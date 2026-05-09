«Вперед, «Железные». Гвардиола выкрикнул прозвище «Вест Хэма» и руками изобразил герб клуба, уходя с пресс-конференции. «Молотобойцы» сыграют с «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожелал «Вест Хэму» победы в завтрашнем матче АПЛ с «Арсеналом».
Испанец выкрикнул фанатское выражение «молотобойцев» «Вперед, «Железные»!», скрестил руки, изобразив герб клуба (скрещенные молотки) и быстро покинул пресс-конференцию под смех журналистов.
«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала» на 2 очка за три тура до конца чемпионата.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ВидеоСпортс’‘
