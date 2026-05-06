Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.
Лондонская команда одержала победу над «Атлетико» в ответном матче полуфинала турнира (1:0, первая игра – 1:1).
«Это невероятный вечер. Мы снова творили историю вместе.
Я не могу быть еще счастливее и еще сильнее гордиться каждым, кто связан с этим клубом. Атмосфера, которую создавали болельщики, их энергия – все это сделало этот матч особенным. Я никогда не испытывал такого на стадионе.
Мы выложились на все сто процентов. Ребята проделали невероятную работу. Спустя 20 лет, и всего лишь во второй раз в нашей истории, мы вернулись в финал Лиги чемпионов», – сказал Артета.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Арсенал сыграл больше всех в Европе на данный момент (насколько я знаю), плюс вторые в АПЛ по количеству травм после Ттх. Сложнейший сезон, и они все еще борются до конца за АПЛ и ЛЧ.
Несмотря на столько всего, и даже не самую крутую игру, все равно топище.
Прошлый - 1/2
Этот - финал (минимум)
Привет всем шутникам на тему trust the process