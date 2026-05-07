«Динамо» не выигрывает трофеев 31 год – бело-голубые вылетели из Кубка России. Чемпионами не становились 50 лет
«Динамо» не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.
Команда Ролана Гусева завершила выступления в Фонбет Кубке России, проиграв «Краснодару» в ответном матче финала Пути РПЛ (0:0, первая игра – 0:0, пен. 5:6).
В турнирной таблице Мир РПЛ москвичи занимают 8-е место, набрав 39 очков после 28 матчей, и отстают от лидирующего «Краснодара» на 24 балла за 2 тура до конца сезона.
Последний трофей бело-голубые завоевали в 1995 году – это был Кубок России. Чемпионами они не становились с 1976-го.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Тогда с юбилеем!
Они сами писали
Да простят меня не равнодушные к клубу люди
Есть золото пердива!
Зенит
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Рубин
Терек (ныне Ахмат)
Алания
Ростов
Появился и взял титул Краснодар
Появился, взял титул и умер Тосно
А так, клуб , который живёт исключительно прошлыми заслугами и выдумывает мнимое величие