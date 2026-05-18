  • «Зенит» – чемпион, «Спартак» без медалей, у «Ак Барса» и «Локо» 2-2, Алонсо возглавил «Челси», Синнер выиграл 6-й «Мастерс» подряд, реванш Конора и Холлоуэя и другие новости
1. 🏆🌊 «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ и в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР. Петербуржцы обогнали «Спартак» по числу чемпионских титулов в России, а Сергей Семак выиграл чемпионат России в 7-й раз, до Романцева – 1 титул. У Александра Соболева первый чемпионский титул в карьере – именно он забил победный пенальти в чемпионском матче, Дивеев тоже впервые стал чемпионом.

«Краснодар» завоевал серебро во 2-й раз в истории, «Локомотив» в 7-й раз выиграл бронзу, а «Спартак» остался без медалей третий сезон подряд.

Джон Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, Эдуард Сперцян с 16 передачами – лучшим ассистентом.

«Пари НН» вылетел после пяти сезонов, «Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграют в переходных матчах с «Уралом» и «Ротором». Игры пройдут 20 и 23 мая. Кстати, «Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева после разгрома от «Крыльев».

2. «Ак Барс» победил «Локомотив» в 4-м матче финала Кубка Гагарина – 2:1, Хмелевски забил победный гол в большинстве на 51-й минуте. Казанцы сравняли счет в серии – 2-2, пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая.

3. Хаби Алонсо возглавил «Челси». Экс-тренер «Реала» подписал контракт на 4 года и собирается «бороться за трофеи».

4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) в 37-м туре АПЛ, Мбемо забил победный с паса Бруну. Много вопросов вызвал момент, когда судья засчитал гол «МЮ» после попадания мяча в руку Мбемо от его бедра.

«Юнайтед» финиширует 3-м в АПЛ впервые с 2023 года. Выше манкунианцы не поднимались с 2021-го, чемпионами не были с 2013-го.

5. Янник Синнер выиграл рекордный шестой «Мастерс» подряд: в финале турнира в Риме он обыграл Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4 и повел по личным встречам 5:0. Cиннер взял трофеи всех девяти «Мастерсов» – ранее так делал только Джокович.

6. «Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром Серии А, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта» – в ЛК. «Ювентус» опустился с 3-го на 6-е место после поражения от «Фиорентины», у команды Спаллетти одна победа в четырех матчах.

Кстати, «Наполи» выкупил форварда Расмуса Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро после выхода в ЛЧ, еще 6 млн заплатили за аренду.

7. ЧМ-2026 по хоккею. США победили Великобританию, Швеция обыграла Данию, Австрия – Венгрию, Германия уступила Латвии

8. Плей-офф НБА. «Кливленд» разгромил «Детройт» в гостевом седьмом матче серии второго раунда с разницей «+31» и сыграет с «Нью-Йорком» в финале Востока. 

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал MVP НБА второй сезон подряд.

9. В Ла Лиге «Барселона» обыграла «Бетис» (3:1): Рафинья сделал дубль, Канселу забил, Иско реализовал пенальти. Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Севильей» (1:0), а «Атлетико» выиграл у «Жироны» (1:0) благодаря точному удару Лукмана. 

10. Конор Макгрегор проведет реванш с Максом Холлоуэем на UFC 329 11 июля. Он не выступал пять лет.

11. «ПСЖ» в последнем туре Лиги 1 проиграл «Парижу», пропустив на 94-й в контратаке (1:2), Гори сделал дубль, Барколя забил. Матвей Сафонов провел 15 матчей в этом чемпионате Франции, 8 из них отыграв на ноль и пропустив 14 голов

12. «Мерседес» выиграл «24 часа Нюрбургринга» впервые с 2016-го, экипаж Ферстаппена лидировал, но финишировал 38-м из-за поломки. У Ферстаппена дисквалификация после победы, 3 поломки и 0 подиумов за 7 гонок в «Ф-1» и NLS в 2026-м.

13. Дмитрий Мусэрский провел последний матч в карьере. Олимпийский чемпион Лондона-2012 сыграл в финале чемпионата Японии.

14. Чемпионат России по регби. 3-й тур. «Стрела-Ак Барс» сыграла вничью с «Енисеем-СТМ», уступая 0:28 после первого тайма, другие результаты.

Цитаты дня

Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»

Смолов о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Мне не понравилась их искренняя радость – вы ни за что не боретесь. Это разочаровало, при мне такой херни бы не было»

«Миллер – главный творец чемпионства «Зенита». Среди футболистов таких нет, не могу выделить никого». Погребняк о титуле команды Семака

Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»

«Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края – большинство желает им чемпионства». Дьяков о гонке в РПЛ

Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина. Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»

Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Желаю Ротору и Уралу попасть в РПЛ
Самый унылый, раздражающий, неинтересный чемпионат и его победитель!
Самый унылый, раздражающий, неинтересный чемпионат и его победитель!
Самый унылый, раздражающий, неинтересный чемпионат и его победитель!
Закончившийся в эти выходные Финал шести кубка России по волейболу среди мужчин не соизволите ли осветить?
Ходил на матч. Динамики молодцы.
По данным на сезон 2025/2026 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) лидером по количеству заработанных пенальти в пользу команды стал «Зенит» — 14 ударов с 11-метровой отметки. Это клубный рекорд. Прежний рекорд «Зенита» был установлен в сезоне 2015/2016 — 12 пенальти.
Некоторые другие команды по количеству пробитых пенальти:
«Акрон» — 9 ударов;
«Балтика», «Спартак», «Ростов» — по 7 ударов.
Тут о чемпионстве я думаю всё понятно, админ ресурс в действии
Ну у Зенита больше всего в сезоне проникающих передач в штрафную и касаний в ней, помнож это на техничных футболистов, прибавь тупняк Солари и отбор ВУ и вот тебе результат. Пожалуй единственный с вопросами пенальти , это на кондакове в кубке с Динамо Махач, скорее вопросы о пенальти в ворота зенита, а сколько еще не поставили, все 20 должно было быть. У нас 12 из 16 команд играют в схему 1-10, удары поворотам редкость, не то чтобы в штрафной что-то разыграть.
Спартак много лет был лидером по судейским ошибкам в его пользу, что не спасало от традиционных деревянных медалей на шеях 🐷

Краснодар последние 3 года тащили всеми способами к чемпионству чтобы сменить Зенит. С этим, кстати, и связано их хамское поведение на поле - не привыкли что их жестко судят 🐮
Самая популярная команда, вчера, был Ростов! Уверен, за них болели все, даже те, кто далëк от футбола!
Задолбал гегемон своей трубой. Это не Зенит выиграл чемпионство, это Динамо подарило ему чемпионство в повторное столетие. И ведь миллеровцы не поблагодарят, не проставятся динамикам.
ау, два года назад у динамо кто забрал чемпионство?? ответка прилетела
Нет, неправильно. Это не Динамо подарило Зениту чемпионство, это Краснодар подарил Зениту чемпионство. А ведь, мог бы и не дарить
Разница между Реалом и всеми остальными не такая как между Зенитом и остальными российскими клубами
какие же горячие обсуждения запустил Лямкин
Питер с чемпионством! Третий сезон интрига. Всем остальным добра
