Киву о 3:0 с «Лацио»: «Победа в чемпионате – заслуга фантастических игроков. «Интер» 2010-го и 2026-го сравнивать нельзя, но обе команды дарят радость фанатам, а это главное»

Киву о 3:0 с «Лацио»: победа в чемпионате – заслуга фантастических игроков.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался о победе над «Лацио » (3:0) в 36-м туре Серии А.

«Заслуга Лаутаро (Мартинеса – Спортс’‘) в том, что он вкладывает душу и профессионализм, стараясь отдавать все, что у него есть, каждый раз, когда выходит на поле. А заслуга остальных – следовать за ним и создавать ему условия для определенных действий. В целом победа в чемпионате – заслуга фантастических игроков и великолепной команды. Они заслуживают всего того, что переживают в этот особенный период.

У нас есть принципы и ценности, которые необходимо дополнять. Игроки проделывают огромную работу и получают удовольствие, стараясь доминировать в игре. Система сама по себе значит немного – важны ценности, менталитет и все то, что делается на поле, как команда располагается относительно соперника и его оборонительного подхода.

По ходу сезона мы уже показывали, что способны делать определенные вещи, хотя в некоторых матчах у нас это получалось хуже. Нам есть над чем работать, и мы можем прибавлять.

Жозеп Мартинес был готов и раньше, как и Зоммер с Ди Дженнаро. Они – одна из душ этой команды, как и ребята, которые поднимаются из академии. Наши вратари обладают международным уровнем, и мы никогда не сомневались в их качествах.

Я наслаждаюсь невероятной командой. Как игрок я был частью команды 2010 года, но сравнивать их нельзя – времена и обстоятельства меняются. Но и команда 2010 года, и эта команда 2026 года дарят радость болельщикам – а это самое главное», – сказал Киву.