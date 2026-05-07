Кейн забил важный гол «ПСЖ». Харри вошел в элитную компанию Месси и Роналду

В ответном матче с «ПСЖ» на «Альянц Арене» Харри Кейн забил на четвертой добавленной минуте. Гол англичанина пришел слишком поздно –«Бавария» уступила со счетом 5:6 по сумме двух встреч.

После финального свистка Харри был разбит.

И все же гол в ворота Матвея Сафонова позволил Кейну войти в элитную компанию игроков, которые забили 60+ голов за клуб и сборную в одном сезоне. Нападающий «Баварии» пока делит седьмое место с Луисом Суаресом.

В солидном рейтинге предсказуемо доминирует дуэт легенд – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Лучший результат показал аргентинец в историческом сезоне-2011/12.

У Харри в текущей кампании еще осталось два матча Бундеслиги и финал Кубка Германии против «Штутгарта».

Как высоко Гарольд поднимется в рейтинге?