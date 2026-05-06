Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»

Артета о выходе в финал ЛЧ: мы творили историю вместе.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

Лондонская команда одержала победу над «Атлетико » в ответном матче полуфинала турнира (1:0, первая игра – 1:1).

«Это невероятный вечер. Мы снова творили историю вместе.

Я не могу быть еще счастливее и еще сильнее гордиться каждым, кто связан с этим клубом. Атмосфера, которую создавали болельщики, их энергия – все это сделало этот матч особенным. Я никогда не испытывал такого на стадионе.

Мы выложились на все сто процентов. Ребята проделали невероятную работу. Спустя 20 лет, и всего лишь во второй раз в нашей истории, мы вернулись в финал Лиги чемпионов», – сказал Артета.