«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России впервые с 2023 года

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России впервые за 3 года.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Динамо » по пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 0:0, пен. 6:5).

«Быки» вышли в Суперфинал турнира впервые с 2023 года – тогда они уступили ЦСКА по пенальти.

В решающем матче текущего розыгрыша соревнования «Краснодар » встретится со «Спартаком».