«Вперед, «Железные». Гвардиола выкрикнул прозвище «Вест Хэма» и руками изобразил герб клуба, уходя с пресс-конференции. «Молотобойцы» сыграют с «Арсеналом»

Гвардиола поддержал «Вест Хэм» перед матчем с «Арсеналом».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола пожелал «Вест Хэму » победы в завтрашнем матче АПЛ с «Арсеналом».

Испанец выкрикнул фанатское выражение «молотобойцев» «Вперед, «Железные»!», скрестил руки, изобразив герб клуба (скрещенные молотки) и быстро покинул пресс-конференцию под смех журналистов.

«Сити» отстает от лидирующего «Арсенала » на 2 очка за три тура до конца чемпионата.