Хамес может завершить карьеру после ЧМ-2026. Хавбеку сборной Колумбии 34 года

Хамес Родригес может завершить карьеру в ближайшие месяцы.

34-летний полузащитник может уйти из футбола после ЧМ-2026, сообщает журналист As Colombia Пипе Сьерра.

Колумбиец уже проинформировал «Миннесоту», к которой присоединился в феврале этого года.

В этом сезоне хавбек провел 4 игры в МЛС, а также 14 матчей в составе «Леона» в лиге Мексики. Подробно со статистикой экс-футболиста «Реала» и «Баварии» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пипе Сьерры
по ощущениям он ее завершил уже лет 10 назад , очередной разбазаренный мега талант
Ответ Dzhansug Bukiya
В первый год забивал за реал что не гол, то конфетка
Легенда футбола. При этом не реализовал свой потенциал даже на 50%. А талант невероятный. Но всё равно выиграл много титулов и трофеев. Спасибо большое за всё, Хамес.
Был одним из самых ярких игроков на ЧМ-2014. А в итоге быстро погас.
Помню, приходил как новый 10 номер , сколько надежд. Классный был игрок, нашел свои 15 секунд славы. Жаль не реализовал своих возможностей. Плюс один в копилку под названием «я видел всю его карьеру». Засиял-завяз-потух. Сколько их было.
Ну Хамес точно, интересную карьеру провёл, и на уровне сборных всегда ярко играл, Граце Джеймс Родригес!
Жаль, что когда Реал выбирал между Гризманном и Хамесом, то выбрали второго, просто из-за того чудо-гола на чемпионате мира. Перес как всегда взял вместо трудяги бестолковую блестяшку.
