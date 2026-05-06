  • Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7

Райя – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико» по Индексу ГОЛа.

Давид Райя получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом» (0:1). Голкипер лондонцев провел сухой матч, набрал 8.2 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Арсенал»: Райя – 8.2, Калафьори – 6.7, Габриэл – 7.1, Салиба – 7.5, Уайт – 7.2, Льюис-Скелли – 6.8, Райс – 7.7, Сака – 7.9, Эзе – 6.8, Троссард – 7.8, Дьокереш – 5.7.

Вышли на замену: Инкапиэ – 6.6, Эдегор – 6.9, Субименди – 6.4, Мадуэке – 6.8.

«Атлетико»: Облак – 6.8, Пубиль – 7.4, Ганцко – 7.5, Ле Норман – 6.6, Руджери – 7.3, Льоренте – 6.6, Симеоне – 6.3, Коке – 6.3, Лукман – 6.1, Гризманн – 6.9, Альварес – 6.1.

Вышли на замену: Молина – 6.3, Баэна – 5.8, Кардозо – 5.9, Альмада – 5.8, Серлот – 5.8.

Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок первого матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23974 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ГОЛ
Еще одно доказательство что футбол - это не про индексы. Дьокереш проделал колоссальную работу и был одним из лучших на поле.
Самое смешное, что там Лукман 6.1, лучше Витьки.
Тоже самое хотел написать как только увидел это, я вообще думал что он заберет приз лучшего в этом матче
Дьёкереш был молодцом!
Как по мне венгр седня лучший. Странный рейтинг.
Лишнее доказательство, что оценки — это мусор. Витя, хоть и запорол 100-процентный момент во втором тайме, был одним из лучших на поле. Гол, по сути, он сообразил, фолов собрал на себе немерено, угловые зарабатывал... Отличный матч для столба в исполнении Виктора
Да не, нихрена там не 100 процентный, уже то, что он среагировал на пас и сумел подставить ногу уже успех, ибо мяч летел на огромной скорости еще и отскочил от поля
Всю игру отпахал, во многом сделал гол - и нате, худший игрок матча по какому-то мутному индексу
антиреклама получается вашего индекса гол, который вы так отчаянно рекламируете, ибо сути не отражает вообще
За что они так с Витей?
Серлот 5.8, Дьекереш - 5.7. Надеюсь инфа от этого источника последний раз на спортсе.
Надеюсь тоже.))
так эта инфа от самого спортса, точнее от их детища "Гола") видимо, до редакции дошло, что их псевдоэкспертность никому не упёрлась, и вернулись к старым-добрым кликбейтным заголовкам
Ну хз, хз, швед по мне так было одним из лучших на поле. Круто за вверх цеплялся
Тоже был удивлен, как хорошо он за верх цеплялся...ну вот может же, когда захочет!? Если бы еще в АПЛ также играл.))
Как уже написали, рейтинг ни о чем. Добавлю что Серлоту слишком высокую оценку дали. Он проиграл буквально все единоборства, ни разу за мяч не зацепился, хотя его именно для этого выпускали. Несколько раз глупо нарушил правила в атаке. Махнул мимо мяча в единственном мало-мальски остром моменте Атлетико в концовке.
Он фактически оставил Катлетов в меньшинстве своей игрой.
Тут 4- должно быть минимум
