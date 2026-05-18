«Зенит» – чемпион, «Спартак» без медалей, у «Ак Барса» и «Локо» 2-2, Алонсо возглавил «Челси», Синнер выиграл 6-й «Мастерс» подряд, реванш Конора и Холлоуэя и другие новости

1. 🏆🌊 «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ и в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР. Петербуржцы обогнали «Спартак» по числу чемпионских титулов в России, а Сергей Семак выиграл чемпионат России в 7-й раз , до Романцева – 1 титул. У Александра Соболева первый чемпионский титул в карьере – именно он забил победный пенальти в чемпионском матче, Дивеев тоже впервые стал чемпионом .

«Краснодар» завоевал серебро во 2-й раз в истории, «Локомотив» в 7-й раз выиграл бронзу , а «Спартак» остался без медалей третий сезон подряд.

Джон Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ , Эдуард Сперцян с 16 передачами – лучшим ассистентом.

«Пари НН» вылетел после пяти сезонов, «Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграют в переходных матчах с «Уралом» и «Ротором». Игры пройдут 20 и 23 мая. Кстати, «Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева после разгрома от «Крыльев».

2. «Ак Барс» победил «Локомотив» в 4-м матче финала Кубка Гагарина – 2:1, Хмелевски забил победный гол в большинстве на 51-й минуте. Казанцы сравняли счет в серии – 2-2, пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая.

3. Хаби Алонсо возглавил «Челси». Экс-тренер «Реала» подписал контракт на 4 года и собирается «бороться за трофеи» .

4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) в 37-м туре АПЛ, Мбемо забил победный с паса Бруну. Много вопросов вызвал момент, когда судья засчитал гол «МЮ» после попадания мяча в руку Мбемо от его бедра.

«Юнайтед» финиширует 3-м в АПЛ впервые с 2023 года. Выше манкунианцы не поднимались с 2021-го, чемпионами не были с 2013-го.

5. Янник Синнер выиграл рекордный шестой «Мастерс» подряд: в финале турнира в Риме он обыграл Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4 и повел по личным встречам 5:0. Cиннер взял трофеи всех девяти «Мастерсов» – ранее так делал только Джокович.

6. «Наполи» вышел в Лигу чемпионов , «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК. «Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место после поражения от «Фиорентины», у команды Спаллетти одна победа в четырех матчах.

Кстати, «Наполи» выкупил форварда Расмуса Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро после выхода в ЛЧ, еще 6 млн заплатили за аренду.

7. ЧМ-2026 по хоккею. США победили Великобританию, Швеция обыграла Данию, Австрия – Венгрию, Германия уступила Латвии

8. Плей-офф НБА. «Кливленд» разгромил «Детройт» в гостевом седьмом матче серии второго раунда с разницей «+31» и сыграет с «Нью-Йорком» в финале Востока.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал MVP НБА второй сезон подряд.

9. В Ла Лиге «Барселона» обыграла «Бетис» (3:1): Рафинья сделал дубль, Канселу забил, Иско реализовал пенальти. Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Севильей» (1:0), а «Атлетико» выиграл у «Жироны» (1:0) благодаря точному удару Лукмана.

10. Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем на UFC 329 11 июля. Он не выступал пять лет.

11. «ПСЖ» в последнем туре Лиги 1 проиграл «Парижу», пропустив на 94-й в контратаке (1:2), Гори сделал дубль, Барколя забил. Матвей Сафонов провел 15 матчей в этом чемпионате Франции, 8 из них отыграв на ноль и пропустив 14 голов

12. «Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки. У Ферстаппена дисквалификация после победы, 3 поломки и 0 подиумов за 7 гонок в «Ф-1» и NLS в 2026-м.

13. Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере . Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии.

14. Чемпионат России по регби. 3-й тур. «Стрела-Ак Барс» сыграла вничью с «Енисеем-СТМ», уступая 0:28 после первого тайма, другие результаты.

Цитаты дня

Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»

Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Мне не понравилась их искренняя радость – вы ни за что не боретесь . Это разочаровало, при мне такой херни бы не было»

«Миллер – главный творец чемпионства «Зенита» . Среди футболистов таких нет, не могу выделить никого». Погребняк о титуле команды Семака

Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей . Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»

«Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере . «Краснодар» выходит за рамки своего края – большинство желает им чемпионства». Дьяков о гонке в РПЛ

Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина . Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»

Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо . Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»

