Шаде упал в штрафной «Сити» после контакта с Нунешем со спины – хавбек «Брентфорда» выбегал на ударную позицию перед вратарской. Солсбери не дал пенальти
Судья не назначил пенальти в ворота «Сити» в игре с «Брентфордом».
Игроки «Брентфорда» требовали от судьи Майкла Солсбери назначить 11-метровый в ворота «Ман Сити» во время матча 36-го тура АПЛ (0:2, второй тайм).
Полузащитник гостей Кевин Шаде упал в штрафной «горожан» на 71-й минуте после контакта с бежавшим сзади Матеушем Нунешем. Немецкий игрок открывался под прострел перед вратарской «Сити» и был первым на мяче.
Арбитр не увидел нарушения правил, пенальти не был назначен. Эрлинг Холанд забил «Брентфорду» через 4 минуты.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Два раза опасно сыграл Нунеш против Шаде: в первый раз было касание, а вот во второй (на снимке) точно не сыграл в мяч. Спорный момент. Обычно в таких случаях в конце чемпионата судьи принимают в пользу Сити (как когда-то прямая нога Доку в грудь Маккалистера), ведь принимай решение в пользу Шаде, удалил бы Нунеша и почти завершил бы чемпионскую гонку.
