Артета об ответной игре с «Атлетико» в 1/2 финала ЛЧ: «Арсенал» работал 20 лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Очень хотим выиграть и выйти в финал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об ответном матче против «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«Я не могу дождаться, я чувствую прилив сил, это те моменты, которые мы хотим пережить вместе. Мы работали двадцать лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Мы очень хотим выиграть этот матч и выйти в финал».

О Сака

«Когда наступает этот этап сезона, нам нужно, чтобы у нас были игроки, которые доступны и находятся в отличной форме, чтобы играть и приносить пользу», – сказал Артета.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
После Арсена, Артета самый успешный тренер Арсенала и даже если проиграют, его работа проделана качественно и с усердием.
Только при условии, если выиграет чемпионство с Арсеналом. У Венгера три титула АПЛ, к слову.
Возможно, но терпели то его, Артеты, невыразительные результаты долго, даже после восьмых мест не увольняли.
Состав лютый, как обычно, в самые важные моменты. Скелли, Вайт, Троссар, Квлафьери не играли в основе весь сезон почти.
