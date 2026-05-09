Игрок «Брентфорда» подарил новый мем. Смешно подслушивал установки Гвардиолы

В 35-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома разнес «Брентфорд» со счетом 3:0. Гости настаивают: они должны были получить право на пенальти за фол Матеуша Нунеша на Кевине Шаде в штрафной «горожан».

Вингер «Брентфорда» до этого успел стать главным героем другого эпизода. Немец забавно подслушивал речь Пепа Гвардиолы – когда Бернарду указал в сторону шпиона, Кевин повернулся вместе с игроками «Сити».

Конечно, фанаты уже клепают мемы.

💭 «Он, когда повернулся»:

«Разыскивается маньяк»

💭 «Он».

💭 «Бро думает, что он часть команды».

💭 «Напомнило это».

«Бро думает, что он в команде».

💭 «Когда споры соседей звучат чертовски интересно».

Конечно, вспомнили золотой момент Коула Палмера .

Судя по счету, подслушать что-то важное немец не смог.