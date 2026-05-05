  • Директор «Атлетико» Алемани о фейерверках возле отеля команды: «Это оказывает противоположный эффект, мотивирует нас еще больше. Уверены, что пройдем в финал ЛЧ»
Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани высказался о попытках болельщиков «Арсенала» помешать отдыху мадридской команды перед матчем.

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). Накануне новью группа фанатов «канониров» запускала фейерверки возле отеля, где остановились испанцы. 

«Прошлой ночью нас пытались разбудить. Все это еще больше мотивирует нас. Мы в отличной форме и увидим великолепное шоу. Мы уверены, что пройдем дальше.

Фейерверки – это что-то от старомодного футбола, но они оказывают противоположный эффект. Они мотивируют нас еще больше.

Никто не сомневается, что мы выложимся по полной, и если к этому добавится немного везения, то мы добьемся успеха», – сказал Алемани. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23679 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
