Хамес может завершить карьеру после ЧМ-2026. Хавбеку сборной Колумбии 34 года

Хамес Родригес может завершить карьеру в ближайшие месяцы.

34-летний полузащитник может уйти из футбола после ЧМ-2026 , сообщает журналист As Colombia Пипе Сьерра.

Колумбиец уже проинформировал «Миннесоту », к которой присоединился в феврале этого года.

В этом сезоне хавбек провел 4 игры в МЛС , а также 14 матчей в составе «Леона» в лиге Мексики. Подробно со статистикой экс-футболиста «Реала» и «Баварии» можно ознакомиться здесь .