Директор «Атлетико» Алемани о фейерверках возле отеля команды: «Это оказывает противоположный эффект, мотивирует нас еще больше. Уверены, что пройдем в финал ЛЧ»
Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани высказался о попытках болельщиков «Арсенала» помешать отдыху мадридской команды перед матчем.
Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). Накануне новью группа фанатов «канониров» запускала фейерверки возле отеля, где остановились испанцы.
«Прошлой ночью нас пытались разбудить. Все это еще больше мотивирует нас. Мы в отличной форме и увидим великолепное шоу. Мы уверены, что пройдем дальше.
Фейерверки – это что-то от старомодного футбола, но они оказывают противоположный эффект. Они мотивируют нас еще больше.
Никто не сомневается, что мы выложимся по полной, и если к этому добавится немного везения, то мы добьемся успеха», – сказал Алемани.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
