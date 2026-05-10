  Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал мнение о том, что большинство игроков должны покинуть клуб.

«Послушать СМИ – так мы будто собираемся заменить 18 из 25 игроков в раздевалке, но это невозможно. Это серьезный проект, поэтому многие из этих футболистов должны быть в деле – сейчас сложно заменить такое количество игроков.

«Ювентус потратил немало денег за последние два сезона, так что они [руководители клуба] не могут и дальше опустошать карманы. В футболе бывают ситуации, когда нужно идти в ногу со временем, но прежде всего эти игроки должны развиваться сами.

Они должны понимать, что многие из них останутся здесь. Нам ужасно не хватало Влаховича, потому что у нас нет другого игрока с такими же характеристиками. Команде-победительнице нужен физически сильный, мощный центральный нападающий. Даже если он не очень высокий, он все равно должен уметь бороться с защитниками, справляться с физическими единоборствами. Дэвид умеет забивать, но когда дело доходит до единоборств, физической борьбы – у него возникают проблемы», – сказал Спаллетти.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Мудрый Спаллетти
Спал даже в Роме и Зените руководил более сильными игроками, а этот сброд, раньше они максимум на замену в Юве выходили, да и то далеко не все. За то у всех зарплаты, агенты, окружение, самомнение
ладно бы клуб просто потратил деньги, но ведь они их просрали
Я так понял это означает что 18 игроков из 25 говно
Ответ ymuller
Я так понял это означает что 18 игроков из 25 говно
Ne qovno, prosto yavno ne uroven top-kluba)
Ответ ymuller
Я так понял это означает что 18 игроков из 25 говно
Спал же пояснил: «Послушать СМИ – так мы будто собираемся заменить 18 из 25 игроков в раздевалке».

С чего делаешь вывод, что это мнение Спаллетти?
Чтобы заменить 18 футболистов из 25, 🤧🙃надо сначала попасть в заветную четвёрку,☝️☝️🤪 а там уже будет видно, 🤌🤌с кем и насколько....
Ответ Футбол, хоккей итд
Чтобы заменить 18 футболистов из 25, 🤧🙃надо сначала попасть в заветную четвёрку,☝️☝️🤪 а там уже будет видно, 🤌🤌с кем и насколько....
Чтобы продать 18 ненужных, нужно сначала купить 18 ненужных. А у нас... Как раз получилось!)
Аджич, это описка
У Ювентуса 3 беды; Дэвид, Опенда, Комолли.
