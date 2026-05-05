Директор «Атлетико» Алемани о фейерверках возле отеля команды: «Это оказывает противоположный эффект, мотивирует нас еще больше. Уверены, что пройдем в финал ЛЧ»

Директор «Атлетико»: фейерверки только сильнее мотивировали нас.

Спортивный директор «Атлетико » Матеу Алемани высказался о попытках болельщиков «Арсенала » помешать отдыху мадридской команды перед матчем.

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). Накануне новью группа фанатов «канониров» запускала фейерверки возле отеля, где остановились испанцы.

«Прошлой ночью нас пытались разбудить. Все это еще больше мотивирует нас. Мы в отличной форме и увидим великолепное шоу. Мы уверены, что пройдем дальше.

Фейерверки – это что-то от старомодного футбола, но они оказывают противоположный эффект. Они мотивируют нас еще больше.

Никто не сомневается, что мы выложимся по полной, и если к этому добавится немного везения, то мы добьемся успеха», – сказал Алемани.