  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» выбил «Динамо» по пенальти, Агкацев сделал два сэйва в серии
967

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» выбил «Динамо» по пенальти, Агкацев сделал два сэйва в серии

«Динамо» уступило «Краснодару» и вылетело из Кубка России.

«Краснодар» одолел «Динамо» (0:0, пенальти – 6:5) в ответном матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Игра проходила на стадионе «Ozon Арена».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время завершилось без голов. В серии пенальти точнее были футболисты «Краснодара» – 6:5.

Пятый удар у бело-голубых не реализовал Константин Тюкавин – Станислав Агкацев отбил его удар. Следом игрок «быков» Дуглас Аугусто пробил в перекладину. Удар Хуана Касареса ногами отбил Агкацев. И Кевин Ленини точным ударом закончил матч.

«Краснодар» сыграет против «Спартака» в суперфинале турнира.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

FONBET Кубок России. Финал
7 мая 17:30,
Логотип домашней команды
Краснодар
Завершен
0 - 0
1.54xG0.35
Счет в серии пенальти 6 - 5
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 5
Ленини
Касерес
Агкацев
Кривцов
Рикардо
Дуглас
Агкацев
Тюкавин
Жубал
Артур
Кордоба
Чавес
Оласа
Сергеев
Сперцян
Скопинцев
Пен
Перерыв
90’
+1’
Осипенко   Рикардо
85’
Бителло   Сергеев
85’
Гладышев   Бабаев
85’
Глебов   Чавес
Батчи   Кобнан Дэвид
77’
Ленини
74’
71’
Фомин   Маринкин
Боселли   Дуглас
59’
Тормена   Жубал
45’
Дж. Гонсалес   Пальцев
45’
2тайм
Перерыв
Дж. Гонсалес
27’
26’
Скопинцев
Краснодар
Агкацев, Дж. Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Оласа, Кривцов, Ленини, Боселли, Сперцян, Кордоба, Батчи
Запасные: Тормена, Боселли, Батчи, Корякин, Петров, Буркин, Дж. Гонсалес, Карпенко, Хмарин
1тайм
Динамо:
Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Гладышев, Бителло, Тюкавин, Артур
Запасные: Глебов, Гладышев, Бителло, Расулов, Александров, Осипенко, Фомин, Фернандес, Лещук, Зайдензаль, Окишор, Майсторович
Подробнее

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?35219 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoДуглас Аугусто
logoКонстантин Тюкавин
logoКевин Ленини
logoСтанислав Агкацев
logoХуан Касерес II
967 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"ШТО АНИ ТВАРЯТ!!!!111"

Что этот шизик орёт? Ему там швабру в жопу вставили что ль. Мерзко заорал так.
Ответ Власть нефутбольных людей!
"ШТО АНИ ТВАРЯТ!!!!111" Что этот шизик орёт? Ему там швабру в жопу вставили что ль. Мерзко заорал так.
😁
Ответ Власть нефутбольных людей!
"ШТО АНИ ТВАРЯТ!!!!111" Что этот шизик орёт? Ему там швабру в жопу вставили что ль. Мерзко заорал так.
Будем надеяться, что да, вставили ))
Да кто блин придумал эту сверхкреативную херню с интервью игроков ВО ВРЕМЯ матча????
Ну дичь же дикая, совершенно не нужная, не интересная и отвлекающая от самого матча
Ответ Reggi
Да кто блин придумал эту сверхкреативную херню с интервью игроков ВО ВРЕМЯ матча???? Ну дичь же дикая, совершенно не нужная, не интересная и отвлекающая от самого матча
Хорошо, хоть,, оранжевый диван,, убрали, где брали вью у многих, кого мы даже не знаем.
Ответ Reggi
Да кто блин придумал эту сверхкреативную херню с интервью игроков ВО ВРЕМЯ матча???? Ну дичь же дикая, совершенно не нужная, не интересная и отвлекающая от самого матча
А ещё когда в фазе атаки начинают на экране на пол поля статистические цифры показывать 🤦‍♂️.Кто-то из комментаторов честно сказал -сами разбирайтесь с этими цифрами🤣
Вызывайте дурку! У меня жена прибежала,думала,что режут кого-то
Ответ falkao2013
Вызывайте дурку! У меня жена прибежала,думала,что режут кого-то
Шнякин обещал найти для Жоры спец больницу после матча
Ответ arsenal.ave
Шнякин обещал найти для Жоры спец больницу после матча
Тяжело слушать Жорика, даже переключила на Окко, думала там другой комментатор, но нет
Пора собирать петицию на то,что бы ненавистный всеми комментатор Черданцев убирался бы с телевидения.. Почему мы должны слушать ,абсолютно некомпетентного и психически неуравновешенного человека..
«Я гуглю специальные больницы» 😅😅. Шнякин, ты прав - Жорика палата ждет))
Ответ Mike 60
«Я гуглю специальные больницы» 😅😅. Шнякин, ты прав - Жорика палата ждет))
Это отсылка к матчу Ливерпуль Арсенал 4:4, где Шава 4 положил, а Чердак комментил
Жора орет, думаю там опасный момент, а мяч в центре поля...
Какой бодрый ветеран! Здоровья! 🙏
ЛУЖНИКИ!!! СПАРТАК _ ДИНАМО
Ответ Vyksa
ЛУЖНИКИ!!! СПАРТАК _ ДИНАМО
И переполнен стадион....
Ответ Vyksa
ЛУЖНИКИ!!! СПАРТАК _ ДИНАМО
Комментарий скрыт
Шнякин: "Я гуглю спецбольницы в Краснодаре"
(для ЖОРЫ?)
У Черданцева там приступ что ли?? Вообще поехавший так орать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Миятович о Вальверде и Тчуамени: «500 тысяч евро для них немного, худшее наказание – не давать играть. Но это не успокоит атмосферу, союзники обоих способны развязать конфликт»
8 минут назад
Флик о «Барселоне»: «Завоевать второй титул подряд со столь молодой командой было бы невероятно и необычно для Испании»
34 минуты назад
Бартомеу о попытке купить Мбаппе: «Монако» запрашивал крупную сумму, но «Барса» могла ее выплатить, мы зарабатывали больше всех в мире. Однако Килиан предпочитал «ПСЖ»
42 минуты назад
Александр Мостовой: «Война – самое страшное, что может быть на Земле. Она затронула каждую семью в СССР. Мой дедушка , которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб»
54 минуты назад
«Димон». «Ювентус» под звук из фильма «Бумер» анонсировал матч с «Лечче»
55 минут назадВидео
Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»
сегодня, 16:34
Кэррик про 0:0 с «Сандерлендом»: «Результат положительный. «МЮ» чуть не вырвал победу в конце»
сегодня, 16:32
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Брентфорд», «МЮ» не выиграл у «Сандерленда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси»
сегодня, 16:31Live
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вольфсбурга», «Байер» уступил «Штутгарту», «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули»
сегодня, 16:30Live
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Сельту», «Сосьедад» Захаряна против «Бетиса», «Севилья» победила «Эспаньол»
сегодня, 16:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Интер». 0:3 – у Лаутаро гол и пас, Мхитарян и Сучич тоже забили, Романьоли удалили на 59-й. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Жена Сафонова: «Матвей сегодня получил от меня подарок в виде отъезда на целый день в город, где я буду тратить его деньги, плюс открытку»
8 минут назадФото
Кейн с пенальти пробил мимо ворот «Вольфсбурга». У Харри первый промах с точки в Бундеслиге за три года
25 минут назад
«Вольфсбург» – «Бавария».0:0 – Кейн не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в XXI веке. Мяч Промеса на 2-м месте, Фернандо – 3-й, Баженов – 4-й, Глушаков – 8-й, Эменике – 9-й
30 минут назад
«Лечче» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
35 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука примет «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи против «Портленда»
38 минут назадLive
«Атлетико» – «Сельта». Гризманн, Лукман, Серлот играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 16:32Live
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Холанд, Шерки, Семеньо играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 16:31Live
В этой АПЛ сыграно 27 ничьих со счетом 0:0 – столько же было в двух предыдущих сезонах в сумме
сегодня, 16:20
Рекомендуем