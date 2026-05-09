Шаде упал в штрафной «Сити» после контакта с Нунешем со спины – хавбек «Брентфорда» выбегал на ударную позицию перед вратарской. Солсбери не дал пенальти

Судья не назначил пенальти в ворота «Сити» в игре с «Брентфордом».

Игроки «Брентфорда » требовали от судьи Майкла Солсбери назначить 11-метровый в ворота «Ман Сити » во время матча 36-го тура АПЛ (0:2, второй тайм).

Полузащитник гостей Кевин Шаде упал в штрафной «горожан» на 71-й минуте после контакта с бежавшим сзади Матеушем Нунешем. Немецкий игрок открывался под прострел перед вратарской «Сити» и был первым на мяче.

Арбитр не увидел нарушения правил, пенальти не был назначен. Эрлинг Холанд забил «Брентфорду» через 4 минуты.

