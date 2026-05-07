  «Динамо» не выигрывает трофеев 31 год – бело-голубые вылетели из Кубка России. Чемпионами не становились 50 лет
«Динамо» не выигрывает трофеев 31 год – бело-голубые вылетели из Кубка России. Чемпионами не становились 50 лет

«Динамо» не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.

Команда Ролана Гусева завершила выступления в Фонбет Кубке России, проиграв «Краснодару» в ответном матче финала Пути РПЛ (0:0, первая игра – 0:0, пен. 5:6).

В турнирной таблице Мир РПЛ москвичи занимают 8-е место, набрав 39 очков после 28 матчей, и отстают от лидирующего «Краснодара» на 24 балла за 2 тура до конца сезона. 

Последний трофей бело-голубые завоевали в 1995 году – это был Кубок России. Чемпионами они не становились с 1976-го. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Это получается у «Динамо» тоже юбилей штоле?! 50 лет без чемпионств?
Тогда с юбилеем!
Ответ andrew.p
Ну так 5:0 лет дна же
Они сами писали
Ответ andrew.p
А еще у Динамо каждый год новый рекорд
Поистине команда лузеров
Да простят меня не равнодушные к клубу люди
Ответ arsenal.ave
пффффф, обидеть болельщика Динамо невозможно, мы разочарованием питаемся на завтрак
Ответ Samuel L. Jackson
И на ночной перекус.....
Сколько зал.п ещё осталось?
Ответ Фрол21208
2430😃
Ответ Фрол21208
Мвяковский счетчик показывает, что 2431 осталась. Всего-ничего!
Тюкавен конечно просто фанера
Ответ Baito Iosip
Ещё пару дней назад мне днищенские заясняли, что он мега крут и только в гранд (европейский) уходить должен....
Ответ Baito Iosip
ну Тюкавин на самом деле пенальти более менее пробил, просто вратарь угадал, то есть по силе и по точности плюс минус "добротно" было, а вот пенка от Касереса эт конечно позор
Ложь!
Есть золото пердива!
Ответ Nikspb777
Надо повторить
За это время титул взяли:
Зенит
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Рубин
Терек (ныне Ахмат)
Алания
Ростов
Появился и взял титул Краснодар
Появился, взял титул и умер Тосно
Ответ artpal
Тосно возродилось*
Ответ Юквэл
Омень
Последний трофей... ещё при К.И.Бескове.
Степашин там живой? Не слышно, не видно, месяца два точно
Главное, что Спартак в кубке обыграли - норму выполнили )
А так, клуб , который живёт исключительно прошлыми заслугами и выдумывает мнимое величие
Ответ wonderwall
В смысле выдумывает? История есть, славные страницы есть, это медицинский факт. Так же как и то, что это давно в прошлом. Величие у нас выдумывают пару команд, бьющихся за титул народной.
Ответ wonderwall
При этом в турнире Спартак прошел дальше
Когда уберут этого псевдотренера вратарей. Увольняют главных тренеров, а этот всегда на плаву.
