Артета об ответной игре с «Атлетико» в 1/2 финала ЛЧ: «Арсенал» работал 20 лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Очень хотим выиграть и выйти в финал»

Артета высказался об ответной игре с «Атлетико».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался об ответном матче против «Атлетико » в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«Я не могу дождаться, я чувствую прилив сил, это те моменты, которые мы хотим пережить вместе. Мы работали двадцать лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Мы очень хотим выиграть этот матч и выйти в финал».

О Сака

«Когда наступает этот этап сезона, нам нужно, чтобы у нас были игроки, которые доступны и находятся в отличной форме, чтобы играть и приносить пользу», – сказал Артета.