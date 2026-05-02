  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про «ПСЖ» – «Бавария»: «Вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, мы соревнуемся в разных мирах»
85

Артета про «ПСЖ» – «Бавария»: «Вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, мы соревнуемся в разных мирах»

Артета про «ПСЖ» – «Бавария»: лучший матч, что я видел, но мы в разных мирах.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о графике своей команды и другой полуфинальной пары Лиги чемпионов.

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:1), а «ПСЖ» дома победил «Баварию» со счетом 5:4.

«Матч «ПСЖ» – «Бавария», вероятно, лучший из всех, что я когда-либо видел, если судить по уровню двух команд и особенно по индивидуальному мастерству игроков. Я никогда ничего подобного не видел.

Но когда я смотрю на количество игрового времени и на свежесть этих игроков, я не удивляюсь. Чтобы показывать такое качество, нужно быть очень свежим, а разница между лигами и стилем игры – как день и ночь, и достаточно взглянуть на множество статистических данных, которые появились в последнее время.

Мы соревнуемся в двух разных мирах, поэтому нельзя сравнивать без учета контекста. Я не думаю, что это справедливо.

Знаем, что мы можем сосредоточиться только на одной игре, и эта игра достаточно сложна и полна трудностей, поэтому думать по-другому будет совершенно бесполезно.

Реакция игроков [после матча с «Атлетико»]: «Сейчас «Фулхэм», «Фулхэм» и снова «Фулхэм». Они это знают. У них будет время подготовиться к матчу с «Атлетико», а после этого у нас будет больше пауз между играми. Мы знаем, что в этот особый период с короткими перерывами нужно сосредоточиться только на «Фулхэме», а обо всем остальном позаботимся потом», – заявил Артета.

Напомним, что «Арсенал» ведет борьбу с «Манчестер Сити» за титул в АПЛ. «Бавария» уже стала чемпионом, «Атлетико» не претендует на победу в Ла Лиге, а «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?53057 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
logoБавария
logoАрсенал
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМикель Артета
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это правда. ПСЖ и Бавария используют свои чемпионаты для обкатки состава под ЛЧ.
Ответ Declanator
Это правда. ПСЖ и Бавария используют свои чемпионаты для обкатки состава под ЛЧ.
Комментарий скрыт
Ответ I10ff
Комментарий скрыт
Смешней всего твой всратый высер
А когда невысокий Жоау Невеш забил с углового – он от восторга, наверное, дар речи потерял
Ответ Lionel Andres Messi 10
А когда невысокий Жоау Невеш забил с углового – он от восторга, наверное, дар речи потерял
Португалец славится игрой на втором этаже и своей прыгучестью
Впервые согласен с физкультурником.

И сразу же убираем хейтеров АПЛ фактами - Арсенал может стать 5 командой АПЛ, которая вышла в финал ЛЧ за последние 10 лет.
Вилла или Ноттингем станут 5 командой АПЛ, которая вышла в финал ЛЕ за последние 10 лет.

Что там по другим чемпионатам?
Ответ Proper Chels
Впервые согласен с физкультурником. И сразу же убираем хейтеров АПЛ фактами - Арсенал может стать 5 командой АПЛ, которая вышла в финал ЛЧ за последние 10 лет. Вилла или Ноттингем станут 5 командой АПЛ, которая вышла в финал ЛЕ за последние 10 лет. Что там по другим чемпионатам?
Артета нормальный тренер.
Это у вас одни физруки и фанаты лего.
Ответ Доминатор3000
Артета нормальный тренер. Это у вас одни физруки и фанаты лего.
Комментарий скрыт
Тут Артета прав на все 100. Уровень АПЛ на голову выше той же Германии и Франции подавно.
Я помню у нас Спартак Романцева играл в каком-то своем чемпионате из-за лиги чемпионов,матчи постоянно пропускались,игрались в другие дни,другие месяца...Не особо и помогло тогда.Но здесь уровень игроков такой,что лишний день отдыха очень много дает,конечно.
Ответ Сергей Круг
Я помню у нас Спартак Романцева играл в каком-то своем чемпионате из-за лиги чемпионов,матчи постоянно пропускались,игрались в другие дни,другие месяца...Не особо и помогло тогда.Но здесь уровень игроков такой,что лишний день отдыха очень много дает,конечно.
Не особо помогло? Спартак Романцева выиграл 6 из 6 матчей в ЛЧ, обыгрывал Реал... Кто то из Восточной Европы приблизился к подобному?
Ответ getsby
Не особо помогло? Спартак Романцева выиграл 6 из 6 матчей в ЛЧ, обыгрывал Реал... Кто то из Восточной Европы приблизился к подобному?
Выиграл 6 из 6 и вылетел? Это как вообще . Да зенит и ЦСКА брали титулы в Европе. ЦСКА дважды выигрывал у Реала..... 1-18 кто то приближался к такому)))))
Ни слова про доминацию. Значит, он настроен серьёзно.
Микель, куча денег от АПЛ позволяет иметь 2 отличных состава, где второй состав будет сильнее основы Брайтонов и Фулхэмов. Ротируй на здоровье. И не надо забывать, что у Арсенала прошлый сезон закончился в мае, а у ПСЖ с Баварией в июле.
Ответ Azrail
Микель, куча денег от АПЛ позволяет иметь 2 отличных состава, где второй состав будет сильнее основы Брайтонов и Фулхэмов. Ротируй на здоровье. И не надо забывать, что у Арсенала прошлый сезон закончился в мае, а у ПСЖ с Баварией в июле.
Что, в частности, стоило Баварии сезона без Мусьялы (который только-только одыбал).
Ответ Azrail
Микель, куча денег от АПЛ позволяет иметь 2 отличных состава, где второй состав будет сильнее основы Брайтонов и Фулхэмов. Ротируй на здоровье. И не надо забывать, что у Арсенала прошлый сезон закончился в мае, а у ПСЖ с Баварией в июле.
"где второй состав будет сильнее основы Брайтонов и Фулхэмов"

Не будет, в этом-то и проблема
На самом деле, по игре видно как Арсенал перестроился. Игра в центре прямо приоритет. Посмотрите 2 последние игры. Активный высокий прессинг, отбор при потери ( причем командный). Видно что они изменили и тактику и план. Да, пока! Не приносит такой результат в забитых мячах но и соперник я Вам скажу бьется на каждом метре! На каждом, метре!!! И по физики, Арсенал не просидает в матче, видно что хочет секономить силы, но физически готов хорошо. Реально, только сегодня перетерпеть и победить. Атлетико, боюсь они могут и проиграть по пенальти к примеру. Но то, что оставшиеся игры в чемпионате не считая сегодня, заберут с хорошей разницей и уверенно. Думаю Арсенал станет чемпионом Англии. Лигу чемпионов, вряд ли осилят. Хотя, если пройдут Атлетико и выйграют чемпионат то в 1 матче на эйфории с такой защитой могут вынести в последствии любого соперника.
Во многом он прав, особенно насчёт чемпионата Германии
АПЛовски команды рвут на старте,а к марту все сдуваются.
Что Челси,что Ньюкасл,что Ливер.
Сити только выделяется.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп Гвардиола: «9 голов «ПСЖ» и «Баварии» – это фантастика. Матч «Атлетико» – «Арсенал» тоже был хорошим. В футболе у каждого свой стиль, играть можно по-разному»
1 мая, 14:50
Дембеле признан игроком недели в ЛЧ. У форварда «ПСЖ» дубль и ассист в матче с «Баварией»
30 апреля, 13:39
Анри про 1:1 «Атлетико» с «Арсеналом»: «Мы спустились на землю после тотального футбола «ПСЖ» и «Баварии». Есть разные стили игры – в Мадриде мы увидели то, чего ожидали»
30 апреля, 11:59
Дитмар Хаманн: «Победитель пары «ПСЖ» – «Бавария» будет фаворитом финала ЛЧ, но представляю, как тренеры других полуфиналистов облизывали губы: «Попробуйте так против нас!»
29 апреля, 14:54
Зеедорф назвал «Арсенал» фаворитом ЛЧ после матча «ПСЖ» – «Бавария»: «Было время, когда игра в защите тоже была искусством, ценилась»
29 апреля, 14:22
Рекомендуем
Главные новости
Морган о том, что Месси не попал в его сборную всех времен: «Он даже не самый великий аргентинский игрок. Моя команда идеальна и без него»
12 минут назад
Игровая ⚔️ харамбол. Запускайте тесты и игры, чтобы точно не заскучать на полуфинале
20 минут назад
«Спартак» и Дмитриев продлили контракт до 2030 года
26 минут назадФото
Семеньо подвергся расистским оскорблениям на матче «Эвертон» – «Ман Сити», полиция арестовала 71-летнего болельщика хозяев. Гехи оскорбили на расовой почве в соцсетях
32 минуты назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
44 минуты назад
Мостовой может уйти из «Зенита» в московский клуб летом. Семак готов отпустить вингера (Sport24)
59 минут назад
Мбаппе поругался с членом тренерского штаба «Реала» на тренировке перед игрой с «Бетисом». Тренер зафиксировал офсайд у Килиана во время двусторонки (The Athletic)
сегодня, 14:48
Приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера. К кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером («СЭ»)
сегодня, 14:38
Менди вновь прооперируют после травмы бедра. Защитник «Реала» пропустит 5 месяцев
сегодня, 14:12
ЦСКА и «Локо» обсуждали переход Галактионова. Оба клуба не исключают такой сценарий («СЭ»)
сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Джон Кордоба: «Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему»
7 минут назад
Допинг Заболотного, премиальные Крыльев, 28 тур | SILA Нашего футбола
20 минут назадВидеоСпортс"
«Зенит» встретится с «Сочи». Петербуржцы, команде нужна поддержка в домашней игре против сочинцев!
35 минут назадРеклама
Колыванов возглавил «Волгарь» из Второй лиги
50 минут назад
Тихонов поддержал Карседо: «Я только за то, чтобы он продолжал работать – в данный момент он дает результат и качество. Пусть ему дадут усилиться»
сегодня, 14:59
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» примет «Аль-Хилаль»
сегодня, 08:20
Экс-хавбек «Лиона» Шейк Диоп: «Друг детства накачал меня наркотиками и заставил подписать генеральную доверенность – он купил BMW и два объекта недвижимости. Я узнал об этом, когда пришел к нотариусу»
сегодня, 14:31
«Родина» принимает «Челябинск». Приходите на «Арену Химки» поддержать команду в домашней игре против челябинцев!
сегодня, 14:30Реклама
«Кейн и Йокич – визионеры». Вадим Лукомский восхищается легендами
сегодня, 13:02ВидеоСпортс"
«МЮ» и CBF не договаривались об отдыхе для Куньи до конца сезона. Форвард сыграет в оставшихся матчах (Бен Джейкобс)
сегодня, 12:18
Рекомендуем