очень важно, что у нас есть возможность помогать другим семьям. Важно, чтобы у семей были не только воспоминания о своем ребенке, но и чтобы ребенок был жив и мог создавать новые воспоминания».