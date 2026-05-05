Зачем «Бавария» сменила форму перед решающими матчами? У клуба есть приятная традиция

Болельщикам «Баварии» ужасно не понравилась домашняя форма команды на сезон-2025/26. Люди шутили, что на футболку вылили отбеливатель, кто-то сравнивал дизайн с рекламой сети фастфуда и даже Башнями-близнецами.

Вот только в этой форме мюнхенцы выдали один из самых успешных сезонов в истории клуба – оформили чемпионство, вышли в финал Кубка Германии, рвутся в финал ЛЧ, попутно устанавливая рекорды результативности. Так не самый удачный дизайн стал ассоциироваться с крайне удачным футболом, поэтому не все фанаты поняли решение сменить форму на решающем отрезке кампании.

«Бавария» презентовала домашний комплект на сезон-2026/27, в котором мюнхенцы выйдут на ответную игру с «ПСЖ».

Обычно клубы проводят в новой форме самые последние матчи сезона. Такой ход помогает маркетингу – фанаты видят на игроках новые футболки и идут за такими же в магазины. И все же мюнхенцы сменили форму слишком рано.

В соцсетях предположили, что дело в суевериях, о которых много говорят перед ответными матчами полуфинала главного клубного турнира Европы. В последние два раза, когда «Бавария» играла в Лиге чемпионов в форме следующего сезона, команда становилась победительницей турнира. Так было в 2013 и в 2020 годах.

Если в 2013-м Рекордмайстер вышел в новой форме на финал, то в 2020-м команда сменила форму уже в четвертьфинале – в выездном комплекте громили «Барсу» 8:2. Как и в текущей кампании, в 2020-м в полуфинале ЛЧ мюнхенцы сыграли в новой домашней форме против французской команды – «Лиона».

Еще один факт, который суеверные фанаты могут считать как добрый знак: в онлайн-магазине Adidas можно купить новую форму «Баварии» с именем Кингсли Комана – автора победного гола в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Спортсмены и болельщики– люди суеверные.