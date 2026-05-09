Хамес может завершить карьеру после ЧМ-2026. Хавбеку сборной Колумбии 34 года
Хамес Родригес может завершить карьеру в ближайшие месяцы.
34-летний полузащитник может уйти из футбола после ЧМ-2026, сообщает журналист As Colombia Пипе Сьерра.
Колумбиец уже проинформировал «Миннесоту», к которой присоединился в феврале этого года.
В этом сезоне хавбек провел 4 игры в МЛС, а также 14 матчей в составе «Леона» в лиге Мексики. Подробно со статистикой экс-футболиста «Реала» и «Баварии» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пипе Сьерры
Ну Хамес точно, интересную карьеру провёл, и на уровне сборных всегда ярко играл, Граце Джеймс Родригес!