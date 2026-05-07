Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» выбил «Динамо» по пенальти, Агкацев сделал два сэйва в серии

«Динамо» уступило «Краснодару» и вылетело из Кубка России.

«Краснодар » одолел «Динамо » (0:0, пенальти – 6:5) в ответном матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Игра проходила на стадионе «Ozon Арена».

Спортс" проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время завершилось без голов. В серии пенальти точнее были футболисты «Краснодара » – 6:5.

Пятый удар у бело-голубых не реализовал Константин Тюкавин – Станислав Агкацев отбил его удар. Следом игрок «быков» Дуглас Аугусто пробил в перекладину. Удар Хуана Касареса ногами отбил Агкацев. И Кевин Ленини точным ударом закончил матч.

«Краснодар» сыграет против «Спартака» в суперфинале турнира.

FONBET Кубок России. Финал 7 мая 17:30, Краснодар Завершен 0 - 0 1.54 xG 0.35 Счет в серии пенальти 6 - 5 Динамо Счет в серии пенальти 6 : 5 Матч окончен Ленини

Пен Перерыв 90’ +1’ Осипенко Рикардо 85’ Бителло Сергеев 85’ Гладышев Бабаев 85’ Глебов Чавес Батчи Кобнан Дэвид 77’ Ленини 74’ 71’ Фомин Маринкин Боселли Дуглас 59’ Тормена Жубал 45’ Дж. Гонсалес Пальцев 45’ 2 тайм Перерыв Дж. Гонсалес 27’ 26’ Скопинцев Краснодар Агкацев, Дж. Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Оласа, Кривцов, Ленини, Боселли, Сперцян, Кордоба, Батчи Запасные: Тормена, Боселли, Батчи, Корякин, Петров, Буркин, Дж. Гонсалес, Карпенко, Хмарин 1 тайм Динамо: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Гладышев, Бителло, Тюкавин, Артур Запасные: Глебов, Гладышев, Бителло, Расулов, Александров, Осипенко, Фомин, Фернандес, Лещук, Зайдензаль, Окишор, Майсторович

Первый матч: 0:0

