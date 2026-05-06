Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7

Райя – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико» по Индексу ГОЛа.

Давид Райя получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом» (0:1). Голкипер лондонцев провел сухой матч, набрал 8.2 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Арсенал»: Райя – 8.2, Калафьори – 6.7, Габриэл – 7.1, Салиба – 7.5, Уайт – 7.2, Льюис-Скелли – 6.8, Райс – 7.7, Сака – 7.9, Эзе – 6.8, Троссард – 7.8, Дьокереш – 5.7.

Вышли на замену: Инкапиэ – 6.6, Эдегор – 6.9, Субименди – 6.4, Мадуэке – 6.8.

«Атлетико»: Облак – 6.8, Пубиль – 7.4, Ганцко – 7.5, Ле Норман – 6.6, Руджери – 7.3, Льоренте – 6.6, Симеоне – 6.3, Коке – 6.3, Лукман – 6.1, Гризманн – 6.9, Альварес – 6.1.

Вышли на замену: Молина – 6.3, Баэна – 5.8, Кардозо – 5.9, Альмада – 5.8, Серлот – 5.8.

Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок первого матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8