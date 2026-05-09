  • «Этот трусливый расист назвал меня обезьяной». Дэвис из «Удинезе» выложил фото защитника «Кальяри» Доссены и призвал Серию А разобраться
«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной». Дэвис из «Удинезе» выложил фото защитника «Кальяри» Доссены и призвал Серию А разобраться

Форвард «Удинезе» Кинан Дэвис рассказал, как именно Альберто Доссена оскорбил его в матче Серии А.

28-летний англичанин опубликовал фотографию защитника «Кальяри».

«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной сегодня во время игры. Надеюсь, Серия А что-то с этим сделает, но посмотрим», – написал Дэвис под снимком.

Изображение: instagram.com/stories/keinan

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Кинана Дэвиса
logoКинан Дэвис
logoАльберто Доссена
logoКальяри
logoпроисшествия
logoсерия А Италия
дискриминация
logoУдинезе
соцсети
Рот рукой не прикрывал, быстро по губам прочитают. Если там ничего нет, то дисква матчей на 5-10 клеветнику, а если есть то 5-10 расисту. Всё просто.
Ответ Евгений Сидоров
За клевету вообще нет дисквы и этим пользуются
Сколько ненависти к белым в этих словах.
Просто подумайте.
Ответ Busk
В чем она выражается? В фразе “this racist coward”? Ну так если игрок не врет и расизм действительно был — тогда все по делу
Ответ Street Fighter
Комментарий скрыт
Особенно умиляет, что они называют "оскорбителей" трусами. Чтобы назвать черного как-нибудь грубо, в наше время, наоборот, нужна большая смелость. А вот бежать жаловаться в соцсети и в официальные органы, где все тебя просто обязаны поддержать, даже если ты врешь, иначе самих в дерьме утопят - вот это и есть трусость. Все подобные жалующиеся на расизм - трусы.
Ответ Филин73
Так в наше время люди и прикрываются интернетом. Я окончательно понял, что мир сошёл с ума, когда Джонни Депп был вынужден отстаивать своё честное имя в суде только потому, что его бывшая что-то в соцсетях написала. Ещё из этого сделали шоу, чтобы прославились все. Презумпции невиновности уже там даже не существует. А поколение интернета вообще за словами не следит.
Мама, вызывай ментов ... Храбрый негр настучал на трусливого расиста. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Не переключайтесь !!!
Ответ Фокс45
Рассказать о нерассказанном. Приоткрыть закрытое. Вынюхать выветренное. Смачно обмусолить липкое. Залезть в опущенное. Поелозить огромное. Схватить скользкое.
Об этом всём расскажет близкий родственник потерпевшего, который приходится сватом обвиняемому.
Тëмнокожие ребята смело выкладывают подобные бездоказательные обвинения, заранее уверенные в том что как всегда Фемида будет на их стороне.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Достал уже этот расизм к белым со стороны чернах
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Эти же приемы используют и наши "друзья" из ближнего зарубежья,чуть что говоря что ты "нацист",хотя главные нацисты это они сами
Значит «этот трусливый расист» не такой уж и трусливый! Трусливый бы промолчал )
А почему он трусливый?
Ответ ltkmaby
Потому что этот негр так сказал. Сомневаешься в его словах? Ты что расист?)
Ответ ltkmaby
Со слов англичанина, Доссена назвал его обезьяной, и теперь не хочет в этом признаваться.☝️ Поэтому (по версии) Кинана, итальянец - трус.
Миллионы прыщавых задротов годами терпят оскорбления, а здесь огромный шкаф миллионер из черного дерева ущемился хуже девочки
А если чёрный назовет белого «белым» — это расизм?
Ответ Rassvetoff
Это - равенство.... 😇😜
Других доказательств не будет,только этот пост в качестве такового.
Дэвиc из «Удинезе» пожаловался на расизм со стороны Доссены из «Кальяри». Дзаньоло подтвердил: «Так называемому коллеге должно быть стыдно, его нога больше не должна ступать на поле»
9 мая, 18:33
Защитник «Лацио» Романьоли о засчитанном голе «Удинезе» после игры Дэвиса рукой: «Это всегда случается с нами!»
28 декабря 2025, 05:33
«Лацио» недоволен судейством в матче с «Удинезе» (1:1). Перед голом Дэвиса на 95-й мяч попал ему в локоть после удара Дзаньоло
28 декабря 2025, 03:24
