Игрок «Брентфорда» подарил новый мем. Смешно подслушивал установки Гвардиолы
В 35-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома разнес «Брентфорд» со счетом 3:0. Гости настаивают: они должны были получить право на пенальти за фол Матеуша Нунеша на Кевине Шаде в штрафной «горожан».
Вингер «Брентфорда» до этого успел стать главным героем другого эпизода. Немец забавно подслушивал речь Пепа Гвардиолы – когда Бернарду указал в сторону шпиона, Кевин повернулся вместе с игроками «Сити».
Конечно, фанаты уже клепают мемы.
💭 «Он, когда повернулся»:
💭 «Он».
💭 «Бро думает, что он часть команды».
💭 «Напомнило это».
💭 «Когда споры соседей звучат чертовски интересно».
Конечно, вспомнили золотой момент Коула Палмера.
Судя по счету, подслушать что-то важное немец не смог.