Артета жаловался на график «Арсенала». Сравниваем свежесть полуфиналистов ЛЧ

На девять голов «ПСЖ» с «Баварией» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» и «Атлетико» ответили ничьей 1:1. Микель Артета назвал встречу в Париже лучшей игрой, которую когда-либо видел, но отметил:

«Когда я смотрю на количество игрового времени и на свежесть этих игроков, я не удивляюсь. Чтобы показывать такое качество, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и стилем игры – как день и ночь, и достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время. Мы соревнуемся в двух разных мирах».

Венсан Компани согласился с Артетой, выступая на пресс-конференции перед ответной встречей с «ПСЖ»:

«Я много лет играл в «Манчестер Сити». В Англии у команд 38 матчей в чемпионате, Кубок Англии и Кубок лиги, нет зимней паузы. Не мне обсуждать это, но это обоснованные рассуждения. Юрген Клопп много раз говорил об этом».

Статистический портал SofaScore оценил свежесть футболистов, которые появились в стартовом составе своих команд на первый матч полуфинала ЛЧ. Портал определил долю игрового времени каждого футболиста от общего времени команды в чемпионате и Лиге чемпионов.

У «Арсенала» только Давид Райя отыграл без замен во всех матчах АПЛ. Остальные игроки проходили через ротацию и в ЛЧ, и в чемпионате.

Среди игроков «ПСЖ» 100% игрового времени – у Пачо в Лиге чемпионов.

У «Баварии» с «Атлетико» все игроки старта получали отдых.

Из полуфиналистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов только «Арсенал» не участвовал в Клубном чемпионате мира летом 2025 года.