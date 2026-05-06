Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»

Джулиано Симеоне высказался о неназначенном пенальти в ворота «Арсенала».

Полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне высказался о своем падении в штрафной площади «Арсенала». 

Мадридская команда уступила лондонской на выезде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1). На 51-й минуте защитник хозяев Вильям Салиба, пытаясь прервать заброс, головой скинул мяч на ход Симеоне. Аргентинец выскочил один на один и успел пробросить мяч в левую сторону от вратаря Давида Райи. Затем Джулиано упал в борьбе с Габриэлом Магальяэсом и не смог пробить по пустым воротам.

Футболист «Атлетико» требовал назначить пенальти. Арбитр Даниэль Зиберт не усмотрел нарушения правил. ВАР проверил эпизод и не стал звать судью к монитору.

«Все произошло очень быстро. Я почувствовал, что, когда я бил по воротам, он заставил меня потерять равновесие, и я не смог пробить как следует. Вот что я почувствовал.

Судья даже не использовал ВАР в некоторых эпизодах – например, в этом моменте и в эпизоде с участием Антуана [Гризманна], и они сложились не в нашу пользу», – сказал Симеоне. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Прям как с Ольмо, да?
Ответ Bazilic
Прям как с Ольмо, да?
Комментарий скрыт
Ответ фанат Ска хабаровска
Комментарий скрыт
Каталонские? Ха! У фанатов одного лондонского середняка до сих пор горит за матч 2009го года. 2009го, Карл!!!
А Троссард сам упал в первом тайме? А Эзе в первом матче?
Ответ Billy_Shears
А Троссард сам упал в первом тайме? А Эзе в первом матче?
Сами это ж Арсенал который всегда симулирует и побеждает нечестно с помощью угловых и судей).А ещё понравилось как на Коке каждый стык фиксировали,при этом Дьокереша норм хреначили не раз и это нормец был.
Ответ Billy_Shears
А Троссард сам упал в первом тайме? А Эзе в первом матче?
Комментарий скрыт
Мы видели повтор - никакого пенальти и близко не было! Кстати, мог бы и попасть по мячу, но промазал. )
Вы свои лимиты вар исчерпали в Мадриде
Какой же он противный... Вот копия папаша и внешне, и внутренне. Заплачь ещё, нытик
Чисто бумеранг вернулся ☺️
судья на ВАРе глянул эпизод и не увидел ошибки главного. эти ногамячисты настолько тупы, что не знают баз, но постоянно что-то предъявляют судьям.
А_Т_Л_Е_Т_И_К_О - страдать!!!

Ну что, выиграли ЛЛ, Кубок Испании и ЛЧ?))
Жалко мне вас, хотя кого я обманываю - ни капельки, карма
Джулиано, похоже, всерьез ожидал, что судить будут также, как с Барселоной.
Но теперь вместо красной за касание без контроля мяча вне штрафной вообще не дали фола за куда более явную работу руками внутри
По моему он просто неуклюже не попал по мячу
