  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
13

Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости

1. В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» поделил очки с «Челси» (1:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях не справился с «Сандерлендом» (0:0), «Манчестер Сити» дома разгромил «Брентфорд» (3:0). «Сити» на 2 очка отстает от «Арсенала» за три тура до конца чемпионата, «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 9-й.

2. Кубок Стэнли. «Каролина» выбила «Филадельфию» (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче) и вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд (8-0 в текущем плей-офф). «Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в третьем матче, Капризов набрал 1+2 и стал первой звездой. 

3. «Интер» в статусе чемпиона на выезде легко разобрался с «Лацио» (3:0) в 36-м туре Серии А, «Ювентус» в гостях был сильнее «Лечче» (1:0).

4. Андреева, Калинская, Гауфф, Остапенко, Йович вышли в 4-й круг в Риме, Соболенко, Паолини выбыли. У мужчин Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер пробились в 3-й круг, Джокович, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся.

5. Плей-офф НБА. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество в серии до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» сократить отставание от «Детройта» (1-2). 

6. В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» в гостях одолела «Вольфсбург» (1:0), «Байер» на выезде уступил «Штутгарту» (1:3) и рискует остаться без Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» (2:1) и вышел в ЛЧ.

7. UFC 328. Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей, американец во второй раз стал чемпионом среднего веса.

Джошуа Ван победил Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде в поединке за пояс наилегчайшего дивизиона, Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей и другие результаты вечера

8. «Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры, президент Перес продвигает вариант с возвращением Жозе. «Челси» и Алонсо провели переговоры, Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту.

9. Французский хореограф Бенуа Ришо поставит короткую программу фигуристке Александре Трусовой.

10. В МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси в гостях победил «Торонто» (4:2) – 38-летний аргентинец забил 907-й гол в карьере и сделал 2 ассиста, а также установил рекорд лиги. «Атланта» Алексея Миранчука уступила «Гэлакси» Марко Ройса (1:2). «Канзас Сити» Шапи был разгромлен «Портлендом» (0:6). 

11. Чешский каноист Мартин Фукса не пришел на церемонию награждения на Кубке мира после того, как судьи присудили второе золото россиянину Захару Петрову.

12. «Атлетико» дома уступил «Сельте» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги, «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна ушел с 0:2 в матче с «Бетисом» (2:2), «Севилья» победила «Эспаньол» (2:1).

13. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2026 года выдало 63 разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов.

14. Наши за границей. «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2) – команда тренера Леонида Слуцкого не побеждает три матча подряд в чемпионате Китая и отстает от лидера на 20 баллов. Вратарь Никита Хайкин выиграл пятый трофей с «Буде-Глимт» – Кубок Норвегии. «Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги (а «Галатасарай» снова чемпион), у Федора гол и пас в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр.

15. Уругваец Гильермо Томас Сильва победил на втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов занял 49-е место.

16. Российская триатлонистка Валентина Рясова взяла серебро на этапе Кубка мира в Чэнду. 

Цитаты дня:

Роман Ротенберг: «9 мая – это великий праздник с детства, эмоции переполняют. Важно, чтобы игроки знали историю нашей страны. Важно почтить память тех, кто сражался за свободу страны»

Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»

«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной». Дэвис из «Удинезе» выложил фото защитника «Кальяри» Доссены и призвал Серию А разобраться

Жена Сафонова: «Матвей сегодня получил от меня подарок в виде отъезда на целый день в город, где я буду тратить его деньги, плюс открытку»

Вероника Степанова: «Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу»

Михаил Дегтярев: «9 Мая – святой день для России. Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа»

Макрон на вопрос «Месси или Роналду?»: «Мбаппе»

Ролик дня

«Зенит» уже точно чемпион?12232 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чимаев проиграл
Ответ Азамат
Чимаев проиграл
Про вес была новость, а про бой нету?..
Чамаеву нужно было второй раунд забирать, от сюда и итог : поражение. Ну без поражений, не бывает побед! Ждём реванш👊
Сафонов: обещала вернуться через 10 000€
Красава, Шон. Отбил голову Чимаеву и отправил к Кадырову зализывать раны и не только.
Противостояние Каролины и Колорадо будет очень интересным.
При всём уважении к Миннесоте, но не верится в их проход
На этапе КМ по скалолазанию в Китае обе россиянки вышли в финальную часть в скорости. 17-летняя Милана Мельниченко с 11-м временем 6.485 (до этого ее же молодежный рекорд России 6.607)
Трансляция в 15:00 на олимпийском канале.
Мешкова вчера была 13-й в трудности, для первых международных стартов с осени 21-го более чем достойно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
1 минуту назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
3 минуты назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
4 минуты назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
12 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
28 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
30 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
53 минуты назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
18 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
41 минуту назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем