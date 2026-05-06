  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
147

Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»

Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: маршрут был плохо спланирован.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение присудить «Уфе» техническое поражение в игре со СКА.

«Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание. Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск после вылета из Уфы была всего 47 минут. Так был спланирован этот маршрут.

Но при этом «Уфа» летела одной и той же авиакомпанией, и тот рейс, который должен был с ними состыковаться, ждал вылет в Хабаровск два с половиной часа, чтобы «Уфа» успела прилететь. Но когда в эту авиакомпанию сообщили, что «Уфа» сдала билеты на этот рейс, который был не отменен, а отложен на несколько часов, тогда рейс из Новосибирска вылетел в Хабаровск.

«Уфа» должна была прилететь в Новосибирск, потому что там есть и другие варианты вылета в Хабаровск, другими авиакомпаниями.

По регламенту Первой лиги команды должны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до начала матча, а невыход команды на поле в течение 60 минут со времени начала матча расценивается как неявка. Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Он объясняет задержку рейса, но не отвечает на вопрос о действиях самого клуба.

Был ли выбран разумный маршрут? Был ли заложен временной запас? Был ли предусмотрен план Б? Были ли приняты все меры для участия команды в матче? Ничего этого не было сделано клубом «Уфа». Именно это и отличает объективную транспортную сложность от уважительной причины неявки.

Более того, уважительная причина – не просто наличие нескольких условий, а ситуация, которую клуб не мог предотвратить при должной предусмотрительности. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвет матч. Это была серьезная ошибка со стороны «Уфы».

Поэтому решение КДК не является наказанием за план «Ковер», который был введен, это оценка того, что клуб не обеспечил участие команды в матче и не принял все меры», – сказал Григорьянц.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?15231 голос
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
logoУфа
logoСКА Хабаровск
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoПервая лига
РИА Новости
logoпремьер-лига Россия
147 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Григорьянц неадекват
Если не могут обеспечить безопасность и возникает такой форс-мажор, то почему это не является уважительной причиной?
Они не просто пропустили рейс или налажали где-то, а были условия, которые не от них зависят. Они там должны 10 логистических планов иметь на случай проблем?) и другие ситуации, о которых говорит АГ - это обычно проблемы авиакомпании и они решают вопросы, здесь же проблемы/запреты ещё выше были

Да и будь это Зенит(условно) или кто, КДК точно так же расписывало 101 причину, почему клуб не виноват))

Хотя это кдк, чему удивляться))
Ответ King_X
Григорьянц неадекват Если не могут обеспечить безопасность и возникает такой форс-мажор, то почему это не является уважительной причиной? Они не просто пропустили рейс или налажали где-то, а были условия, которые не от них зависят. Они там должны 10 логистических планов иметь на случай проблем?) и другие ситуации, о которых говорит АГ - это обычно проблемы авиакомпании и они решают вопросы, здесь же проблемы/запреты ещё выше были Да и будь это Зенит(условно) или кто, КДК точно так же расписывало 101 причину, почему клуб не виноват)) Хотя это кдк, чему удивляться))
Не защищаю Григорьянца, но если там действительно стыковка была 47 минут планово, то тогда и без "Ковра" риск опоздать был крайне велик, так как рейсы до часа задерживаются в 25% случаев.
Ответ bevooch
Не защищаю Григорьянца, но если там действительно стыковка была 47 минут планово, то тогда и без "Ковра" риск опоздать был крайне велик, так как рейсы до часа задерживаются в 25% случаев.
Тож сначала смутили 47 минут
Но он сам говорит, что авиакомпании на стыке ждала 2,5 часа без проблем
Наверно под это подстраиваются всегда
Действительно, что сложно было со своим ПВО в аэропорт приехать? Ну или погуглить расписание и маршруты БПЛА.
Ответ Dizzod
Действительно, что сложно было со своим ПВО в аэропорт приехать? Ну или погуглить расписание и маршруты БПЛА.
Написать в Киев с просьбой о вылете, у нас же сейчас все с ними согласовывают.
Ответ Dizzod
Действительно, что сложно было со своим ПВО в аэропорт приехать? Ну или погуглить расписание и маршруты БПЛА.
может читать научитесь? 45 минут стыковку они заложили! Рейсы без БПЛА не задерживали что ли никогда? Любая причина может быть, тем более они сдали билеты, хотя рейс отложили, а они летели той же авиакомпанией
КДК все пробивает и пробивает дно.
Позор.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
КДК все пробивает и пробивает дно. Позор.
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Ты забыл добавить, что надо сплотиться вокруг вадим вадимыча
Вспомнился старый выпуск Ералаша, когда у пацаненка в автобусе было два или три билета и проездной на всякий случай
Уфа- Хабаровск 6900 км..... Надо было на автобусе ехать видимо. Осёл
Ответ Треска
Уфа- Хабаровск 6900 км..... Надо было на автобусе ехать видимо. Осёл
на плацкарте
Ответ Fred Lemuer
на плацкарте
Все на боковушках. 😁
Зато смотрите как сейчас КДК оправдает неприлёт ФК Кубань во Владивосток по причине "нет денег", и просто перенесёт матч на резервный день.
Кого-то топить можно, кого-то нужно, а кого-то нельзя. Вся суть нашего КДК.
Может по тому что обычно едут люди их точки А в точку Б и не хотят тратить лишние деньги,время и силы? Ты что из Москвы в СПб едешь через Тулу,Турик?
Ответ Волжский Прибой
Может по тому что обычно едут люди их точки А в точку Б и не хотят тратить лишние деньги,время и силы? Ты что из Москвы в СПб едешь через Тулу,Турик?
Вообще, многие дол####ы едут, например, из СПб в Ярославль, Кострому или Иваново через Москву, хотя это против географической логики.
Ответ KoolThing
Вообще, многие дол####ы едут, например, из СПб в Ярославль, Кострому или Иваново через Москву, хотя это против географической логики.
то что КДК явно с ней не дружат это ясно было давно,но вот технарь из-за БПЛА это конечно мощно.
Из кинофильма Сережа-Дядь Петя ты дурак???
Какая-то дичь. Это откровенный форс-мажор. Это обстоятельство непреодолимой силы, которое невозможно предугадать. Тем более, что у нас никто официально заранее не объявляет куда летят дроны, когда они летят. Поэтому заранее спрогнозировать закрытие аэропорта и отмену или перенос рейса невозможно. У нас даже зачастую не объявляют почему аэропорт закрывают на время.
Ответ Isshin88
Какая-то дичь. Это откровенный форс-мажор. Это обстоятельство непреодолимой силы, которое невозможно предугадать. Тем более, что у нас никто официально заранее не объявляет куда летят дроны, когда они летят. Поэтому заранее спрогнозировать закрытие аэропорта и отмену или перенос рейса невозможно. У нас даже зачастую не объявляют почему аэропорт закрывают на время.
Ну а если бы рейс задержали из-за снегопада или других погодных условий ? Они бы тоже не вылетели и не успели на матч , так то это реально косяк
Ответ Isshin88
Какая-то дичь. Это откровенный форс-мажор. Это обстоятельство непреодолимой силы, которое невозможно предугадать. Тем более, что у нас никто официально заранее не объявляет куда летят дроны, когда они летят. Поэтому заранее спрогнозировать закрытие аэропорта и отмену или перенос рейса невозможно. У нас даже зачастую не объявляют почему аэропорт закрывают на время.
Погода не обстоятельство непреодолимой силы? Рейс не могут отложить на 2 часа из-за позднего прибытия самолета из другого аэропорта, которым ты при твоем перелете даже не пользуешься?
Представляешь сколько матчей нужно было перенести, если все так бы летали?
Ты сам не летаешь на самолетах? Всегда берешь стыковку 45 минут и самолет никогда не опаздывает ни на минуту?
Тут без переговоров представителей Уфы и представителей авиакомпании, фиксированных на видео, не обойтись. Если авиакомпания предлагала Уфе подождать и обещала, что стыковочный рейс их так же дожидается, то какие вопросы по дискве?
Я так понимаю, что Уфа рисковала не успеть на игру при этих раскладах, ибо прилетала впритык. И ей и так грозил технарь, а еще и угар на деньги. Решили отделаться меньшим из зол.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Поражение «Уфе» засчитано за неявку на игру со СКА по неуважительной причине. Уфимцы не смогли вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА
5 мая, 17:45
Тетрадзе о техническом поражении «Уфы»: «В корне несправедливое решение, нам и слова не дали сказать. Зачем нас убивать? Ладно, если бы мы были виноваты...»
5 мая, 17:20
«Уфа» обжалует техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске: «Не услышали аргументов и доводов на заседании КДК, решение было озвучено без права дальнейшего слова»
5 мая, 16:53
Рекомендуем
Главные новости
Кейн о судействе матча с «ПСЖ»: «Как можно было не зафиксировать игру рукой у Невеша? Мендеш должен был получить вторую желтую. Такие мелочи могут сыграть решающую роль»
12 минут назад
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
13 минут назадРеклама
Луиш Фигу: «Год без титулов у «Реала» – очень плохой год. ЛЧ в ДНК «Мадрида», но ее нельзя выигрывать каждый сезон. Иначе футбол был бы очень скучным»
24 минуты назад
Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Дал советы и установки Некрасову и Кахигао – в очередной раз это сработало. Нужно слушать футбольных людей»
36 минут назад
Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»
44 минуты назад
«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять
50 минут назад
Жедсон о голе Литвинова ЦСКА: «Тоже хочу научиться так бить. Обязательно спрошу, что он ест или пьет перед матчем»
59 минут назад
Скопинцев о проблемах с интернетом: «В малой степени беспокоит. Нужно относиться с пониманием. В этом есть своя романтика, моментами это классно»
сегодня, 09:10
Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»
сегодня, 09:00
Дембеле выложил видео со словами Гави «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают» после гола за «ПСЖ» и выхода в финал ЛЧ
сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин о мнении, что «Краснодару» помогают судьи: «Надо анализировать, когда закончится сезон. Но, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко ошибаются против него»
1 минуту назад
Глебов о ЦСКА: «Даже если придет Гвардиола, так быстро ничего не изменится. Нужно дать время Игдисамову и команде, судить по двум оставшимся играм»
4 минуты назад
Алаев о получении «Ростовом» лицензии РПЛ: «Ситуация остается непростой, у клуба есть некоторые сложности. Я очень переживал – рад, что нашли вариант»
17 минут назад
«ПСЖ» покорил Мюнхен, «Арсенал» задавил «Атлетико». Главное в полуфиналах ЛЧ от «Портье Дрогба»
19 минут назадВидеоСпортс"
Ван Бастен о Серии А: «Позор, что много иностранных владельцев, важно вернуть итальянский футбол итальянцам. «Милан» уже не тот, мне не нравится, что доминирует «Интер»
33 минуты назад
127 человек задержали во Франции после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. Из-за беспорядков пострадали 23 полицейских и еще 11 человек
сегодня, 08:52
Вратарь «Штурма» Худяков о падении с велосипеда на сборах: «Наехал на камешек, потерял управление. Я мог разбиться насмерть, если бы впечатался в бетонный столб. Сломал руку, теперь в кисти шуруп»
сегодня, 08:40
Актер Петров поддержал «Спартак» в кубковом матче. Его персонаж в «Полицейском с Рублевки» болел за ЦСКА
сегодня, 08:30
Хвича с 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Баварии» с «ПСЖ». У Кейна 7.9, у Сафонова 7.5, у Дембеле 7.4, худший из игроков основы – Маркиньос с 6.3
сегодня, 08:26
Глебов об уходе Челестини из ЦСКА: «Была небольшая дизмораль. Все равно какие-то идеи работали, была прекрасная осень»
сегодня, 08:09
Рекомендуем