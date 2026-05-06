  • Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
15

Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе в финал Лиги чемпионов. 

Лондонская команда одержала победу над «Атлетико» в ответном матче полуфинала турнира (1:0, первая игра – 1:1).

«Это невероятный вечер. Мы снова творили историю вместе. 

Я не могу быть еще счастливее и еще сильнее гордиться каждым, кто связан с этим клубом. Атмосфера, которую создавали болельщики, их энергия – все это сделало этот матч особенным. Я никогда не испытывал такого на стадионе.

Мы выложились на все сто процентов. Ребята проделали невероятную работу. Спустя 20 лет, и всего лишь во второй раз в нашей истории, мы вернулись в финал Лиги чемпионов», – сказал Артета. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23972 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
15 комментариев
Ну по факту.

Арсенал сыграл больше всех в Европе на данный момент (насколько я знаю), плюс вторые в АПЛ по количеству травм после Ттх. Сложнейший сезон, и они все еще борются до конца за АПЛ и ЛЧ.

Несмотря на столько всего, и даже не самую крутую игру, все равно топище.
Дальше четыре финала! Единственная команда, которая не разу не проиграла в этой ЛЧ, достойна Финала!
Нас ждёт отличный финал с противостоянием разных стилей, систем и тактик.
Бавария Арсенал, всем победитель очевиден думаю
Микель, пожалуйста доведи все до конца, ты изменишь историю клуба, кто бы мог подумать что я буду надеяться на чела как на тренера любимого клуба, которого дико хейтил в начале десятых из-за его пасов назад и поперёк поля, конечно ж хотелось чтобы он давал асстсты на 40 метров, но со временем понимаешь что Артета приходилось изменять свой футбол превращаясь из АПЗ в опорника и он делал все что в его силах, прости Микель я был не прав
В этой ситуации скорее Венгер был не прав...
Ну, если Артета не завалит финал - Арсенал откроет новую ветвь в своей истории и станет пятым клубом АПЛ после МЮ, Ливерпуля, Челси и Сити, что выигрывал современную ЛЧ.
Позапрошлый сезон - 1/4
Прошлый - 1/2
Этот - финал (минимум)
Привет всем шутникам на тему trust the process
Дьёкереш сегодня был молодцом! Дальше четыре финала!
Крутые эмоции! Арсенал!
Не разу не проиграли в этой ЛЧ, заслуженный выход в финал!
Чувак, поставивший 8 лямов на победу Арсенала, наверное уже половину этой суммы потратил на празднование)
