«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной». Дэвис из «Удинезе» выложил фото защитника «Кальяри» Доссены и призвал Серию А разобраться
Кинан Дэвис: Доссена – трусливый расист.
Форвард «Удинезе» Кинан Дэвис рассказал, как именно Альберто Доссена оскорбил его в матче Серии А.
28-летний англичанин опубликовал фотографию защитника «Кальяри».
«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной сегодня во время игры. Надеюсь, Серия А что-то с этим сделает, но посмотрим», – написал Дэвис под снимком.
Изображение: instagram.com/stories/keinan
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Кинана Дэвиса
