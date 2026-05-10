Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости

1. В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» поделил очки с «Челси» (1:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях не справился с «Сандерлендом» (0:0), «Манчестер Сити» дома разгромил «Брентфорд» (3:0). «Сити» на 2 очка отстает от «Арсенала» за три тура до конца чемпионата, «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 9-й.

2. Кубок Стэнли. «Каролина» выбила «Филадельфию» (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче) и вышла в финал Востока во 2-м сезоне подряд (8-0 в текущем плей-офф). «Миннесота» сократила отставание в серии с «Колорадо» (1-2) – 5:1 в третьем матче, Капризов набрал 1+2 и стал первой звездой.

3. «Интер» в статусе чемпиона на выезде легко разобрался с «Лацио» (3:0) в 36-м туре Серии А , «Ювентус» в гостях был сильнее «Лечче» (1:0).

4. Андреева, Калинская, Гауфф, Остапенко, Йович вышли в 4-й круг в Риме, Соболенко, Паолини выбыли. У мужчин Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер пробились в 3-й круг, Джокович, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся.

5. Плей-офф НБА. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество в серии до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» сократить отставание от «Детройта» (1-2).

6. В 33-м туре Бундеслиги «Бавария» в гостях одолела «Вольфсбург» (1:0), «Байер» на выезде уступил «Штутгарту» (1:3) и рискует остаться без Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» (2:1) и вышел в ЛЧ.

7. UFC 328. Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей, американец во второй раз стал чемпионом среднего веса.

Джошуа Ван победил Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде в поединке за пояс наилегчайшего дивизиона, Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей и другие результаты вечера .

8. «Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры , президент Перес продвигает вариант с возвращением Жозе. «Челси» и Алонсо провели переговоры , Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту.

9. Французский хореограф Бенуа Ришо поставит короткую программу фигуристке Александре Трусовой.

10. В МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси в гостях победил «Торонто» (4:2) – 38-летний аргентинец забил 907-й гол в карьере и сделал 2 ассиста , а также установил рекорд лиги. «Атланта» Алексея Миранчука уступила «Гэлакси» Марко Ройса (1:2). «Канзас Сити» Шапи был разгромлен «Портлендом» (0:6).

11. Чешский каноист Мартин Фукса не пришел на церемонию награждения на Кубке мира после того, как судьи присудили второе золото россиянину Захару Петрову.

12. «Атлетико» дома уступил «Сельте» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги , «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна ушел с 0:2 в матче с «Бетисом» (2:2), «Севилья» победила «Эспаньол» (2:1).

13. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2026 года выдало 63 разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов.

14. Наши за границей. «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2) – команда тренера Леонида Слуцкого не побеждает три матча подряд в чемпионате Китая и отстает от лидера на 20 баллов. Вратарь Никита Хайкин выиграл пятый трофей с «Буде-Глимт» – Кубок Норвегии. «Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги (а «Галатасарай» снова чемпион ), у Федора гол и пас в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр.

15. Уругваец Гильермо Томас Сильва победил на втором этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов занял 49-е место.

16. Российская триатлонистка Валентина Рясова взяла серебро на этапе Кубка мира в Чэнду.

Цитаты дня:

Роман Ротенберг: «9 мая – это великий праздник с детства, эмоции переполняют . Важно, чтобы игроки знали историю нашей страны. Важно почтить память тех, кто сражался за свободу страны»

Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать , курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»

«Этот трусливый расист назвал меня обезьяной ». Дэвис из «Удинезе» выложил фото защитника «Кальяри» Доссены и призвал Серию А разобраться

Жена Сафонова: «Матвей сегодня получил от меня подарок в виде отъезда на целый день в город, где я буду тратить его деньги , плюс открытку»

Вероника Степанова: «Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу »

Михаил Дегтярев: «9 Мая – святой день для России . Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа»

Макрон на вопрос «Месси или Роналду?»: «Мбаппе »

