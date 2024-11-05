Я комментирую ЛЧ для тех, кто ее не видит. Монолог тифлокомментатора

Любовь Курчавова слушала.

Если вы не задумывались, как незрячие и слабовидящие люди воспринимают мир вокруг, самое время об этом узнать.

Многие виды визуального искусства живут для них в голосах тифлокомментаторов – людей, которые максимально подробно описывают происходящее. Футбол – не исключение.

В октябре Okko добавил дорожку с тифлокомментарием к некоторым матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впервые попробовали на игре «ПСЖ» и «Арсенала», второй раз – совсем недавно, когда встретились «Барселона» и «Бавария».

Первый вопрос: зачем это Okko? Нам ответил шеф-редактор спортивной редакции Владимир Стогниенко: «Решили добавлять дорожки к знаковым матчам, потому что всегда хотели сделать футбол доступным для каждого. По данным исследований, в России около 6 миллионов слабовидящих, и многие из этих людей, конечно, тоже любят спортивные трансляции».

Комментирует для незрячих и слабовидящих людей на Okko Александр Сафронов. Вот его монолог для Спортса’’.

Главное отличие тифлокомментария от обычного: нельзя отвлекаться на постороннее. Вообще

– В любом спортивном репортаже часть времени комментатор уделяет интересным историям, дает личное мнение, продвинутую статистику. И это нормально – пока катают на своей половине, есть время рассказать что-то необычное. То есть задача обычного комментатора – дополнять происходящее на поле, делать события ярче.

А тифлокомментатор должен рассказывать, что конкретно на поле происходит. Где сейчас мяч, как играет команда, какая погода, сколько народа на трибунах. Всего, что основной массе зрителей кажется очевидным, для слабовидящих не существует, пока об этом не расскажут.

Поэтому задача тифлокомментатора – живописать словом картинку происходящего, не вдаваясь в лирические отступления. Это ключевое.

Даже если событий на поле нет, всегда есть что описать, потому что картинка постоянна. А тифлокомментатор описывает все, что происходит на экране. И иногда подмечает что-то, на что не обратят внимание зрители. Но это уже нюансы.

В моем случае вообще нет времени отвлекаться. Это не хоккей с тайм-аутами. Все время что-то в движении, даже если прозвучал свисток, и команда готовится к штрафному. В таком случае рассказываю что судья прочертил линию исчезающим спреем, кто встает в стенку, кто подошел к мячу, какие у игроков лица и эмоции, как на все это реагирует стадион. А вот прилетела бабочка, села на бутсу лежащему на газоне Криштиану Роналду.

Как Александр стал тифлокомментатором

– Совершенно случайно.

Я работал на Спорт FM, и в 2018-м к нам пришел легендарный чемпионат мира по футболу. По правилам ФИФА, каждый принимающий турнир стадион должен обеспечить тифлокомментатора, чтобы слепые и слабовидящие болельщики на трибуне получили наушники, слышали и понимали, что происходит на поле.

От российского общества слепых поступил запрос на коллаборацию со Спорт FM для подготовки тифлокомментаторов к ЧМ. Я тогда комментировал матчи в эфире и абсолютно не представлял, каким должен быть комментарий для незрячих, но на авантюризме согласился.

Прихожу, сажусь за микрофон и начинаю. Я не проходил подготовку, которая, как оказалось, для остальных была обязательной. Просто прокомментировал один из первых матчей чемпионата мира на Радио ВОС (Всероссийского общества слепых – Спортс). Всем понравилось, сказали: «Круто, оставайся». Так я начал комментировать матчи на Радио ВОС.

Обучение действительно необходимо – просто случилась экстренная ситуация, и так уж вышло, что у меня получилось. Все-таки я уже много лет работал ведущим, плюс у меня был сценический и спортивный опыт. Учился уже, так сказать, в боевом режиме, получая комментарии от Игоря Роговских – программного директора Радио ВОС. Он говорил: «Вот тут круто, а вот говорить «вы только посмотрите!» конечно не стоило». Поэтому могу лишь поблагодарить команду тогдашнего Радио ВОС за доверие и обучение.

Сильно помог опыт на радио. Карьеру ведущего я начинал в Йошкар-Оле, и там такая специфическая радийная атмосфера, похожая на фильм «День радио». Когда переезжаешь в Москву на радио, видишь: это большая корпорация, все технологично и очень круто, но той атмосферы нет.

На Радио ВОС я снова ее почувствовал. Очень сплоченная команда, не самая, может быть, новая техника, но атмосфера того радио, с которого я начинал.

Личная история Александра – как работа с незрячими людьми его изменила

– Как ни странно, работа тифлокомментатором и погружение в сообщество слепых людей научили меня гораздо шире смотреть на вещи, на мир и людей вокруг.

На мой взгляд, люди с инвалидностью в России – стигматизированное сообщество. Зачастую люди без инвалидности не хотят их замечать, не хотят вникать в их проблемы, относятся так, будто лучше бы их не было вовсе. У старшего брата в детстве был слепой друг, и, помню, меня тогда это пугало. Он, во-первых, старше, а во-вторых, какой-то непонятный, нелюдимый. Я старался от этого отходить.

А на Радио ВОС я оказался в команде, где все слепые, а я единственный вижу. Еще зрячий техник. Все ребята из этой команды – классные. И занимаются тем же, чем и я. У них такие же интересы. Очень понравилось комьюнити, мы были очень близки. Так я для себя открыл сообщество слепых и слабовидящих людей в России.

Мы подружились. После чемпионата мира ребята предложили остаться и время от времени комментировать ключевые российские и еврокубковые матчи, а также сборную России. Что я с удовольствием и сделал, потому что чувствовал интерес и отдачу.

Это были прямые эфиры на радио: звонили слушатели, выражали респекты, обсуждали происходящее. Иногда даже просили что-то уточнить: «Я не понял, как там на самом деле было». И никакой разницы со звонками на Спорт FM – такие же горячие обсуждения с такими же активными болельщиками. Мне очень понравились атмосфера, сообщество и люди. Поэтому решил остаться в профессии.

Тифлокомментарий на первый взгляд – очень незаметная и маленькая штука, но важная для развития общества, страны, спорта и людей. Рад, что у меня есть шанс заниматься таким делом.

Спортивный тифлокомментарий в России появился сравнительно недавно. Нас в стране – 6-7 человек. Вместе и начинали. Аудитория пока не очень большая, потому что не все знают о такой возможности. Если у московских клубов есть домашние тифлокомментаторы и сообщество слепых болельщиков, которые регулярно ходят на матчи и получают приемники с наушниками, то у остальных команд еще нет.

С чего все начиналось: лет пять назад я работал на домашнем матче «Локомотива», на трибуну слабовидящих пришли десять человек. Возникли какие-то технические сложности. Поэтому я вживую комментировал прямо на трибуне. Голос, конечно, сорвал, зато весело: сразу получаешь фидбек как от своих слушателей, так и от окружающих болельщиков, которые с радостью подключались к комментированию. Интересный опыт.

Самое сложное в тифлокомментировании

– Подготовка к матчам отличается от обычного репортажа. К обычному репортажу, кроме информации об игре команд, составах, травмах и так далее, готовишь все вот эти истории под паузы, в которых ничего интересного не происходит. А в тифлокомментировании нет пауз. То есть решать, интересно это или нет, – не твое, извините, дело. Нужно рассказать, что происходит на поле, а слушатель уже сам решит, интересно сегодня играют или нет.

Когда по телевизору смотришь, можешь послушать комментатора, если на поле скучно. А если ты слепой, то не можешь просто в бэкграунде держать происходящее и слушать истории из жизни. Потому что, когда комментатор отвлекается на байку, ты не знаешь, что фактически происходит на поле в этот момент.

Самое сложное – комментировать на стадионе, без повторов: как ты сказал, так у человека и отложится. Бывает, сомневаешься в том, кто забил, и объявление диктора может тебя поправить. Но я всегда честно признаюсь, что проверяю информацию параллельно.

Еще очень важно передавать эмоции. Когда комментирую футбол, мне часто очень нравится происходящее. Вот сейчас был чемпионат Европы, и многие его ругали за незрелищность. А мне прямо нравилось. Кайфовал. Крутой, яркий праздник. И хотелось передать именно эту атмосферу, ощущение происходящего, потому что негатива у нас и так хватает. А спорт должен дарить сильные эмоции.

Как не перебарщивать с деталями во время игры

– Стараюсь вести репортаж в очень высоком темпе, это помогает.

Стоит комментировать игру с позиции судьи: если он оставил стык позади и побежал за ответной атакой, то ее и надо комментировать, потому что сейчас она важнее. А судья вернется к моменту после ее завершения. И ты вместе с ним. То есть атака случилась, гол забили или не забили, и судья после этого показывает желтую. И тифлокомментатор вместе с судьей возвращается в тот эпизод, напоминает, что был стык.

И мне в целом эта позиция нравится. Ты просто всегда в игре, в происходящем моменте.

– Приходится ли напоминать себе, что комментируете для тех, кто не видит?

– Это привычно, потому что в Okko комментировать обычные матчи я начал совсем недавно. До этого либо тифлокомментарий, либо работа на радио – а это схожая специфика. В радиорепортаже ты тоже понимаешь, что никто ничего не видит. Каждые пять минут произносишь счет, потому что человек мог только что подключиться. Как-то раз я сказал, какого цвета форма у вратарей, и мне написали: «О, класс». А ведь, казалось бы, банальные штуки.

Небольшая профдеформация из-за работы тифлокомментатором есть: если ничего не происходит, хочется рассказывать, что все равно что-то происходит. В обычном комментарии, конечно, держусь.

Что сложнее: тифлокомментарий или обычный репортаж

– Это разные штуки. Обе тяжелые, классные. Обе приносят удовлетворение, если хорошо подготовился и все сделал.

Везде свои сложности. В тифлокомментарии сложно ничего не пропустить, не остановиться, не затупить, назвать правильно, кто сыграл, кто забил, кто отдал. А в обычном важен баланс: не гнать, не орать слишком сильно, не пытаться собою затмить происходящее.

Да, тифлокомментарий – это еще и тяжело физически. Сейчас тифлокомментаторы работают по одному – из-за высокого темпа. Чтобы работать вдвоем, нужно по очереди комментировать, передавать друг другу слово. Ведь комментаторы садятся вдвоем, чтобы была синергия, чтобы они дали больше, чем каждый из них по отдельности, чтобы появлялись новые смыслы.

А в тифлокомментировании так не успеть, потому что постоянно что-то происходит, и ты говоришь-говоришь-говоришь. Все очень быстро: говоришь, а параллельно записываешь, чтобы не забыть, что хотел сказать.

В паре я комментировал одно специфическое событие – чемпионат Европы по футболу слепых. Категория B1, тотально слепые. Там сборная России на ведущих ролях, чемпионы Европы, в четверку лучших в мире входили. Комментировал с Александром Гуртовенко – слепым футболистом, который в этой сборной как раз играл, но на турнир не поехал. Слушатели говорили, что было интересно, потому что он слышал иногда больше, чем я – видел. Было круто, я не против повторить.

Нужно ли общаться с незрячими людьми, чтобы быть успешным тифлокомментатором. И почему им не подходит обычный комментарий с ТВ

– Если не общаться с незрячими людьми, нельзя быть успешным в профессии.

Без общения не представить их опыт – в том числе опыт просмотра футбола. Есть нюансы, которые не додумаешь без контакта с аудиторией. Условно: как они потребляют контент, через какие программы, как живут. Комментируя на стадионе, нужно хотя бы немножко понимать, какой путь проделал болельщик, чтобы даже просто попасть на трибуну.

Тифлокомментарий – пока редкая вещь, хотя, по идее, она должна быть базовой, потому что… Ну, придите на стадион, закройте глаза и постойте полтора часа. Какое у вас будет впечатление об игре? Или даже не так. Можно провести другой опыт: закрыть глаза и полтора часа послушать Константина Генича.

Впечатление о матче, конечно, появится. Во многом – в отражении мнения самого комментатора. Это как человеку с нормальным зрением посмотреть пятиминутный обзор матча. То есть ключевые моменты узнать можно, но сказать, что ты посмотрел матч – нет.

Человек со зрением, пониманием игры и интершумом поймет, что происходит на поле. А тут – обратная ситуация, это два экстремума.

Тифлокомментарий не лишает индивидуальности?

– Как бы ты ни рассказывал, все равно делаешь это через призму своего восприятия. И у всех она разная.

Я слушал других тифлокомментаторов. Скажу так: за тифлокомментарием всегда слышно человека. И это приятно. Сложно быть абсолютно беспристрастным, объективным, да и не нужно. Ты в любом случае переживаешь игру, и эмоции отражаешь в репортаже.

Но не вижу ничего плохого и в роботизированном подходе: если появятся нейросети, которые смогут рассказывать, что происходит на поле, буду только рад. Это сильно упростит жизнь людям. Может, усложнит мою, но я справлюсь.

Основная цель – помочь ребятам.

Комментировать Лигу чемпионов для тех, кто не видит. Это вдохновляет?

– Очень. И мотивирует. Особенно когда получаю отзывы.

Чувствуешь сопричастность к большим футбольным событиям. И понимаешь, что можешь донести эмоции и описать эти события тем, кто раньше не мог в полной мере ими насладиться.

Лига чемпионов – всегда праздник. Работать на таких играх – круто. Но вообще, статус матча мне не так важен: просто к большим готовиться чуть легче.

Качества идеального тифлокомментатора? Эмпатия, внимательность и остроумие. Плюс база – нужно разбираться в футболе. Эмпатия обязательна, потому что как иначе передать эмоции аудитории? Нужно пропускать все события через себя. Внимательность необходима, потому что в репортаже важны детали. А остроумие – тут нужно понимать, что это не обычный репортаж, в нем всякое бывает. Плюс аудитория специфическая. Нужно адаптироваться.

Для меня это возможность делать дело, которое вдохновляет и драйвит. Мне нравится.

От работы выгораешь, когда нет отдачи. А я получаю невероятный фидбек. Конечно, нет такого, что мне пишут толпы поклонников: есть несколько слабовидящих человек, с которыми я дружу, и они любят футбол. С ними после каждого репортажа переписываюсь.

И самому очень приятно.

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Следующий матч с дорожкой с тифлокомментарием на Okko покажут 6 ноября – «Интер» против «Арсенала».

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Denis Doyle, Alex Pantling, Christian Bruna