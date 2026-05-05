Артета об ответной игре с «Атлетико» в 1/2 финала ЛЧ: «Арсенал» работал 20 лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Очень хотим выиграть и выйти в финал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об ответном матче против «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
«Я не могу дождаться, я чувствую прилив сил, это те моменты, которые мы хотим пережить вместе. Мы работали двадцать лет, чтобы снова оказаться в таком положении. Мы очень хотим выиграть этот матч и выйти в финал».
О Сака
«Когда наступает этот этап сезона, нам нужно, чтобы у нас были игроки, которые доступны и находятся в отличной форме, чтобы играть и приносить пользу», – сказал Артета.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23786 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
19 комментариев
После Арсена, Артета самый успешный тренер Арсенала и даже если проиграют, его работа проделана качественно и с усердием.
Только при условии, если выиграет чемпионство с Арсеналом. У Венгера три титула АПЛ, к слову.
Возможно, но терпели то его, Артеты, невыразительные результаты долго, даже после восьмых мест не увольняли.
Состав лютый, как обычно, в самые важные моменты. Скелли, Вайт, Троссар, Квлафьери не играли в основе весь сезон почти.
