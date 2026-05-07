«Динамо» не выигрывает трофеев 31 год – бело-голубые вылетели из Кубка России. Чемпионами не становились 50 лет

«Динамо» не выигрывает трофеев 31 год.

«Динамо » не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.

Команда Ролана Гусева завершила выступления в Фонбет Кубке России, проиграв «Краснодару » в ответном матче финала Пути РПЛ (0:0, первая игра – 0:0, пен. 5:6).

В турнирной таблице Мир РПЛ москвичи занимают 8-е место, набрав 39 очков после 28 матчей, и отстают от лидирующего «Краснодара» на 24 балла за 2 тура до конца сезона.

Последний трофей бело-голубые завоевали в 1995 году – это был Кубок России . Чемпионами они не становились с 1976-го.