  • Компани о словах Артеты про разный уровень АПЛ и лиг «Баварии» и «ПСЖ»: «Они обоснованны. Там 38 игр в чемпионате, два кубка, нет зимней паузы. Клопп много говорил об этом»
14

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первая игра – 4:5) отреагировал на слова тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Испанец после ничьей с «Атлетико» (1:1) заявил: «ПСЖ» – «Бавария», вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, мы соревнуемся в разных мирах».

– Что вы думаете о словах Артеты о том, что «Бавария» и «ПСЖ» могут давать отдых своим игрокам из-за уровня Бундеслиги и Лиги 1 в сравнении с АПЛ?

– Я не хочу много говорить об этом. Я много лет играл в Англии [за «Манчестер Сити»]. Я не думаю, что это была критика «Баварии» и «ПСЖ», скорее – дискуссия. 

А Англии у вас 38 матчей в чемпионате, Кубок Англии и Кубок лиги, нет зимней паузы. Не мне обсуждать это, но это обоснованные [рассуждения]. Юрген Клопп много раз говорил об этом, – сказал Компани.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Bayern & Germany в X
Ну в данном случае Артета по факту разложил. У Баварии вообще чемпионата нет как такового. Второй состав там камбеки на изи вытаскивают. А про ПСЖ с их переносами матчей вообще можно не обсуждать даже.
Ответ Dan_R
Какбеки делает как раз основа
Ответ Dan_R
Ну Бавария брала требл как раз когда была плотная конкуренция с БД . Понятно что слабость чемпионата облегчает нагрузку , но так же не дает команде быть в тонусе . К примеру многие клубы АПЛ осознавая что не борются за чемпионство и вполне могут давать отдыха кому-то из основной обоймы для матчей в ЛЧ , но никто этого не делает , только если из-за нагрузок основной игрок травмируется . Не хотят они беречь состав , да и болельщики только рады бывают когда 9-10 игроков и основы и пара пацанов из академии в старте и часто это не ведет к потере очков против аутсайдеров . Помню Клопп часто доходил до поздних стадий КЛ с резервом и молодежкой , но они все надеются сыграть состав до совершенства
Артета прав. У ПСЖ вообще из основного состава только Витинья провел больше 2 тысяч минут в чемпионате. У Маркиньоса и Дембеле меньше тысячи минут. В моем понимании такие футболисты, которые регулярно не играют даже в пятом по силе чемпионате, не должны конкурировать за индивидуальные награды.
Все правильно , но артета в данном случае именно жалуется , а не дискуссии разводит
Но это также не проблема Баварии или ПСЖ
дурацкий кубок лиги можно было бы сократить
Ответ поколение пепси
Если он дурацкий и второсортный, то кто не давал Артете ставить второй состав и сливать его на ранних стадиях. Зачем он полез до финала и создал доп нагрузку составу?
Ответ Акер
Потому что надо бороться за каждый титул, тем более Арсеналу, который не так часто их выигрывает
