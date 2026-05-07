«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Кубка России 24 мая

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Кубка России.

«Краснодар » вышел в финал по итогам противостояния с «Динамо » в финале Пути РПЛ. В решающем матче турнира команда Мурада Мусаева встретится со «Спартаком », обыгравшим ЦСКА в финале Пути регионов (1:0).

Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках» 24 мая.