«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Кубка России 24 мая
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в финале Кубка России.
Определилась пара финалистов FONBET Кубка России.
«Краснодар» вышел в финал по итогам противостояния с «Динамо» в финале Пути РПЛ. В решающем матче турнира команда Мурада Мусаева встретится со «Спартаком», обыгравшим ЦСКА в финале Пути регионов (1:0).
Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках» 24 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
