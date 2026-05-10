Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»

Спаллетти о «Юве»: невозможно заменить 18 из 25 игроков.

Тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти прокомментировал мнение о том, что большинство игроков должны покинуть клуб.

«Послушать СМИ – так мы будто собираемся заменить 18 из 25 игроков в раздевалке, но это невозможно. Это серьезный проект, поэтому многие из этих футболистов должны быть в деле – сейчас сложно заменить такое количество игроков.

«Ювентус потратил немало денег за последние два сезона, так что они [руководители клуба] не могут и дальше опустошать карманы. В футболе бывают ситуации, когда нужно идти в ногу со временем, но прежде всего эти игроки должны развиваться сами.

Они должны понимать, что многие из них останутся здесь. Нам ужасно не хватало Влаховича , потому что у нас нет другого игрока с такими же характеристиками. Команде-победительнице нужен физически сильный, мощный центральный нападающий. Даже если он не очень высокий, он все равно должен уметь бороться с защитниками, справляться с физическими единоборствами. Дэвид умеет забивать, но когда дело доходит до единоборств, физической борьбы – у него возникают проблемы», – сказал Спаллетти.