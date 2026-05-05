Компани о словах Артеты про разный уровень АПЛ и лиг «Баварии» и «ПСЖ»: «Они обоснованны. Там 38 игр в чемпионате, два кубка, нет зимней паузы. Клопп много говорил об этом»

Компани о словах Артеты про разный уровень АПЛ и лиг «Баварии» и «ПСЖ»: он прав.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первая игра – 4:5) отреагировал на слова тренера «Арсенала » Микеля Артеты .

Испанец после ничьей с «Атлетико» (1:1) заявил : «ПСЖ» – «Бавария», вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, мы соревнуемся в разных мирах».

– Что вы думаете о словах Артеты о том, что «Бавария» и «ПСЖ» могут давать отдых своим игрокам из-за уровня Бундеслиги и Лиги 1 в сравнении с АПЛ?

– Я не хочу много говорить об этом. Я много лет играл в Англии [за «Манчестер Сити»]. Я не думаю, что это была критика «Баварии» и «ПСЖ», скорее – дискуссия.

А Англии у вас 38 матчей в чемпионате, Кубок Англии и Кубок лиги, нет зимней паузы. Не мне обсуждать это, но это обоснованные [рассуждения]. Юрген Клопп много раз говорил об этом, – сказал Компани.