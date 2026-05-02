Артета про «ПСЖ» – «Бавария»: «Вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, мы соревнуемся в разных мирах»

Артета про «ПСЖ» – «Бавария»: лучший матч, что я видел, но мы в разных мирах.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о графике своей команды и другой полуфинальной пары Лиги чемпионов.

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:1), а «ПСЖ» дома победил «Баварию» со счетом 5:4.

«Матч «ПСЖ » – «Бавария », вероятно, лучший из всех, что я когда-либо видел, если судить по уровню двух команд и особенно по индивидуальному мастерству игроков. Я никогда ничего подобного не видел.

Но когда я смотрю на количество игрового времени и на свежесть этих игроков, я не удивляюсь. Чтобы показывать такое качество, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и стилем игры – как день и ночь, и достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время.

Мы соревнуемся в двух разных мирах, поэтому нельзя сравнивать без учета контекста. Я не думаю, что это справедливо.

Знаем, что мы можем сосредоточиться только на одной игре, и эта игра достаточно сложна и полна трудностей, поэтому думать по-другому будет совершенно бесполезно.

Реакция игроков [после матча с «Атлетико»]: «Сейчас «Фулхэм», «Фулхэм» и снова «Фулхэм». Они это знают. У них будет время подготовиться к матчу с «Атлетико », а после этого у нас будет больше пауз между играми. Мы знаем, что в этот особый период с короткими перерывами нужно сосредоточиться только на «Фулхэме », а обо всем остальном позаботимся потом», – заявил Артета.

Напомним, что «Арсенал» ведет борьбу с «Манчестер Сити» за титул в АПЛ . «Бавария» уже стала чемпионом, «Атлетико» не претендует на победу в Ла Лиге, а «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.