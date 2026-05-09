Соцсети смеются над заскучавшим фанатом «Ливерпуля» в очках VR. Все намного сложнее

Встреча «Ливерпуля» и «Челси» на «Энфилде» завершилась ничьей 1:1. На 73-й минуте оператор трансляции запечатлел на трибунах болельщика мерсисайдцев в наушниках и очках виртуальной реальности.

В соцсетях теперь шутят: матч был настолько скучным, что фанатам пришлось спасать себя эскапизмом.

Реальность, как и всегда, оказалась сложнее. На болельщике надета гарнитура, позволяющая поклонникам футбола с нарушением зрения лучше следить за игрой. С ее помощью фанаты могут приближать и отдалять изображение происходящего на поле. А в наушниках звучит тифлокомментарий .

В марте 10-летний Райдер, фанат «Кардиффа», поделился впечатлениями от использования гарнитуры:

«Обычно я вижу лишь несколько силуэтов и размытых пятен, поэтому я просто высматриваю игроков в синих футболках. Когда мы забиваем, я этого не вижу, поэтому мне приходится ждать реакции болельщиков.

С гарнитурой стало намного лучше! Я видел все – все голы, действия защитников и сейвы вратарей. Это было потрясающе! У меня был выбор: осмотреть трибуны или посмотреть игру, я мог приближать и отдалять изображение поля, когда захочу».

Полезное изобретение.